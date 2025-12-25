पाकिस्तान के पंजाब की सड़कों पर इस साल 4791 मौतें क्यों हुई? वजह जानकर भारत का भी हर आदमी हो जाएगा चौकन्ना

पंजाब की सड़कों पर मौत का तांडव जारी है. साल 2025 में यहां सड़क हादसों ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया. रेस्क्यू 1122 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस साल पंजाब में कुल 4,82,870 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 4,791 लोग मारे गए. ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 19 फीसदी ज्यादा है.

पिछले सालों से तुलना: मौतें क्यों बढ़ीं?

2024 में 4,67,561 हादसे हुए थे, जिनमें 4,139 मौतें हुईं. वहीं 2023 में 4,20,387 दुर्घटनाओं में 3,967 लोग मारे गए थे. दिलचस्प बात ये है कि 2025 में हादसों की संख्या सिर्फ 5.8% बढ़ी, लेकिन मौतें बहुत ज्यादा यानी हादसे अब ज्यादा घातक हो गए हैं. पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रेस्क्यू 1122 के हवाले से ये रिपोर्ट छापी है.

सबसे ज्यादा हादसे कहां हुए?

लाहौर टॉप पर है. यहां 88,743 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. उसके बाद फैसलाबाद में 32,309 और मुल्तान में 29,804 हादसे. छोटे शहरों जैसे मुर्री में 1,889, अटक में 3,748 और झेलम में 4,301 मामले सामने आए. कुल 34 जिलों में हादसे बढ़े हैं.

हादसों का मुख्य कारण क्या?

सबसे बड़ा दोषी मोटरसाइकिल! 75% हादसे मोटरसाइकिल से जुड़े. कार से 8.6%, रिक्शा से 4.7%, जबकि बस-ट्रक-वैन से 4.3%. बाकी 7.4% अन्य वाहनों से. पैदल चलने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं. 10.34% पीड़ित पैदल यात्री थे.

घायलों की हालत कैसी?

करीब 5,69,901 लोग घायल हुए. ज्यादातर चोटें गंभीर 39,250 सिंगल फ्रैक्चर, 19,603 सिर की चोटें, 8,362 मल्टीपल फ्रैक्चर और 1,125 स्पाइनल इंजरी. पुरुषों में 80.6% और महिलाओं में 19.4% घायल.

अधिकारियों ने क्या कहा?

इमरजेंसी सर्विसेज सेक्रेटरी डॉ. रिजवान नसीर ने सालाना रिव्यू मीटिंग में चिंता जताई. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान में हर मिनट एक सड़क हादसा होता है, और ज्यादातर मामलों में परिवार का कमाने वाला मर जाता है. पंजाब की स्थिति बेहद अलार्मिंग है." मीटिंग में सभी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर्स शामिल हुए.

भारत के लिए सबक: हम भी सावधान हो जाएं

ये वजहें पाकिस्तान तक सीमित नहीं. भारत में भी मोटरसाइकिल हादसे खूब होते हैं. हेलमेट न पहनना आम है, ओवरस्पीडिंग और खराब सड़कें हजारों जान ले रही हैं. अगर हमने हेलमेट, स्पीड लिमिट और नियम नहीं माने तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है. इसलिए हम सभी भारतीयों को भी सावधान रहने की जरूरत है.