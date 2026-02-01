पशुओं को बचाते-बचाते पहुंच गए थे पाकिस्तान! 2023 की बाढ़ में बहे 7 भारतीयों की हुई घर वापसी, आंखों में छलके आंसू

pakistan returns seven indian prisoners: पाकिस्तान ने शनिवार को सात भारतीय कैदियों को वापस भारत भेज दिया है. ये सभी लोग 2023 में पंजाब में आए बाढ़ के दौरान अपने पशुओं को बचाने की कोशिश में गलती से पाकिस्तान में चले गए थे. अटारी सीमा के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से इन सात कैदियों को रिहा करने का आदेश आया था.

कैसे पहुंचे थे पाकिस्तान?

पाकिस्तान रेंजर्स ने इन कैदियों को भारतीय सीमा सुरक्षा बल के हवाले किया था. इसके बाद उन्हें कस्टम्स और इमिग्रेशन कार्यालय में लाकर सारी प्रक्रिया पूरी की गई. इन सात नागरिकों में से चार फिरोजपुर जिले के, एक जालंधर का, एक लुधियाना का और एक उत्तर प्रदेश का था. सभी अपने जानवरों को बचाने के दौरान बाढ़ में बहकर पाकिस्तान चले गए थे.

इससे पहले जनवरी में भारत ने अटारी-वाघा सीमा के जरिए एक पाकिस्तानी नागरिक हाफिज मुहम्मद अब्बू बकर को रिहा कर पाकिस्तान भेजा था. सितंबर में भारत ने 48 पाकिस्तानी मछुआरों और 19 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को रिहा किया था, जिन्होंने अपने जेल की सजा पूरी कर ली थी. यह सभी लोग भी अटारी-वाघा सीमा के जरिए लौटाए गए थे.

सभी कैदियों को रिहा करने का आग्रह

भारत सरकार ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह सभी भारतीय कैदियों और मछुआरों को जल्द से जल्द रिहा करे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों के मामले को अधिक प्राथमिकता दी गई है और पाकिस्तान को उनकी सुरक्षा, भलाई और जल्द रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए.

वर्तमान में भारत ने पाकिस्तान में बंद 382 नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने भारत में बंद 53 नागरिक कैदियों और 193 मछुआरों की सूची साझा की है. भारत ने विशेष रूप से उन 159 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की जल्दी रिहाई का अनुरोध किया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है.

