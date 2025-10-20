Advertisement
'इतनी तो ईद की खुशी भी नहीं हुई...', शहबाज शरीफ ने दी दिवाली की बधाई, लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट

Shehbaz Sharif on Diwali: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिवाली की बधाई दी. हालांकि उनके जरिए दिवाली पर शुभकामनाएं देना पाकिस्तानियों को अखर रहा है. वो खुद अपने प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 20, 2025, 10:58 AM IST
'इतनी तो ईद की खुशी भी नहीं हुई...', शहबाज शरीफ ने दी दिवाली की बधाई, लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट

Shahbaz Sharif on Diwali: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दोहरा रवैये की मिसाल पेश करते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. एक तरफ भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और दुनियाभर के हिंदू समुदाय को दिवाली की शुभकमानएं दे रहे हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक X हेंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, शांति से रह सके और प्रगति में योगदान दे सके.

शहबाज ने लिखा,'दिवाली के पावन अवसर पर, मैं पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. दिवाली की रोशनी से घर और दिल जगमगा रहे हैं और यह त्योहार अंधकार को दूर करे, सद्भाव को बढ़ावा दे और हम सभी को शांति, करुणा और साझा समृद्धि के भविष्य की ओर ले जाए.'

बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा का प्रतीक है

शरीफ ने आगे लिखा,'दिवाली की भावना जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा का प्रतीक है, असहिष्णुता से लेकर असमानता तक, हमारे समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर विजय पाने के हमारे सामूहिक संकल्प को प्रेरित करती है.' पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने लिखा,'आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि का हो, शांति से रह सके और प्रगति में योगदान दे सके शुभ दिवाली.'

इतनी तो ईद की खुशी भी नहीं हुई

हालांकि शहबाज का दिवाली पर मुबारकबाद देना कुछ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को चुभ रहा है. एक पाकिस्तानी यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा,'यह (शहबाज) भी इन्हीं (हिंदू) में से है, अब जाकर इनको (भारतीयों को) भी सेल्यूट ठोक दे और नोबेल दे दे.' इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा,'इतनी तो कभी ईद की खुशी नहीं हुई, जितनी दिवाली की खुशी मना रहा है. वहां तो (शर्म अल शेख) सेल्यूट किया था, यहां (भारत में) माथा ही टेक दे सुबह-शाम.'

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

Shehbaz Sharif

