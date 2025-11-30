Advertisement
trendingNow13024295
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

27वें संविधान संशोधन पर यूएन में घिरा पाकिस्तान, ह्यूमन राइट चीफ के सवाल पर लगा भिनभिनाने

Pakistan News: 27वां संविधान संशोधन इस महीने की शुरुआत में बड़े विरोध के बीच संसद ने जल्दबाजी में पारित कराया गया था. इसमें सबसे बड़ी चिंताओं में संघीय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर न्यायपालिका तंत्र में बड़ा बदलाव करना और आर्टिकल 243 में बदलाव करना शामिल रहा, जिसमें आर्मी की अहमियत बढ़ी है और आर्मी चीफ को पाकिस्तान की आर्म्ड सर्विसेज में सबसे ऊपर नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर जगह मिली है

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

27वें संविधान संशोधन पर यूएन में घिरा पाकिस्तान, ह्यूमन राइट चीफ के सवाल पर लगा भिनभिनाने

Pakistan 27th constitutional amendment: पाकिस्तान की सरकार हालिया 27वें संविधान संशोधन को लेकर न सिर्फ देश बल्कि परदेश में भी सवालों के घेरे में है. पाक आर्मी के इशारों पर हुए एमेंडमेंट की चौतरफा आलोचना हो रही है. इस्लामाबाद से लेकर लंदन और अमेरिका तक बसे पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में हुई सियासी ड्रामेबाजी का विरोध कर रहे हैं. ऐसे लोगों के मुताबिक पाकिस्तान में संविधान बचाने के नाम पर अनैतिक और असंवैधानिक काम हो रहे हैं. ऐसी आलोचनाओं के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर टर्क के 27वें संविधान संशोधन पर जताए गए चिंताजनक बयान पर अपनी सफाई दी है.

टर्क को टका सा जवाब!

यूएन एचआर चीफ टर्क ने पाकिस्तानी संविधान के बदलाव को जल्दबाजी में अपनाया गया संशोधन करार दिया था. उनकी चिंताओं पर सफाई देते हुए पाकिस्तानी विदेश विभाग ने कहा, 'संविधान में बदलाव सिविल सोसाइटी और विशेषज्ञों की राय के बाद हुए हैं, इसलिए टर्क का बयान समझ से परे है'.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!

जिनेवा से जारी बयान में, ह्यूमन राइट्स चीफ ने कहा कि हालिया संवैधानिक संशोधन पिछले साल के 26वें संशोधन की तरह, कानूनविदों और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह और बहस के जल्दबाजी में अपनाया गया है, इस संशोधन ने न्यायपालिका को कमजोर किया है और सेना की जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं'.

खिसियाया पाकिस्तान खंभा नोचे!

अपनी इंटरनेशनल आलोचना से बौखलाए पाकिस्तान ने सफाई पेश करते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहा, 'पाकिस्तान, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से पाकिस्तानी संसद के दो-तिहाई बहुमत से पास हुए 27वें संशोधन के बारे में जताई आशंकाओं पर ऐतराज जताता है. दुनिया के दूसरे संसदीय लोकतंत्रों की तरह कानून बनाना और संविधान में बदलाव पाकिस्तान के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों का खास अधिकार क्षेत्र है. पाकिस्तान मानवाधिकार उच्चायुक्त के काम को पूरी अहमियत देता है, लेकिन अफसोस है कि जारी बयान में जमीनी हकीकत नहीं दिखाई गई. पाकिस्तानी संसद में हुए संवैधानिक बदलावों में संविधान के बताए तरीकों का ही पालन हुआ है'.

हंगामा है क्यों बरपा?

दरअसल 27वां संविधान संशोधन इस महीने की शुरुआत में बड़े विरोध के बीच संसद ने जल्दबाजी में पारित कराया गया था. इसमें सबसे बड़ी चिंताओं में संघीय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर न्यायपालिका तंत्र में बड़ा बदलाव करना और आर्टिकल 243 में बदलाव करना शामिल रहा, जिसमें आर्मी की अहमियत बढ़ी है और आर्मी चीफ को पाकिस्तान की आर्म्ड सर्विसेज में सबसे ऊपर नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर जगह मिली है. (IANS)

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
parliament session 2025
विंटर सेशन से पहले वंदे मातरम पर विवाद, ममता की TMC ने कांग्रेस से झाड़ा पल्ला
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
Dr. Subhash Chandra
जब IPL ने जन्म भी नहीं लिया था, तब डॉ. सुभाष चंद्रा ने रखी थी ICL की नींव
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
Bus accident
दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
Faisal Patel
'कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा...', नई पार्टी की अटकलों के बीच बयान से पलटे फैसल पटेल
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
Dr. Subhash Chandra
हिसार के परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
Air hostess molestation case
सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने एयर होस्टेस को गंदी नीयत से छुआ, सीट के नीचे मिला अश्लील नोट
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
6 december babri masjid
'बाबरी के लिए जिहाद होगा, TMC छोड़नी पड़ी तो छोड़ दूंगा...', हुमायूं कबीर का ऐलान
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
Freebies Promises
वोट के लिए देश की तिजोरी खाली! पूर्व RBI गवर्नर की खरी-खरी: फ्री स्कीम्स से निवेश ठप
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
bangladesh
बांग्लादेशी डॉक्टरों ने खड़े किए हाथ, पूर्व PM को विदेश ले जाने की तैयारियां तेज
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना
Maharashtra
अन्याय को नहीं करेंगे बर्दाश्त... शिंदे की पुलिस को चेतावनी; फडणवीस पर साधा निशाना