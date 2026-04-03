Pakistan: तेल की कीमतों से पाकिस्तान में हाहाकार, अवाम का फूटा गुस्सा; क्या मरियम के ऐलान से जख्मों पर लगेगा 'मरहम'?

Pakistan Petrol Prices: ईरान-अमेरिका की जंग का सीधा असर पाकिस्तानी अवाम की जेब पर पड़ रहा है. जिस देश में महंगाई चरम पर हो, दाने-दाने को लोग मोहताज हों, वहां जरा सी कीमतें बढ़ना पूरा बजट बिगाड़ सकता है. पाकिस्तान में 3 अप्रैल 2026 से पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 458.40 प्रति लीटर (पाकिस्तानी रुपये) और डीजल की कीमत 520.35 (पाकिस्तानी रुपये) प्रति लीटर हो गई है. कराची समेत अन्य सूबे की अवाम ने ईंधन की कीमतें बढ़ाए जाने पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है.

इसी को देखते हुए अब पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है, ताकि बोझ जनता पर ना पड़े. पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने एक्स पर कहा, 'चल रहे वैश्विक संकटों और संघर्षों के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए, घरेलू ईंधन की कीमतों पर दबाव पड़ना अब टाला नहीं जा सकता.

In light of the surge in international oil prices driven by ongoing global crises and conflict, pressure on domestic fuel costs has become unavoidable. Add Zee News as a Preferred Source To mitigate this impact, Punjab has introduced a targeted monthly subsidy: Rs. 70,000 for registered goods transport vehicles,… — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 3, 2026

इस असर को कम करने के लिए पंजाब सरकार ने एक विशेष मासिक सब्सिडी शुरू की है.इसके तहत रजिस्टर्ड मालवाहक वाहनों के लिए 70,000 रुपये, बड़े परिवहन वाहनों के लिए 80,000 रुपये, और सार्वजनिक सेवा बसों के लिए 100,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.'

मरियम ने कहा, 'चूंकि यह राहत आपके काम-काज के बोझ को हल्का करने के लिए दी गई है, इसलिए पंजाब भर के ट्रांसपोर्टरों से आग्रह किया जाता है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और बढ़ी हुई कीमतों का बोझ ग्राहकों और यात्रियों पर न डालें.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हुए इसे नियंत्रित करूंगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस सब्सिडी का पूरा फायदा जनता तक पहुंचे. यह राष्ट्रीय हित में सामूहिक जिम्मेदारी, करुणा और एकता का समय है.

#WATCH | Pakistan | Residents of Karachi express anger after the government increased fuel prices, pushing petrol to a record PKR 458.40 per litre and diesel to PKR 520.35 per litre, effective April 3, 2026. Many residents said the sudden increase has placed an unbearable burden… pic.twitter.com/a5hkwiLwmZ — ANI (@ANI) April 3, 2026

गौरतलब है कि पाकिस्तान के निवासियों ने कहा कि इस अचानक हुई बढ़ोतरी ने दिहाड़ी मजदूरों पर एक असहनीय बोझ डाल दिया है. एक यात्री ने कहा, 'पहले कीमतें लगभग 55 पाकिस्तानी रुपये बढ़ाई गई थीं, और अब 137 पाकिस्तानी रुपये की एक और बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है.' नागरिकों ने यह भी बताया कि गैस की बढ़ती कीमतों ने उनके आर्थिक तनाव को और बढ़ा दिया है, जिसका सबसे बुरा असर कम आय वाले परिवारों पर पड़ रहा है.