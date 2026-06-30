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सिंधु समझौते पर भारत की सख्ती से बिलबिलाया पाकिस्तान, दुनिया के सामने फिर रोया दुखड़ा; कहा- संधि टूटी तो दुनिया भुगतेगी

Pakistan on Indus Waters Treaty: सिंधु समझौते पर भारत की सख्ती से पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिलाया हुआ है. अपनी फसलें चौपट होने का रोना उसने दुनिया के सामने रोया है. उसने विक्टिम कार्ड खेलने के साथ ही धमकी देते हुए कहा कि अगर यह संधि टूटी तो इसका खामियाजा दुनिया भुगतेगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 30, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:12 PM IST
सिंधु समझौते पर भारत की सख्ती से बिलबिलाया पाकिस्तान, दुनिया के सामने फिर रोया दुखड़ा; कहा- संधि टूटी तो दुनिया भुगतेगी
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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