55 साल बाद फिर बंगाल की खाड़ी में लौटेगा PAK? चीन से हासिल की नई 'हंगोर'; जवाब के लिए भारतीय नौसेना भी तैयार

Pakistan Navy Plan Against India: वर्ष 1971 के युद्ध में भारत के हाथों पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी थी. इसकी वजह से पाकिस्तान को अपना आधा हिस्सा गंवाना पड़ा था और बांग्लादेश नाम के नए मुल्क का जन्म हुआ था. इस युद्ध को हुए 55 साल हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान सेना आज भी यह हार भूल नहीं पा रही है. पाकिस्तान की इस हार में भारतीय नौसेना का बड़ा रोल था, जिसने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नेवी को पूरी तरह तबाह कर दिया था. भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की पनडुब्बी को डुबोकर इस इलाके में अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया था. अब 5 दशक बीतने के बाद चीन के सहयोग से पाकिस्तान एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में भारत को चुनौती देने का संकेत दे रहा है.