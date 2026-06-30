/सिंधु समझौते पर भारत की सख्ती से बिलबिलाया पाकिस्तान, दुनिया के सामने फिर रोया दुखड़ा; कहा- संधि टूटी तो दुनिया भुगतेगी

Pakistan Latest Statement on Indus Waters Treaty: पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और धमकी-विक्टिम कार्ड एक साथ खेल रहा है. भारत के दृढ रवैये से हताश-परेशान हो चुके पाकिस्तान ने मंगलवार को सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर यह खेल फिर दोहराया. जिन्नालैंड ने धमकी दी कि अगर यह संधि विफल हो गई तो फिर दुनिया में कोई भी व्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगी.
इस सम्मेलन को पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि महज पानी बंटवारे की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग का महत्वपूर्ण साधन भी है.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखी पोस्ट में डार ने कहा, 'साझा पानी को कभी हथियार नहीं बनाना चाहिए. यह राष्ट्रों के बीच पुल बनना चाहिए, जो सहयोग, संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान से निर्देशित हो.' इशाक डार ने धमकी दी कि संधि में पाकिस्तान को अधिकारों से वंचित करने का कोई भी प्रयास क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होगा. इससे दक्षिण एशिया में करीब दो अरब लोगों के साझा हित प्रभावित होंगे.
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और सांसद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सम्मेलन में कहा कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान पर कभी एहसान नहीं थी. कार्यक्रम के बारे में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा कि यह अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार था, जिसमें पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर अपना पक्ष बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया.
पाकिस्तानी सीनेटर मुसादिक मलिक ने भी सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा, 'सिंधु जल संधि ने दो परमाणु शक्तियों के बीच तीन युद्ध देखे हैं. यदि यह संधि टिकी नहीं तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद की कोई भी कागजी समझौता सुरक्षित नहीं रहेगा.' सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक बताते हुए मलिक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून की परीक्षा मजबूत पक्षों की बजाय कमजोर पक्षों की रक्षा करके होती है.
भारत का नाम लिए बिना मलिक ने कहा कि अगर कोई शक्तिशाली देश एकतरफा तरीके से किसी संधि को निलंबित कर दे तो क्या होगा. अपनी भड़ास निकालते हुए मलिक ने कहा कि इतिहास में ऐसी मानसिकता नरसंहार का कारण बनी है.
बताते चलें कि पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था और बिजली उत्पादन सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है. पहलगाम हमले के बाद भारत ने 1960 में लागू किए गए सिंधु जल समझौते को स्थगति कर दिया. भारत बार-बार साफ कर चुका है कि खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते.
इस घोषणा के बावजूद पाकिस्तान की ओर बहने वाला पानी बंद नहीं हुआ है. इसके बावजूद पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है. इसकी वजह ये है कि भारत ने नदियों में पानी के फ्लो का डेटा उसे देना बंद कर दिया है. इसकी वजह से उसे पता नहीं चल पा रहा है कि भारत कब ऊपर से पानी छोड़ेगा और कब रोक लेगा. इसकी वजह से उसकी फसलें तबाह हो रही हैं.
यही नहीं, भारत ने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर हाइड्रोपावर और बुनियादी जल ढांचा परियोजनाओं का काम तेज कर दिया है. इसके साथ ही उसने यह संकेत भी दिया है कि वह कानूनी और तकनीकी रूप से संभव हर जगह अपने नियंत्रण वाले पानी का अधिकतम उपयोग करेगा, जिससे पाकिस्तान पहुंचने वाले पानी को कम किया जा सके.
भारत के इन कदमों से पाकिस्तान को भारी नुकसान तो हो रहा है. इसके बावजूद वह आतंकवाद का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है. पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में आज भी दर्जनों ऐसे मदरसे और ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जहां पर भारत पर हमला करने के लिए आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं. ऐसे में भारत भी स्पष्ट कर चुका है कि जब तक आतंकवाद जारी रहेगा, तब तक यह जल संधि भी स्थगित ही रहेगी.