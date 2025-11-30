27वें संविधान संशोधन पर यूएन में घिरा पाकिस्तान, ह्यूमन राइट चीफ के सवाल पर लगा भिनभिनाने

Pakistan 27th constitutional amendment: पाकिस्तान की सरकार हालिया 27वें संविधान संशोधन को लेकर न सिर्फ देश बल्कि परदेश में भी सवालों के घेरे में है. पाक आर्मी के इशारों पर हुए एमेंडमेंट की चौतरफा आलोचना हो रही है. इस्लामाबाद से लेकर लंदन और अमेरिका तक बसे पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में हुई सियासी ड्रामेबाजी का विरोध कर रहे हैं. ऐसे लोगों के मुताबिक पाकिस्तान में संविधान बचाने के नाम पर अनैतिक और असंवैधानिक काम हो रहे हैं. ऐसी आलोचनाओं के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर टर्क के 27वें संविधान संशोधन पर जताए गए चिंताजनक बयान पर अपनी सफाई दी है.

टर्क को टका सा जवाब!

यूएन एचआर चीफ टर्क ने पाकिस्तानी संविधान के बदलाव को जल्दबाजी में अपनाया गया संशोधन करार दिया था. उनकी चिंताओं पर सफाई देते हुए पाकिस्तानी विदेश विभाग ने कहा, 'संविधान में बदलाव सिविल सोसाइटी और विशेषज्ञों की राय के बाद हुए हैं, इसलिए टर्क का बयान समझ से परे है'.

जिनेवा से जारी बयान में, ह्यूमन राइट्स चीफ ने कहा कि हालिया संवैधानिक संशोधन पिछले साल के 26वें संशोधन की तरह, कानूनविदों और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह और बहस के जल्दबाजी में अपनाया गया है, इस संशोधन ने न्यायपालिका को कमजोर किया है और सेना की जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं'.

खिसियाया पाकिस्तान खंभा नोचे!

अपनी इंटरनेशनल आलोचना से बौखलाए पाकिस्तान ने सफाई पेश करते हुए नाराजगी भरे लहजे में कहा, 'पाकिस्तान, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से पाकिस्तानी संसद के दो-तिहाई बहुमत से पास हुए 27वें संशोधन के बारे में जताई आशंकाओं पर ऐतराज जताता है. दुनिया के दूसरे संसदीय लोकतंत्रों की तरह कानून बनाना और संविधान में बदलाव पाकिस्तान के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों का खास अधिकार क्षेत्र है. पाकिस्तान मानवाधिकार उच्चायुक्त के काम को पूरी अहमियत देता है, लेकिन अफसोस है कि जारी बयान में जमीनी हकीकत नहीं दिखाई गई. पाकिस्तानी संसद में हुए संवैधानिक बदलावों में संविधान के बताए तरीकों का ही पालन हुआ है'.

हंगामा है क्यों बरपा?

दरअसल 27वां संविधान संशोधन इस महीने की शुरुआत में बड़े विरोध के बीच संसद ने जल्दबाजी में पारित कराया गया था. इसमें सबसे बड़ी चिंताओं में संघीय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर न्यायपालिका तंत्र में बड़ा बदलाव करना और आर्टिकल 243 में बदलाव करना शामिल रहा, जिसमें आर्मी की अहमियत बढ़ी है और आर्मी चीफ को पाकिस्तान की आर्म्ड सर्विसेज में सबसे ऊपर नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर जगह मिली है. (IANS)