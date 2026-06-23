बताते चलें कि FATF की ग्रे लिस्ट में ज्यादातर उन देशों को शामिल किया जाता है, जिनपर आतंकियों को फंडिंग करने या मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है. पाकिस्तान को इससे पहले 2018 में भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था. इसके बाद से उसकी अर्थव्यवस्था का ऐसा भट्ठा बैठा कि वह आज तक उबर नहीं पाया है और लगभग कंगाल होकर रह गया है. अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए वह जब-तब आईएमएफ समेत दूसरे मुल्कों से पैसे उधार मांगता रहता है.