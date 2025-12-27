सिनेमा हॉल में मिलीं नजरें और हार गए दिल, फिर फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज, बेनजीर भुट्टो-जरदारी की लव स्टोरी?

Asif Ali Zardari: कहते हैं कि ईश्क परवान चढ़ जाए तो वो धर्म, जाति, रोक-टोक सारे बंधनों को तोड़कर आगे निकल जाता है, प्यार की तमाम कहानियां हैं जो दुनियाभर में फेमस हैं. क्रिकेटर से लेकर राजनेता तक कई ऐसी लव स्टोरियां हैं जिसे सुनकर या पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसे ही हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी की प्रेम कहानी के बारे में. उनकी लव स्टोरी काफी शानदार है, अगर आप प्यार में हैं या फिर प्रेम जैसी भावनाओं से परिचित हैं तो ये कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए.

यादगार शादियों में एक

आसिफ अली जरदारी की बात करें तो उनकी शादी 18 दिसंबर 1987 को बेनजीर भुट्टो के साथ हुई थी. बेनजीर भुट्टो, ज़ुल्फिकार अली भुट्टो की बड़ी बेटी थीं. उनकी शादी इसलिए भी काफी ज्यादा चर्चाओं में थी क्योंकि कराची की ये यादगार शादियों में से एक थी, शादी का आयोजन सिर्फ अमीरों के इलाके में ही नहीं हुआ था बल्कि गरीब इलाकों में भी इसका प्रोग्राम आयोजित किया गया था.

जरदारी ने भेजे फूल

अगर हम आसिफ जरदारी की प्रेम कहानी की बात करें तो एक बार उनकी पत्नी बेनजीर भुट्टो ने अपनी शादी के बारे में बताया था कि जब मैंने तय किया कि मेरा भी अपना एक घर होना चाहिए तो एक बहुत अच्छा अजनबी (आसिफ अली जरदारी) अपनी अद्भुत मुस्कान के साथ मेरी जिंदगी में आया. उन्होंने आगे कहा कि मैंने सिर्फ 7 दिनों में उससे शादी करने का फैसला कर लिया था. उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी ने उन्हें सबसे पहले दर्जनों फूल और चॉकलेट्स भेजे.

तोहफे में दी थी अंगूठी

इसके अलावा जब जरदारी ने उनसे शादी की बात की तो उस दौरान भुट्टो ने कहा कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही रोमांटिक अंगूठी दी थी, जिसको वो कभी नहीं भूल सकती हैं, उस अंगूठी में दो दिल बने हुए थे, एक नीलमणि से बना था और दूसरा हीरे से बना हुआ था. साथ ही साथ उस अंगूठी पर ये भी लिखा था कि हमें केवल अब मौत ही एक-दूसरे से अलग कर सकती है.

कहां मिली थी नजरें?

इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने एक दूसरे को पहली बार सिनेमा में देखा था. जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तब दोनों अनजान, जो फिल्म देखने के लिए वो दोनों गए थे उस फिल्म में एक डॉयलाग था जिसमें बोला गया कि अब मौत ही हमें अलग कर सकती है, इसी डॉयलाग को आसिफ ने अंगूठी पर लिखवाया था और उन्हें दिया था.