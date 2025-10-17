भारत के खौफ में पाकिस्तान! तालिबान से कर दी जंग की बात, इधर वायरल हुआ 'गजनवी लुटेरा' वीडियो

क्या पाकिस्तान अब तालिबान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है? रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर कहा कि हम इस तरह सार्वजनिक रूप से सब कुछ नहीं बता सकते लेकिन हम टू-फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं. उधर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वह कहते सुने जाते हैं कि महमूद गजनवी तो लूटमार करता था. वह अफगानिस्तान से आया लुटेरा था. हमने उसे हीरो बना दिया लेकिन मैं नहीं मानता. लोग अब तालिबान से पिटे पाकिस्तान के इतिहास-भूगोल पर मौज ले रहे हैं.

वैसे, ख्वाजा आसिफ ने यह बयान काफी पहले दिया था लेकिन तालिबान की फौज ने पाकिस्तानियों को जिस तरह से पीटा है, वो बयान फिर से वायरल होने लगा है. आपको याद होगा कि पाकिस्तान की एक मिसाइल का नाम गजनवी (हत्फ-3) है. उस पर पड़ोसी मुल्क इतराता है. मुस्लिम भाईचारा दिखाने के लिए गजनवी-गजनवी करता है लेकिन कभी-कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर शहबाज के जवानों को पीटा. 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए. हालत यह हो गई कि उनकी फटी वर्दी अब तालिबानी कैमरे पर दिखा रहे हैं.

Mahmud Ghaznavi was a looter from Afghanistan. We made him hero but I reject him- Pakistan Defence Minister Add Zee News as a Preferred Source These guys named their missiles after looters & mass murders. HYPOCRITES pic.twitter.com/EoGvVcqqyW — Megh Updates (@MeghUpdates) October 16, 2025

इधर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान बॉर्डर पर हाल की घटना के बाद इस्लामाबाद की शर्तों को पूरा करता है, तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है. दोनों देशों में फिलहाल अस्थायी सीजफायर है. शरीफ ने कहा है कि गेंद अब उनके पाले में है. इधर, ख्वाजा आसिफ ने कैमरे पर साफ-साफ कहा कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है.

Pakistan is prepared for 2 front war: Khawaja Asif Anchor: According to war analysts, India might play dirty games along the border. Are you anticipating that? Khawaja Asif: No, absolutely, you cannot rule that out. There are strong possibilities. Anchor: For God’s sake, the… pic.twitter.com/K9ZMkeqADb — OsintTV (@OsintTV) October 16, 2025

टीवी एंकर ने पूछा- युद्ध विश्लेषकों के अनुसार भारत सीमा पर कोई बड़ा खेल सकता है. क्या आपको इसकी आशंका है?

ख्वाजा आसिफ- नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते. इसकी प्रबल संभावनाएं हैं.

एंकर- स्थिति तनावपूर्ण है. अगर दो मोर्चों पर युद्ध छिड़ जाता है, तो क्या आपने प्रधानमंत्री के साथ इससे निपटने के तरीके पर कोई बैठक की है?

ख्वाजा आसिफ- हां, रणनीति तैयार है. मैं उन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं.

पढ़ें: तालिबान के फैसले भारत ले रहा, ट्रंप बचाएं... मुत्तकी को दिल्ली में देख पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डिप्रेशन में गए !