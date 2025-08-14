पाकिस्तान ने आजादी के जश्न में भी क्यों छेड़ा कश्मीर राग? क्या नाकामी छिपाने के लिए आवाम को बरगलाया जा रहा है?
Advertisement
trendingNow12880425
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान ने आजादी के जश्न में भी क्यों छेड़ा कश्मीर राग? क्या नाकामी छिपाने के लिए आवाम को बरगलाया जा रहा है?

Pakistan Independence Day: पाकिस्तान ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फिर से कश्मीर राग अलापा, इशाक डार ने भारत पर आरोप लगाए और खुद की तारीफ की. पहलगाम आतंकी हमले पर चुप्पी और अमेरिका की बधाई से पाकिस्तान की दोहरी नीति उजागर हुई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान ने आजादी के जश्न में भी क्यों छेड़ा कश्मीर राग? क्या नाकामी छिपाने के लिए आवाम को बरगलाया जा रहा है?

Pakistan Independence Day:  दुनिया बदल सकती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं. उसे दिन-रात केवल भारत की ही याद आती है. आज पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और उसे अपने देश की आजादी का जश्न मनाना चाहिए. लेकिन इस मौके पर भी उसकी जलन साफ दिखाई दे रही है. हर क्षेत्र में वह भारत से मुकाबला नहीं कर पा रहा. उसकी जनता परेशान है, महंगाई और गरीबी से त्रस्त है. इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत और कश्मीर की फिक्र दिखा रहे हैं.

दरअसल आज पाकिस्तान अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने फिर से कश्मीर का राग अलापा. उन्होंने अपने भाषण में हालिया भारत-पाकिस्तान तनाव का जिक्र किया और झूठी जीत का ढिंढोरा पीटा. इशाक डार ने कहा कि भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान ने सैन्य और कूटनीतिक मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर टूट गई.

कश्मीर पर पुराना रुख दोहराया

अपने संबोधन में इशाक़ डार ने कश्मीर को "न्यायपूर्ण" मामला बताया और कहा कि पाकिस्तान का समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक "न्याय नहीं मिल जाता". उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और आंदोलन के कार्यकर्ताओं की कुर्बानियों की वजह से आज यह मुल्क खड़ा है. उन्होंने 250 मिलियन आबादी वाले देश की कृषि, आईटी, विज्ञान, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुई "तरक्की" का भी तारीफ किया.

भारत पर आरोप, खुद की तारीफ

डार ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर बोलते हुए ‘मारका-ए-हक’ का जिक्र किया और दावा किया कि भारत की "गैरकानूनी कार्रवाइयों" का पाकिस्तान ने सख्त जवाब देकर "नैतिक और राजनीतिक जीत" हासिल की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सैन्य तैयारी, कूटनीति और राष्ट्रीय एकता के जरिए अपनी संप्रभुता की रक्षा की है और आगे भी ऐसा करता रहेगा.

आतंकी हमले के बीच अमेरिकी बधाई

इस भाषण से पहले ही पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. उन्होंने पाकिस्तान की "आतंकवाद-रोधी और व्यापार में भागीदारी" की सराहना की. यह ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर को मई में अमेरिका दौरे पर विरोध झेलना पड़ा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान तक व्यापारिक पहुंच की पेशकश के बाद अमेरिका के साथ रिश्तों में नरमी आई है.

हमले पर चुप्पी, दुनिया में नाराज़गी

जहां पाकिस्तान कश्मीर पर बयानबाज़ी कर रहा है, वहीं पहलगाम हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है. इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ली थी. लेकिन डार और पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे उनकी "दोहरी नीति" एक बार फिर सामने आ गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Pakistan Independence Day

Trending news

PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
Supreme Court
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिका पर SC बोला, जमीनी हकीकत पर होगा फैसला
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
PM Mudra Yojana
महाराष्ट के मालाड में पीएम मुद्रा योजना के नाम पर 33 लाख की ठगी, तीन पर केस दर्ज
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
Ramakrishna Paramhansa
रामकृष्ण परमहंस ने क्यों कहा था- 'जितने मत, उतने पथ', ये शिक्षाएं आज भी क्यों हैं...
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के लिए 'बेडरूम जिहादी' नया खतरा, लेकिन ये हैं कौन और कैसे करते हैं काम?
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया मामले में हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका, SC में आज होगी सुनवाई
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
Delhi stray dogs
चिकन खाकर पशु प्रेमी बनते हैं...आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
Raj Bhavan
स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...राजभवन में पाएं इंट्री, राज्यपाल से करें मुलाकात?
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: भयंकर बारिश ने कई राज्यों में मचाई तबाही, दिल्ली में लोगों ने क्यों चलाए नाव? पल-पल की जानें अपडेट
;