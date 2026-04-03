Advertisement
trendingNow13164437
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनPakistan: तेल की कीमतों से पाकिस्तान में हाहाकार, अवाम का फूटा गुस्सा; क्या मरियम के ऐलान से जख्मों पर लगेगा मरहम?

Pakistan: तेल की कीमतों से पाकिस्तान में हाहाकार, अवाम का फूटा गुस्सा; क्या मरियम के ऐलान से जख्मों पर लगेगा 'मरहम'?

Maryam Nawaz Sharif: पाकिस्तान में ईरान युद्ध की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से अवाम गुस्से में है. अब इसे देखते हुए मरियम नवाज शरीफ ने सब्सिडी का ऐलान किया है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan: तेल की कीमतों से पाकिस्तान में हाहाकार, अवाम का फूटा गुस्सा; क्या मरियम के ऐलान से जख्मों पर लगेगा 'मरहम'?

Pakistan Petrol Prices: ईरान-अमेरिका की जंग का सीधा असर पाकिस्तानी अवाम की जेब पर पड़ रहा है. जिस देश में महंगाई चरम पर हो, दाने-दाने को लोग मोहताज हों, वहां जरा सी कीमतें बढ़ना पूरा बजट बिगाड़ सकता है. पाकिस्तान में 3 अप्रैल 2026 से पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 458.40 प्रति लीटर (पाकिस्तानी रुपये) और डीजल की कीमत 520.35  (पाकिस्तानी रुपये) प्रति लीटर हो गई है. कराची समेत अन्य सूबे की अवाम ने ईंधन की कीमतें बढ़ाए जाने पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है.

इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है, ताकि बोझ जनता पर ना पड़े. पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने एक्स पर कहा, 'चल रहे वैश्विक संकटों और संघर्षों के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए, घरेलू ईंधन की कीमतों पर दबाव पड़ना अब टाला नहीं जा सकता.

इस असर को कम करने के लिए पंजाब सरकार ने एक विशेष मासिक सब्सिडी शुरू की है.इसके तहत रजिस्टर्ड मालवाहक वाहनों के लिए 70,000 रुपये, बड़े परिवहन वाहनों के लिए 80,000 रुपये, और सार्वजनिक सेवा बसों के लिए 100,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.'

मरियम ने कहा, 'चूंकि यह राहत आपके काम-काज के बोझ को हल्का करने के लिए दी गई है, इसलिए पंजाब भर के ट्रांसपोर्टरों से आग्रह किया जाता है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और बढ़ी हुई कीमतों का बोझ ग्राहकों और यात्रियों पर न डालें.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हुए इसे नियंत्रित करूंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस सब्सिडी का पूरा फायदा जनता तक पहुंचे. यह राष्ट्रीय हित में सामूहिक जिम्मेदारी, करुणा और एकता का समय है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान के निवासियों ने कहा कि इस अचानक हुई बढ़ोतरी ने दिहाड़ी मजदूरों पर एक असहनीय बोझ डाल दिया है. एक यात्री ने कहा, 'पहले कीमतें लगभग 55 पाकिस्तानी रुपये बढ़ाई गई थीं, और अब 137 पाकिस्तानी रुपये की एक और बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है.' नागरिकों ने यह भी बताया कि गैस की बढ़ती कीमतों ने उनके आर्थिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जिसका सबसे बुरा असर कम आय वाले परिवारों पर पड़ रहा है. 

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
Raghav Chadha
राघव चड्ढा बताएं, जनहित के मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से क्यों डर रहे हैं?
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
weather update
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
pok
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
road safety
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
Assam assembly election 2026
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
Maharashtra news
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
Ganderbal encounter
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
West Bengal Election 2026
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
Raghav Chadha
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
Mohra Power Project
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?