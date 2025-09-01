Pakistan Flood: बाढ़ से निपटने के लिए अल्लाह भरोसे पाकिस्तान! ख्वाजा आसिफ बोले- खुदा ने दिया है, वही उतारेंगे सैलाब
Pakistan Flood: बाढ़ से निपटने के लिए अल्लाह भरोसे पाकिस्तान! ख्वाजा आसिफ बोले- खुदा ने दिया है, वही उतारेंगे सैलाब

Pakistan Flood Latest News: पाकिस्तान इन दिनों अपने इतिहास की भीषण बाढ़ में से एक से जूझ रहा है. उसे इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है. ऐसे में नेताओं ने सैलाब से राहत दिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह पर डाल दी है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:27 AM IST
Pakistan Flood: बाढ़ से निपटने के लिए अल्लाह भरोसे पाकिस्तान! ख्वाजा आसिफ बोले- खुदा ने दिया है, वही उतारेंगे सैलाब

Pakistan Flood Khawaja Asif Tour News: पानी पानी होना पाकिस्तान की किस्मत में लिखा है. मुल्क सैलाब के पानी में डूबा है. अवाम के घर मकान दुकान सब कुछ बाढ़ की तबाही में ज़र्ब हो चुके हैं. उस पर तुर्रा ये कि पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊल जलूल बयान पाकिस्तान की सोच को शर्म से पानी पानी कर रहे हैं. सैलाब की मार और सियासत के बाजीगरों के आइडिया सुनकर पाकिस्तानी अपना सिर पीट रहे हैं.

पाकिस्तान में सब अल्लाह के भरोसे

पाकिस्तान में इन दिनों सब कुछ अल्लाह भरोसे ही है. अवाम पर सैलाब के सितम की ऐसी इंतहा हुई है कि पाकिस्तानी अल्लाह और पाक कुरान के भरोसे पानी को कम करने की कोशिश में जुटे हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक पाकिस्तानी कुरान सीने पर लगाकर बाढ़ के पानी में बैठकर अल्लाह से सैलाब खत्म करने की मन्नत मांग रहा था. लेकिन पानी की तेज धार उस शख्स को कुरान समेत बहा ले गई. वह शख्स मर गया या जिंदा है. इसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. पुलिस उस शख्स को तलाश कर रही है. 

अब जिस मुल्क का वजूद की झूठ, फरेब और धोखे की बुनियाद पर बसा हो, उसकी मदद अल्लाह क्या ही करेंगे. पाकिस्तान में सिर्फ अवाम ही नहीं हुक्मरान भी अल्लाह भरोसे हैं. आप पाकिस्तान के हिफाजती मामलों को संभालने वाले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कारनामे भी ऐसे ही हैं. 

बाढ़ में भी नौटंकी करते दिखे ख्वाजा आसिफ 

ख्वाजा आसिफ अपने लाव लश्कर के साथ सैलाब में डूबे चुनावी इलाके के दौरे पर भी निकले. इस नौटंकी में ख्वाजा का ड्राइवर चंट निकला. उसने अपने मंत्री को ऐसी गलियों में घुमाया, जहां गाड़ी के टायर भी पानी में पूरे नहीं डूबे. उसके बाद अपने कद्रदानों को ख्वाजा आसिफ ने ऐसा ज्ञान दिया जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान आंसुओं के सैलाब में डूबकर मरने की ख्वाहिश करने लगा.

ख्वाजा आसिफ ने एक तरह से बाढ़ के सामने सरेंडर करते हुए बचाने की सारी जिम्मेदारी अल्लाह के पाले में डाल दी. आसिफ ने कहा, 'असली बात ये है कि जितना मर्जी पानी आ जाए आप लोगों के लिए अल्लाहताला रास्ते बना ही देगा और रास्तों में रुकावट नहीं आएंगी और पानी चला जाएगा असबाब वो पैदा कर देगा जिसने (अल्लाह) पानी भेजा है वो पानी की निकासी की भी व्यवस्था कर देगा.' 

मरियम नवाज ने भी सैलाब में करवाया फोटोशूट

यानी सैलाब के लिए जिम्मेदार अल्लाह हैं तो इसका निपटारा भी वही करें. पाकिस्तान में सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही इकलौते नहीं हैं जिनके पास सैलाब से निपटने की अनोखी दवा मौजूद है. पाकिस्तानी पंजाब सूबे की सीएम मरियम नवाज भी इस रेस में ख्वाजा आसिफ के पीछे पीछे ही हैं. 

कुदरती आपदा से डूबे पंजाब और सिंध प्रांत की हालत देखने पहुंची मैडम मरियम ने अपना जलवा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी. फोट शूट करवाया. उफनती नदी और डूबते मकानों की तरफ हाथ हिला हिला कर बता दिया कि डॉन्ट वरी...बी हैप्पी...मैं आ गई हूं.  लेकिन जब लाइफ जैकेट के साथ मीडिया के सामने नमूदार हुई मैडम मरियम ने मुंह खोला तो पूरे मुल्क को मालूम हो गया कि उसका आने वाला वक्त इससे भी बुरा होने वाला है.

मैडम मरियम का ज्ञान... पाकिस्तान परेशान!

मरियम नवाज ने कहा, पानी अल्लाह ताला की नेमत है जो पानी वो यहां पर भेजें हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए. इसे हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए. इसके लिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्टक्चर बनाना बहुत जरूरी है. ये कोई आसान काम नहीं है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवर नाइट हो जाएगी. मैंने अपनी टीम बैठाई है. मैंने उनसे कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बनाकर दें कि हम किस तरह रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. 

मुल्क में सैलाब जैसे सीरियर मुद्दे पर सियासी कलंदरों की ऐसी बयानबाजी नई नहीं है. करीब पांच साल पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जिसे सुनकर सब उनके ज्ञान पर सवाल उठाने लगे थे. तब बिलावल भुट्टो ने कहा था कि बारिश आता है तो पानी आता है जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है.

आपदा में अवसर ढूंढ रहे पाकिस्तानी नेता

हालांकि ये तबाही शहबाज़ और मुनीर जैसे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. पाकिस्तान में जितनी तबाही होगी, उतना इन लोगों का खजाना लबालब होगा. राहत और लोगों की मदद के नाम पर जिन्नालैंड की ये जल्लाद जोड़ी मोटी से मोटी रकम भीख मांगेगी. लोगों की मदद के नाम पर मिले पैसों से आतंकियों की और अपनी जेबें भरेंगे. वहीं जो पाकिस्तानी सैलाब में जान गंवा रहे हैं. उनके लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही दुआ मांग रहा है कि ऊपर वाला जल्द खैर करे और पाकिस्तान में तबाही पर विराम लगे.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

Pakistan news in hindi

Trending news

;