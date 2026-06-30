/सिंधु समझौते पर भारत की सख्ती से बिलबिलाया पाकिस्तान, दुनिया के सामने फिर रोया दुखड़ा; कहा- संधि टूटी तो दुनिया भुगतेगी

Pakistan Latest Statement on Indus Waters Treaty: पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और धमकी-विक्टिम कार्ड एक साथ खेल रहा है. भारत के दृढ रवैये से हताश-परेशान हो चुके पाकिस्तान ने मंगलवार को सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर यह खेल फिर दोहराया. जिन्नालैंड ने धमकी दी कि अगर यह संधि विफल हो गई तो फिर दुनिया में कोई भी व्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगी.