1947 तक रावलपिंडी में हिंदुओं का था दबदबा, अब सिर्फ बचे 5113 लोग, मुस्लिम समुदाय का ऐसा तांडव फोर्स तैनात करके जलवाया जाता है शव

Rawalpindi Hindu heritage fades: पाकिस्तान रावलपिंडी जो कभी हिंदुओं का गढ़ था, अब उनकी आबादी घटकर 5113 रह गई. 1947 से पहले 39 मंदिर थे, अब सिर्फ तीन बची हैं. श्मशान घाट नहीं होने से अंतिम संस्कार में भारी दिक्कत होती है, पुलिस तैनाती के बाद ही शव को जलाया जाता है. हिंदु समुदाय मंदिर मरम्मत और नया श्मशान मांग रहा. वे पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन विरासत फीकी पड़ रही है. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 16, 2025, 01:21 PM IST
Current situation of Hindu community in Rawalpindi: रावलपिंडी, पाकिस्तान का वो पुराना शहर जो 1,000 साल से ज्यादा पुराना है, कभी हिंदू समुदाय का गढ़ हुआ करता था. लेकिन अब यहां की हिंदू विरासत धीरे-धीरे मिट रही है. मंदिर बंद हो रहे हैं, श्मशान घाट पर दाह संस्कार मुश्किल है, और समुदाय की आबादी सिमटकर बहुत कम रह गई है. 1947 से पहले यहां हजारों हिंदू रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 5,113 बचे हैं. हिंदु समुदाय सरकार से फंड, कोटा और जमीन की मांग कर रहा है. ट्रिब्यून अखबार में छपी एक रिपोर्ट ने वहां के हाल की सारी हकीकत को बयां कर दिया है.

1947 से पहले की चमकदार विरासत
1947 में पाकिस्तान बनने से पहले रावलपिंडी में हिंदुओं का बोलबाला था. 1943 की जनगणना बताती है कि शहर में 82,178 हिंदू, 47,963 सिख और 22,461 मुस्लिम थे. यहां 39 मंदिर, 14 गुरुद्वारे, 12 श्मशान घाट और 11 धर्मशालाएं चलती थीं. हिंदू लोग डिंगी खोई, पुराना किला, जामिया मस्जिद रोड, नेहरू रोड (अब गजनी रोड), सदर और रेलवे रोड जैसे इलाकों में रहते थे. सिख समुदाय बाग सरदारन, भाबरा बाजार, कसीरा बाजार, मोहल्ला शाह नजर और कूचा सबूनियां में बसा. सरदार सोहन सिंह जैसे लोगों ने सिखों के लिए कई इमारतें बनवाईं. पारसी और मुस्लिम भी यहां रहते थे, लेकिन विभाजन के बाद सब बदल गया. हिंदू भारत चले गए, सिख यहां बसे, लेकिन अब पारसी लगभग खत्म हो चुके हैं और ज्यादातर ईरान या कराची शिफ्ट हो गए.

आज की दर्दनाक हकीकत
आज रावलपिंडी जिले में सिर्फ 5,113 हिंदू बचे हैं, जबकि पड़ोसी इस्लामाबाद में महज 141 हिंदू परिवार. शहर में अब सिर्फ तीन मंदिर ही चल रहे हैं: सदर का कृष्ण मंदिर, ग्रेसी लाइन्स का वाल्मीकि मंदिर और लाल कुर्ती मंदिर. ये सभी एक सदी से ज्यादा पुराने हैं और अभी बस किसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं. लेकिन कई मंदिर बंद पड़े हैं, जैसे कल्याण दास मंदिर, कोहाटी बाजार का देवी मंदिर और पुराना किला मंदिर.

हिंदुओं के पास कोई श्मशान नहीं, पुलिस फोर्स के सहारे होते हैं दाहसंस्कार
ट्रिब्यून में कैसर शिराज़ी लिखते हैं कि "अभी हिंदू समुदाय के लिए कोई धर्मशाला या श्मशान घाट नहीं है." टीपू रोड के पास मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने एक 80 साल पुराना श्मशान घाट है, लेकिन आसपास की मुस्लिम आबादी दाह संस्कार की इजाजत नहीं देती. जब भी ऐसा होता है, तो भारी पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है. 1947 से पहले शहर में नौ बड़े हिंदू-सिख स्कूल थे, लेकिन अब सब सरकारी कंट्रोल में हैं और उनकी पुरानी पहचान मिट चुकी है.

समुदाय की गुहार और मांगें
हिंदू समुदाय अब सरकार से अपनी शिकायतें लेकर आगे आ रहा है.हिंदू-सिख वेलफेयर काउंसिल के प्रेसिडेंट सरदार हीरा लाल ने ट्रिब्यून को बताया कि "मंदिरों के रेनोवेशन के लिए फंड की जरूरत है.सबसे बड़ी समस्या श्मशान घाट का न होना है. हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शहर के बाहर 4-5 कनाल जमीन दी जाए जहां हम एक श्मशान घाट, एक धर्मशाला और पूजा के लिए एक छोटा मंदिर बना सकें. हम वफादार पाकिस्तानी हैं; हमारे पुरखे यहीं पैदा हुए थे. 1947 के बाद, भारत ने ऑफर दिए, लेकिन हमने जानें से मना कर दिया. रावलपिंडी हमारी जन्मभूमि है; हम अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते."

लाल कुर्ती मंदिर के संरक्षक और हिंदू-मुस्लिम-सिख यूनियन के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश नारायण ने कहा कि "समुदाय को नौकरी और शिक्षा में 7-10 परसेंट का कोटा दिया जाना चाहिए. बंद मंदिरों को फिर से खोला जाए और रखरखाव के लिए हिंदू समुदाय को सौंप दिया जाए." उन्होंने ये भी जोड़ा कि मुस्लिम पड़ोसी खासकर दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर बहुत सम्मान और सहयोग दिखाते हैं.

क्या बच सकती है ये विरासत?
रावलपिंडी की हिंदू विरासत को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है. समुदाय की घटती संख्या और सुविधाओं की कमी से ये पुरानी धरोहरें खतरे में हैं.अगर सरकार मांगों पर ध्यान दे, तो शायद ये मंदिर फिर से गुलजार हो सकें. लेकिन फिलहाल, शहर की सड़कें और बाजार पुरानी यादों को ही सहेजे हुए हैं. ये कहानी बताती है कि कैसे समय के साथ सांस्कृतिक धरोहरें मिट सकती हैं, अगर उन्हें संभाला न जाए.

