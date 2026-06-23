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FATF में विवेक अग्रवाल की हुई एंट्री तो कांपने लगे PAK के हाथ-पांव, 'काले कारनामों' की सजा मिलने का सता रहा डर

Vivek Aggarwal FATF Pakistan News: FATF में विवेक अग्रवाल को जब से उपाध्यक्ष बनाया गया है, तब से पाकिस्तान घबराया हुआ है. उसे अपने 'काले कारनामों' की सजा मिलने का डर सता रहा है. उसे लग रहा है कि भारत अब उसे फिर से उसे ग्रे लिस्ट में डलवाने की पूरी कोशिश करने जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 23, 2026, 03:59 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:02 AM IST
FATF में विवेक अग्रवाल की हुई एंट्री तो कांपने लगे PAK के हाथ-पांव, 'काले कारनामों' की सजा मिलने का सता रहा डर
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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