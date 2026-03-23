होर्मुज संकट का पाकिस्तान में दिखा बड़ा असर, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 200% की बढ़ोतरी

होर्मुज में ईरान की नाकेबंदी का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है. सबसे बड़ा असर तो पाकिस्तान में तब दिखाई दिया जब रविवार को पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 200 फीसदी का इजाफा कर दिया गया. ARY News की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने रविवार को फैसला किया कि वह हाई-ऑक्टेन ईंधन की कीमत प्रति लीटर 200 पाकिस्तानी रुपये (PKR) बढ़ाएगा, जिससे कीमत PKR 100 से बढ़कर PKR 300 हो जाएगी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई-ऑक्टेन ईंधन पर लगने वाले टैक्स में इस बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी. यह फैसला शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें उन्होंने ईंधन की कीमतों और आर्थिक राहत से जुड़े मामलों की समीक्षा की.

इस रिपोर्ट में बताया गया कि हाई-ऑक्टेन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से सार्वजनिक परिवहन के किराए और हवाई यात्रा की लागत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इस बैठक में कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तरार, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब, सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक के साथ-साथ सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. इससे पहले, 6 मार्च को सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 PKR प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में आई तेजी ने घरेलू ऊर्जा लागत पर दबाव डाल दिया था, जिसके चलते यह कदम उठाया गया.

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का क्या होगा असर?

इस बढ़ोतरी की घोषणा पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने उप प्रधानमंत्री (DPM) इशाक डार और वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. ARY News के अनुसार, समीक्षा के बाद पेट्रोल की नई कीमत 266.17 PKR प्रति लीटर से बढ़कर 321.17 PKR प्रति लीटर हो जाएगी जबकि डीजल की दर 280.86 PKR प्रति लीटर से बढ़कर 335.86 PKR प्रति लीटर हो जाएगी. इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन सूत्रों के हवाले से बताया कि 10 मार्च को जेट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस ने भी अपने किराए बढ़ा दिए हैं.

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पाकिस्तान में घरेलू उड़ानें हुईं महंगी

इन सूत्रों के अनुसार, घरेलू उड़ानों के टिकट की कीमतों में 2,800 PKR से लेकर 5,000 PKR तक की बढ़ोतरी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक यह बढ़ोतरी कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और अन्य घरेलू गंतव्यों के लिए जाने वाली उड़ानों पर लागू होगी. अंतरराष्ट्रीय यात्रा के किराए में तो और भी बड़ी उछाल देखने को मिली है, जिसमें किराए में 10,000 PKR से लेकर 28,000 PKR तक की भारी बढ़ोतरी हुई है. विशेष रूप से, मध्य-पूर्व और मध्य एशियाई देशों के लिए जाने वाली उड़ानों के किराए में 15,000 PKR की बढ़ोतरी हुई है.