'इतनी तो ईद की खुशी भी नहीं हुई...', शहबाज शरीफ ने दी दिवाली की बधाई, लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट

Shahbaz Sharif on Diwali: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोहरा रवैये की मिसाल पेश करते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. एक तरफ भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और दुनियाभर के हिंदू समुदाय को दिवाली की शुभकमानएं दे रहे हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक X हेंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, शांति से रह सके और प्रगति में योगदान दे सके.

शहबाज ने लिखा,'दिवाली के पावन अवसर पर, मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. दिवाली की रोशनी से घर और दिल जगमगा रहे हैं और यह त्योहार अंधकार को दूर करे, सद्भाव को बढ़ावा दे और हम सभी को शांति, करुणा और साझा समृद्धि के भविष्य की ओर ले जाए.'

On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings to our Hindu community in Pakistan and around the world. As homes and hearts are illuminated with the light of Diwali, may this festival dispel darkness, foster harmony, and guide us all toward a future of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 20, 2025

बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा का प्रतीक है

शरीफ ने आगे लिखा,'दिवाली की भावना जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा का प्रतीक है, असहिष्णुता से लेकर असमानता तक, हमारे समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर विजय पाने के हमारे सामूहिक संकल्प को प्रेरित करती है.' पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने लिखा,'आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, शांति से रह सके और प्रगति में योगदान दे सके शुभ दिवाली.'

इतनी तो ईद की खुशी भी नहीं हुई

हालांकि शहबाज का दिवाली पर मुबारकबाद देना कुछ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को चुभ रहा है. एक पाकिस्तानी यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा,'यह (शहबाज) भी इन्हीं (हिंदू) में से है, अब जाकर इनको (भारतीयों को) भी सेल्यूट ठोक दे और नोबेल दे दे.' इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा,'इतनी तो कभी ईद की खुशी नहीं हुई, जितनी दिवाली की खुशी मना रहा है. वहां तो (शर्म अल शेख) सेल्यूट किया था, यहां (भारत में) माथा ही टेक दे सुबह-शाम.'