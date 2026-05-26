पाकिस्तान के गले पड़ी अजीब मुसीबत, ट्रंप की इस चाल ने किये-कराए पर फेरा पानी; अब क्या करेंगे मुनीर-शहबाज?

Abraham Accords: पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दांव चला है. उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए इसमें मुस्लिम देशों को शामिल होने की अपील की है. ट्रंप ने इसके लिए जॉर्डन, तुर्किये, मिस्र, कतर और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है. अब इस दबाव ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और घरेलू स्तर पर बड़ा सिरदर्द दे दिया है.

क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स?

बता दें कि साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स अमेरिका की ओर से शुरू किया गया एक राजनयिक समझौता है, जिसका मकसद इजरायल के अरब देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है. इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी. इस समझौते में सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन ने हस्ताक्षर किए. बाद में सूडान और मोरक्को भी इसमें शामिल हुए.

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पाकिस्तान के लिए क्यों है सिरदर्दी?

पाकिस्तान के लिए ट्रंप की यह पहल इसलिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दशकों से वह फिलिस्तीन को समर्थन देने के चलते इजरायल को मान्यता न देने की पॉलिसी पर टिका है. पाकिस्तान में देश के अंदर धार्मिक संगठनों से लेकर विपक्षी दल और यहां तक की आम जनता भी इजरायल का विरोध करती है. ऐसे में अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स समझौते में शामिल होता है तो वहां की सरकार को देश में आंतरिक रूप से विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

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'यह हमें स्वीकार्य नहीं...'

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अब्राहम समझौते में शामिल होने से मना कर दिया है. इसको लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा, जो देश की बुनियादी विचारधाराओं के खिलाफ हो. उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहा,' व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे समझौते में शामिल होना चाहिए, जो हमारी बुनियादी विचारधाराओं से टकराता हो.' उन्होंने इजरायल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा,'आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनके वचन पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता?' ख्वाजा आसिफ ने साफतौर पर कहा,' हमारा स्पष्ट रुख यही है कि यह हमें स्वीकार्य नहीं है.'