55 साल बाद फिर बंगाल की खाड़ी में लौटेगा PAK? चीन से हासिल की नई 'हंगोर'; जवाब के लिए भारतीय नौसेना भी तैयार

Pakistan Navy Plan Against India: वर्ष 1971 के युद्ध में भारत के हाथों पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी थी. इसकी वजह से पाकिस्तान को अपना आधा हिस्सा गंवाना पड़ा था और बांग्लादेश नाम के नए मुल्क का जन्म हुआ था. इस युद्ध को हुए 55 साल हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान सेना आज भी यह हार भूल नहीं पा रही है. पाकिस्तान की इस हार में भारतीय नौसेना का बड़ा रोल था, जिसने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नेवी को पूरी तरह तबाह कर दिया था. भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की पनडुब्बी को डुबोकर इस इलाके में अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया था. अब 5 दशक बीतने के बाद चीन के सहयोग से पाकिस्तान एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में भारत को चुनौती देने का संकेत दे रहा है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में बनी PNS हंगोर पनडुब्बी 11 जून को कराची पहुंची. यह चीन के सहयोग से बनाई जा रही 8 अटैक पनडुब्बियों की सीरीज में पहली है. इनमें से 4 पनडुब्बी चीन में बनाई जा रही हैं और बाकी पाकिस्तान में बनाई जाएंगी. ऐसा करके पाकिस्तान अपनी स्वदेशी शिपबिल्डिंग क्षमता विकसित करना चाहता है.
चीन से कराची तक की हाई-प्रोफाइल यात्रा के दौरान नई 'हंगोर' के एस्कॉर्ट कमांडर रहे कमोडोर ओमर फारूक ने इसे 'गेम चेंजर' बताया. उन्होंने कहा कि यह पनडुब्बी केवल पाकिस्तान के घरेलू जल क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि भारत के पूर्वी समुद्र (बंगाल की खाड़ी) में भी गहरे ऑपरेशन करने में सक्षम है. सूत्रों के मुताबिक,इस बयान के जरिए पाकिस्तान नेवी ने खुला संदेश दिया है कि वह 55 साल बाद फिर से बंगाल की खाड़ी में अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रही है.
रिपोर्ट के मुताबिक हंगोर क्लास की पनडुब्बियां AIP (Air Independent Propulsion) तकनीक से लैस हो सकती हैं, जो उन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता देती हैं. इसकी वजह से वे गश्त, टोही और आकस्मिक हमलों में अधिक प्रभावी साबित हो सकती हैं.
पाकिस्तानी नेवी एक्सपर्टों के मुताबिक, हंगोर क्लास की यह पनडुब्बी स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक सेंसर से लैस है. यह पनडुब्बी छिपकर हमला करने की क्षमता से युक्त बताई जा रही है. खास बात ये है कि पाकिस्तान ने इस पनडुब्बी का नाम 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुई पुरानी डफ्ने-क्लास 'हंगोर' पनडुब्बी के नाम पर रखा गया है.
उस पुरानी 'हंगोर' पनडुब्बी ने अरब सागर में भारतीय फ्रिगेट INS खुकरी को डुबोया था, जो उस युद्ध में पाकिस्तान की दुर्लभ नौसैनिक सफलता थी. हालांकि, कुल मिलाकर 1971 का युद्ध पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित हुआ था. उस युद्ध में पाकिस्तानी नेवी लगभग पूरी तरह तबाह हो गई थी, जबकि पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना को 93,000 सैनिकों के सरेंडर के साथ ही शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी.
भारतीय नौसेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी नेवी को इतनी बुरी तरह तबाह किया था कि उसके बाद से वह आज तक बंगाल की खाड़ी की ओर झांककर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है. इसके बावजूद अब चीनी सहयोग से आधुनिक पनडुब्बी बेड़ा विकसित कर रहे पाकिस्तान की तैयारी पर भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती मानी जा रही है. पाकिस्तान की इन तैयारियों पर भारत खामोश रहकर गंभीर नजर रख रहा है.
भारतीय रक्षा विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान के महज एक या दो पनडुब्बियां बना लेने से समुद्री संतुलन नहीं बदल जाता. भारत की नौसेना अपने आकार, अनुभव और तकनीकी क्षमता में आज बहुत आगे है. फिर भी, पाकिस्तान-चीन की जुगलबंदी और आने वाले खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारियां तेजी से बढ़ा रही है. इंडियन नेवी पहले से ही स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों और परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम पर काम कर रही है.
चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों से निपटने के लिए भारत पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रहा है. इसके लिए अमेरिका से सबमरीन किलर कहे जाने हेलीकॉप्टर MH-60R सीहॉक (Romeo) खरीदे गए हैं. ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने मे काम आते हैं. इनमें अत्याधुनिक रडार, डिपिंग सोनार (समुद्र में नीचे उतारा जाने वाला सोनार), सोनोबॉय, इन्फ्रारेड सेंसर और टॉरपीडो लगे होते हैं.
ये हेलीकॉप्टर युद्धपोत से उड़ान भरते हैं और रडार से समुद्र में छिपी पनडुब्बियों की टोह लेते हैं, जब उन्हें कहीं पर पनडुब्बी का संकेत मिलता है तो डिपिंग सोनार के जरिए उसकी वास्तविक लोकेशन ट्रेस करते हैं. इसके बाद टॉरपीडो दागकर उसका खात्मा कर देते हैं. यह हेलीकॉप्टर समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव और सतह पर मौजूद दुश्मन जहाजों के खिलाफ भी अभियान चला सकते हैं.
भारत ने अमेरिका से 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया था. जिनमें से 21 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिल चुके हैं, जबकि बाकी 3 भी जल्द मिलने वाले हैं. ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और विमानवाहक पोतों पर तैनात किए जा रहे हैं. जिसके चलते समुद्र की तलहटी में कहीं भी छिपी चीनी-पाकिस्तानी पनडुब्बियां लगातार रोमियो हेलीकॉप्टरों के निशाने पर बनी हुई हैं.