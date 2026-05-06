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पैसा दो, फिर चाहे जैसे... पाकिस्तान में परीक्षा देने आई छात्राओं से बैड टच करने वाला टीचर बोलने लगा, 'अल्लाह कसम'

Pakistan exam center viral video: पाकिस्तान के पंजाब में छात्राओं ने एक वायरल वीडियो के जरिए परीक्षा केंद्र पर रिश्वत मांगने और जांच के नाम पर दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं. वीडियो में छात्राएं शिक्षकों को रंगे हाथों पकड़ती नजर आ रही हैं, जिससे वहां की शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 06, 2026, 07:14 AM IST
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पैसा दो, फिर चाहे जैसे... पाकिस्तान में परीक्षा देने आई छात्राओं से बैड टच करने वाला टीचर बोलने लगा, 'अल्लाह कसम'

Pakistan exam center viral video: पाकिस्तान के पंजाब से एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो करीब 6 मिनट 19 सेकंड का बताया जा रहा है. इसमें कुछ छात्राएं परीक्षा से जुड़ी अपनी परेशानी बता रही हैं. उनका आरोप है कि परीक्षा केंद्र पर उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है. छात्राओं ने कहा कि उन्हें अंदर जाने देने के लिए उनसे पैसे की मांग की जा रही है. इस खबर में हम उस वीडियो की पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं.

वीडियो में एक छात्रा ने बताया कि जब उसने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसे अंदर जाने नहीं दिया गया. उसने कहा कि उसे परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिला. छात्राओं का आरोप है कि यहां पैसे देने वालों को अलग सुविधा मिलती है. जो छात्र पैसे दे देते हैं, उन्हें आसानी से अंदर जाने दिया जाता है. यहां तक कि कुछ को मोबाइल फोन लेकर भी परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाती है. जबकि जो पैसे नहीं देते, उन्हें परेशान किया जाता है.

जांच के नाम पर बैड टच...

छात्राओं ने यह भी कहा कि जांच के नाम पर उनके साथ गलत तरीके से छूने की कोशिश की जाती है. इससे वे खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं. उनका कहना है कि यह सिर्फ जांच नहीं, बल्कि दुर्व्यवहार है. इस वजह से कई छात्राएं डर और दबाव में परीक्षा देने पहुंचती हैं. वीडियो में लड़कियां खुलकर अपनी बात रखती नजर आ रही हैं. वे इस पूरे मामले में न्याय की मांग कर रही हैं.

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अल्लाह कसम मैंने एक पैसा नहीं लिया!!

मामला तब और बढ़ गया जब छात्राएं लोगों को अपने साथ लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गईं. उन्होंने वहां मौजूद एक शिक्षक पर पैसे लेने का आरोप लगाया. छात्राओं ने सीधे उनके सामने यह बात कही, लेकिन शिक्षक ने इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है. इस पर वहां कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया.

ये वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं. लोग सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा कर रहे हैं. अगर छात्राओं के आरोप सही हैं, तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर मामला है. ऐसी घटनाएं छात्रों के विश्वास को कमजोर करती हैं. अब जरूरत है कि इस मामले की सही तरीके से जांच हो. दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. ताकि आगे से किसी भी छात्र के साथ ऐसा न हो.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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