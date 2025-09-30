Advertisement
Video: धुएं का गुबार, कलेजा फाड़ने वाली चीखें...पाकिस्तान के क्वेटा में भीषण विस्फोट, शहर में अफरा-तफरी, आपातकाल घोषित

Quetta bomb blast: पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार को हुए जोरदार धमाके से कई लोग घायल हो गए हैं. ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी लगा दी गई है. डॉक्टरों और स्टाफ को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया है. देखें खौफनाक वीडियो.

 

Sep 30, 2025, 02:14 PM IST
Video: धुएं का गुबार, कलेजा फाड़ने वाली चीखें...पाकिस्तान के क्वेटा में भीषण विस्फोट, शहर में अफरा-तफरी, आपातकाल घोषित

Pakistan Bomb blast in Quetta: क्वेटा शहर में मंगलवार को एक जोरदार विस्फोट से कई लोग जख्मी हो गए हैं. हवा में धुंआ, चीखें और अफरा-तफरी का माहौल. ये खबर सुनकर हर कोई सदमे में है. 

क्वेटा बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत, 32 घायल: स्वास्थ्य मंत्री
बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर ने डॉन.कॉम को बताया कि मंगलवार को क्वेटा की एक सड़क पर हुए बम विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए हैं. काकर ने कहा, 32 घायलों को सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है. स्वास्थ्य सचिव मुजीबुर रहमान के अनुसार, विस्फोट के बाद, बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी भर के अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया है.

आपातकाल घोषित
रहमान के एक बयान में कहा गया है, "क्वेटा सिविल अस्पताल, बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) अस्पताल क्वेटा और ट्रॉमा सेंटर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है." "सभी सलाहकारों, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को अस्पतालों में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है."

अर्धसैनिक सुरक्षा बल को बनाया गया निशाना 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह बम विस्फोट अर्धसैनिक सुरक्षा बल को निशाना बनाकर किया है. सबसे बड़ी बात यह आत्मघाती बम विस्फोट बताया जा रहा है. क्वेटा में फ्रंटियर कोर के मुख्यालय के पास हुए शक्तिशाली विस्फोट के बाद गोलीबारी भी हुई है. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वाहन को निशाना बनाकर किए गए इस विस्फोट से खिड़कियां टूट गईं और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. रिपोर्टों के अनुसार, इस धमाके में कई नागरिक भी शामिल हैं. उधर सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने क्वेटा स्थित फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर हुए हमले को नाकाम कर दिया और हमलावरों को परिसर में पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया है. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Quetta

