Pakistan Reaction to Vivek Aggarwal FATF Appointment News: भारत के कल्चर सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल को जब से FATF का नया उपाध्यक्ष चुना गया है, उसके बाद पाकिस्तान में मातम मचा है. 25 करोड़ पाकिस्तानियों को डर है कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा सकता है.
पाकिस्तान के पत्रकार फखर यूसुफजई भी इसी डर से जूझ रहे हैं. उनका कहना है कि अब पाकिस्तानी रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे आयात महंगा हो जाएगा. पाकिस्तान में विदेशी निवेश करीब-करीब बंद हो जाएगा.
IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना मुश्किल हो जाएगा. बैंकिंग लेन-देन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी.
भारत में तैनात पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित भी ऐसी ही आशंका जताते हैं. वे कहते हैं, कोशिश तो इनकी पूरी होगी, क्योंकि आने वाला अध्यक्ष ब्रिटेन होगा. इसके बावजूद अग्रवाल साहब अगले साल भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दें.
अब्दुल बासित आगे कहते हैं, FATF में 39 मुल्क होते हैं. ऐसे में अगर किसी मुद्दे पर सभी मुल्कों की रजामंदी होती है, तभी किसी राष्ट्र को ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है. भारत पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार करके उसे ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए.
इससे आप समझ गए होंगे कि विवेक अग्रवाल ने FATF में पद भी नहीं संभाला कि पाकिस्तान का रोना निकल गया है. आइए, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान इतना क्यों बौखलाया है. वो इसलिए क्योंकि अगर उसे FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया तो पाकिस्तान के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी.
बताते चलें कि FATF की ग्रे लिस्ट में ज्यादातर उन देशों को शामिल किया जाता है, जिनपर आतंकियों को फंडिंग करने या मनी लॉन्ड्रिंग का शक होता है. पाकिस्तान को इससे पहले 2018 में भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था. इसके बाद से उसकी अर्थव्यवस्था का ऐसा भट्ठा बैठा कि वह आज तक उबर नहीं पाया है और लगभग कंगाल होकर रह गया है. अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए वह जब-तब आईएमएफ समेत दूसरे मुल्कों से पैसे उधार मांगता रहता है.