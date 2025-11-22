कांस्टीट्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन और संशोधन को तवायफ बना दिया, जब मर्जी ले आते हैं... सरकार की ऐसी बेइज्जती किसी ने न की होगी

Pakistan Constitutional Amendment: पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन का देशव्यापी विरोध हो रहा है. वकीलों के अलावा तमाम विपक्षी दल खासकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है. इसबीच एक नामचीन हस्ती ने संविधान बदलने पर पाकिस्तान सरकार की ऐसी बेइज्जती की है जितनी शायद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की सरकार में भी नहीं हुई होगी.
27Constitutional Amendment in Pakistan: पाकिस्तान के एक नए कानून का उसके चारों राज्यों में विरोध हो रहा है. सोशल मीडिया पर अनवर मकसूद नाम के एक शख्स का बयान वायरल हो रहा है. जिन्होंने 27वें संविधान संशोधन पर पीएम शहबाज शरीफ की सरकार की ऐसी बेइज्जती की है जैसी पहले कभी न हुई होगी. अनवर साहब ने एक महफिल में संविधान संशोधन पर अपनी बात रखते हुए कहा, 'हुक्मरानों ने हमारे कॉन्स्टीट्यूशन को प्रॉस्टीट्यूशन और संशोधन को तवायफ बना दिया है. जिसे वो जब चाहते हैं ले आते हैं.'
देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दल तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइ़न-ए-पाकिस्तान (TTAP) ने 27वें संवैधानिक संशोधन और रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में खैबर पख़्तूनख्वा से लेकर पूरे पंजाब और पोर्ट सिटी कराची तक व्यापक प्रदर्शन किया है. देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं जो पहले के 26 संविधान संशोधन के बाद नहीं कही गई होंगी.
'लूज टॉक' नामका शो चलाकर दुनियाभर की सुर्खियां बटोर चुके अनवर का ये बयान आपको भी सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने लोकतंत्र का गला कैसे नए-नए तरीकों से घोटा जा रहा है उसे बखूबी बयान किया है.
FACIST 27 Amendment explained by ANWAR MAQSOOD
— Dr. Farrukh Shamim ( Muhammad Malik) (@mmalikx7) November 11, 2025
क्या कहता है पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन
लाहौर, कराची, पेशावर और रावलपिंडी में भी इस संविधान संशोधन का विरोध दिखा. तमाम प्रेस क्लब के बाहर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखते हुए मीडिया का ध्यान आकर्षित किया. इमरान खान की पार्टी के नेताओं का कहना है कि 27वें संशोधन के तहत दी गई 'इम्युनिटी' ग़ैर-इस्लामी, अनैतिक और परंपराओं के खिलाफ है.
उनका कहना है कि इस संशोधन ने 1973 के संविधान को खत्म कर दिया है जो कभी एक सामाजिक अनुबंध होता था. अब इसी संशोधन के विरोध में जनसमर्थन जुटाने की व्यापक अपील की जा रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 27वें संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित करता है. राष्ट्रपति जरदारी ने 27वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है. ये कानून रक्षा बलों के प्रमुख के एक नए पद के सृजन और एक संवैधानिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है. इसके विरोध में कई जज इस्तीफा दे चुके हैं. प्रमुख नामों में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्लाह और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का नाम शामिल है. इन जजों ने इसे संविधान और न्यायपालिका पर हमला बताते हुए इसका विरोध किया है.