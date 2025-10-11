अंदर चल रही थी नमाज, बाहर हुआ भयंकर धमाका, पाकिस्तान के अहमदी मस्जिद में बड़ा आतंकी हमला, 6 घायल

Pakistan Mosque Attack: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदी समुदाय के एक धार्मिक स्थल पर बंदूकधारी हमलावर ने गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 6 लोग घायल हो गए. यह घटना रबवाह शहर में हुई, जो अहमदी समुदाय का होडक्वार्टर है और लाहौर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है. बता दें कि यह आतंकी हमला जुमे की नमाज के तुरंत बाद बेत उल महदी मस्जिद पर हुआ. हमले में कई वॉलंटियरों के भी घायल होने की खबर है. एक सुरक्षाकर्मी भी इसमें ढेर हो गया है.

घटना के विवरण

पुलिस अधिकारी अब्दुल्ला अहमद ने बताया कि एक अकेला हमलावर पिस्तौल लेकर धार्मिक स्थल के मेन गेट पर पहुंचा और वहां तैनात अहमदी स्वयंसेवी गार्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी. इस हमले में 6 अहमदी घायल हो गए, जिनमें से 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है. हमलावर को गार्डों ने मार गिराया. पुलिस अधिकारी ने कहा,' बंदूकधारी ने मेन गेट पर पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात अहमदिया स्वयंसेवी गार्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे 6 अहमदिया गार्ड मौके पर घायल हो गए. वहीं एक गार्ड ने हमलावर को मार गिराया. हमले के समय बिल्डिंग के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे.'

ये भी पढ़ें- Taiwan China News: बहुत दिनों से चीनी दबंगई सह रहे ताइवान का टूटा सब्र, बना लिया ड्रैगन को खत्म करने वाला 'विनाशक'

Add Zee News as a Preferred Source

कार्रवाई की मांग

अहमदी समुदाय जमात अहमदिया पाकिस्तान के प्रवक्ता आमिर महमूद ने मस्जिद परिसर में इस हमले की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ नफरत भरे भाषण और प्रकाशन जारी हैं. उन्होंने अहमदियों के खिलाफ नफरत अभियान को तुरंत रोके जाने की मांग की और जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने की बात कही. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नफरत से भरे भाषण और पब्लिकेशन बेरोकटोक जारी है. इस तरह के दुष्प्रचार जनता को अहमदियों को निशाना बनाने के लिए उकसाते हैं.

ये भी पढ़ें- शहबाज-मुनीर की मेहनत पर फिरा पानी, पाकिस्तान को नहीं मिलेगी AMRAAM मिसाइल; ट्रंप ने दिया झटका

पाकिस्तान में अहमदी समुदाय की स्थिति

बता दें कि जिन्ना के मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में अहमदी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है, जिसके चलते वहां उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है. साल 1974 में पाकिस्तान की संसद ने अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया था. इसके बाद साल 1984 में अहमदियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें मस्जिदों पर मीनार और गुंबद बनाने पर रोक लगाना भी शामिल है.

FAQ

अहमदी समुदाय पर हमले के लिए कौन जिम्मेदार है?

अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर आरोप लगाया जा रहा है.

पाकिस्तान में अहमदी समुदाय की स्थिति क्या है?

अहमदी समुदाय पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है और उन्हें कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है.