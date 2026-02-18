इमरान की आंखों को लेकर पाकिस्तान में बवाल, समर्थकों ने सड़कों पर दिया धरना; पूर्व पीएम की बहनों को धमकाने लगे मोहसिन नकवी

Pakistan News: पाकिस्तान की इस्लामाबाद जेल में लंबे समय से बंद इमरान खान के दाहिने आंख की 85 प्रतिशत रोशनी जा चुकी है. इसको लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) ने बुधवार 18 फरवरी 2026 को एक विरोध प्रदर्शन किया. पाकिस्तान में पूर्व पीएम की आंखों की रोशनी को लेकर चिंताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को ब्लॉक कर दिया और इस्लामाबाद में संसद के पास धरना दिया.

मुनीर और नकवी पर लगाया आरोप

यह प्रदर्शन ऐसे समय पर देखने को मिला है, जब इमरान की बहनों ने दावा किया कि जेल में उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया. मंगलवार 17 फरवरी 2026 को इमरान खान की बहन उजमा खान और अलीमा खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी पर इमरान की हत्या करने की खतरनाक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. उजमा ने कहा,' मोहसिन नकवी हमें धमका रहा है. उन्होंने खून का स्वाद चख लिया है. अगर इमरान खान या हमें कुछ भी हुआ तो मेरी बात याद रखना हम आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं बख्शेंगे.'

केवल 15 प्रतिशत बची आइसाइट

पाकिस्तान में यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के उस बयान के एक बाद देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान की आइसाइट कमजोर होती जा रही है. 7 पन्नों की रिपोर्ट में वकील ने कहा कि 73 साल के इमरान खान साल 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी केवल 15 प्रतिशत ही बची है. इसके बाद इमरान खान के परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री से तत्काल मिलने की मांग की, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई.

डॉक्टर ने क्या कहा?

पाकिस्तान में इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर पिछले दो महीनों में दूसरी बार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले है. नवंबर 2025 में PTI कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच रावलपिंडी में 2 दिनों से अधिक समय तक झड़प हुई थी. इसका कारण इमरान खान की अडियाला जेल में हत्या करने की अफवाह थी. इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से अपॉइंट किए गए एक मनेडिकल बोर्ड ने कहा कि पूर्व पीएम की आइसाइट में काफी सुधार हुआ है, हालांकि इमरान के परिवार ने सरकारी बोर्ड के इस दावे को खारिज किया है.