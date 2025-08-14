पाकिस्तान ने आजादी के जश्न में भी क्यों छेड़ा कश्मीर राग? क्या नाकामी छिपाने के लिए आवाम को बरगलाया जा रहा है?

Pakistan Independence Day: दुनिया बदल सकती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं. उसे दिन-रात केवल भारत की ही याद आती है. आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और उसे अपने देश की आजादी का जश्न मनाना चाहिए. लेकिन इस मौके पर भी उसकी जलन साफ दिखाई दे रही है. हर क्षेत्र में वह भारत से मुकाबला नहीं कर पा रहा. उसकी जनता परेशान है, महंगाई और गरीबी से त्रस्त है. इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत और कश्मीर की फिक्र दिखा रहे हैं.

दरअसल आज पाकिस्तान अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने फिर से कश्मीर का राग अलापा. उन्होंने अपने भाषण में हालिया भारत-पाकिस्तान तनाव का जिक्र किया और झूठी जीत का ढिंढोरा पीटा. इशाक डार ने कहा कि भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान ने सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर टूट गई.

कश्मीर पर पुराना रुख दोहराया

अपने संबोधन में इशाक़ डार ने कश्मीर को "न्यायपूर्ण" मामला बताया और कहा कि पाकिस्तान का समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक "न्याय नहीं मिल जाता". उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और आंदोलन के कार्यकर्ताओं की कुर्बानियों की वजह से आज यह मुल्क खड़ा है. उन्होंने 250 मिलियन आबादी वाले देश की कृषि, आईटी, विज्ञान, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुई "तरक्की" का भी तारीफ किया.

भारत पर आरोप, खुद की तारीफ

डार ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर बोलते हुए ‘मारका-ए-हक’ का जिक्र किया और दावा किया कि भारत की "गैरकानूनी कार्रवाइयों" का पाकिस्तान ने सख्त जवाब देकर "नैतिक और राजनीतिक जीत" हासिल की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सैन्य तैयारी, कूटनीति और राष्ट्रीय एकता के जरिए अपनी संप्रभुता की रक्षा की है और आगे भी ऐसा करता रहेगा.

आतंकी हमले के बीच अमेरिकी बधाई

इस भाषण से पहले ही पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. उन्होंने पाकिस्तान की "आतंकवाद-रोधी और व्यापार में भागीदारी" की सराहना की. यह ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को मई में अमेरिका दौरे पर विरोध झेलना पड़ा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान तक व्यापारिक पहुंच की पेशकश के बाद अमेरिका के साथ रिश्तों में नरमी आई है.

हमले पर चुप्पी, दुनिया में नाराज़गी

जहां पाकिस्तान कश्मीर पर बयानबाज़ी कर रहा है, वहीं पहलगाम हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है. इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ली थी. लेकिन डार और पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उनकी "दोहरी नीति" एक बार फिर सामने आ गई है.