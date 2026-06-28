Add Zee Business As A Preferred Source
App

55 साल बाद फिर बंगाल की खाड़ी में लौटेगा PAK? चीन से हासिल की नई 'हंगोर'; जवाब के लिए भारतीय नौसेना भी तैयार

Pakistan New Hangor Submarine: भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुए युद्ध को 55 साल बीत चुके हैं. इसके बावजूद वह आज भी उस युद्ध में हुई करारी हार को भूला नहीं है. इस युद्ध में उसकी नेवी बुरी तरह तबाह हो गई थी. अब वह चीन से मिली नई 'हंगोर' पनडुब्बी के बल पर फिर से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश का संकेत दे रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 28, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:07 PM IST
55 साल बाद फिर बंगाल की खाड़ी में लौटेगा PAK? चीन से हासिल की नई 'हंगोर'; जवाब के लिए भारतीय नौसेना भी तैयार
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छत्तीसगढ़ में 'छात्रों की गूंज' अभियान, NEET मामले पर कांग्रेस-NSUI ने उठाई ये मांग
manendragarh news50 min ago
2
Rashifal July 202650 min ago
3
Women's T20 World Cup 20261 hr ago
4
income tax rules1 hr ago
5
Ketan Agrawal Murder Case1 hr ago