Advertisement
trendingNow13055011
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनसिनेमा हॉल में मिलीं नजरें और हार गए दिल, फिर फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज, बेनजीर भुट्टो-जरदारी की लव स्टोरी?

सिनेमा हॉल में मिलीं नजरें और हार गए दिल, फिर फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज, बेनजीर भुट्टो-जरदारी की लव स्टोरी?

Asif Ali Zardari Love Story: दुनियाभर में ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जिसके बारे में सुनकर या पढ़कर लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे ही हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की प्रेम कहानी से. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 27, 2025, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिनेमा हॉल में मिलीं नजरें और हार गए दिल, फिर फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज, बेनजीर भुट्टो-जरदारी की लव स्टोरी?

Asif Ali Zardari: कहते हैं कि ईश्क परवान चढ़ जाए तो वो धर्म, जाति, रोक-टोक सारे बंधनों को तोड़कर आगे निकल जाता है, प्यार की तमाम कहानियां हैं जो दुनियाभर में फेमस हैं. क्रिकेटर से लेकर राजनेता तक कई ऐसी लव स्टोरियां हैं जिसे सुनकर या पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसे ही हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की प्रेम कहानी के बारे में. उनकी लव स्टोरी काफी शानदार है, अगर आप प्यार में हैं या फिर प्रेम जैसी भावनाओं से परिचित हैं तो ये कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए. 

यादगार शादियों में एक
आसिफ अली जरदारी की बात करें तो उनकी शादी 18 दिसंबर 1987 को बेनजीर भुट्टो के साथ हुई थी. बेनजीर भुट्टो, ज़ुल्फिकार अली भुट्टो की बड़ी बेटी थीं. उनकी शादी इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चाओं में थी क्योंकि कराची की ये यादगार शादियों में से एक थी, शादी का आयोजन सिर्फ अमीरों के इलाके में ही नहीं हुआ था बल्कि गरीब इलाकों में भी इसका प्रोग्राम आयोजित किया गया था.

जरदारी ने भेजे फूल
अगर हम आसिफ जरदारी की प्रेम कहानी की बात करें तो एक बार उनकी पत्नी बेनजीर भुट्टो ने अपनी शादी के बारे में बताया था कि जब मैंने तय किया कि मेरा भी अपना एक घर होना चाहिए तो एक बहुत अच्छा अजनबी (आसिफ अली जरदारी) अपनी अद्भुत मुस्कान के साथ मेरी जिंदगी में आया. उन्होंने आगे कहा कि मैंने सिर्फ 7 दिनों में उससे शादी करने का फैसला कर लिया था. उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी ने उन्हें सबसे पहले दर्जनों फूल और चॉकलेट्स भेजे.

Add Zee News as a Preferred Source

तोहफे में दी थी अंगूठी
इसके अलावा जब जरदारी ने उनसे शादी की बात की तो उस दौरान भुट्टो ने कहा कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही रोमांटिक अंगूठी दी थी, जिसको वो कभी नहीं भूल सकती हैं, उस अंगूठी में दो दिल बने हुए थे, एक नीलमणि से बना था और दूसरा हीरे से बना हुआ था. साथ ही साथ उस अंगूठी पर ये भी लिखा था कि हमें केवल अब मौत ही एक-दूसरे से अलग कर सकती है.

कहां मिली थी नजरें?
इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने एक दूसरे को पहली बार सिनेमा में देखा था. जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तब दोनों अनजान, जो फिल्म देखने के लिए वो दोनों गए थे उस फिल्म में एक डॉयलाग था जिसमें बोला गया कि अब मौत ही हमें अलग कर सकती है, इसी डॉयलाग को आसिफ ने अंगूठी पर लिखवाया था और उन्हें दिया था. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Asif Ali Zardari

Trending news

अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां