Advertisement
trendingNow13093536
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपशुओं को बचाते-बचाते पहुंच गए थे पाकिस्तान! 2023 की बाढ़ में बहे 7 भारतीयों की हुई घर वापसी, आंखों में छलके आंसू

पशुओं को बचाते-बचाते पहुंच गए थे पाकिस्तान! 2023 की बाढ़ में बहे 7 भारतीयों की हुई घर वापसी, आंखों में छलके आंसू

pakistan returns seven indian prisoners: पाकिस्तान ने सात भारतीय नागरिकों को बाढ़ के दौरान अपने जानवर बचाते हुए गलती से चले जाने पर अटारी-वाघा सीमा से भारत लौटाया है. भारत सरकार ने सभी कैदियों और मछुआरों की जल्द रिहाई और सुरक्षित वापसी पर जोर दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पशुओं को बचाते-बचाते पहुंच गए थे पाकिस्तान! 2023 की बाढ़ में बहे 7 भारतीयों की हुई घर वापसी, आंखों में छलके आंसू

pakistan returns seven indian prisoners: पाकिस्तान ने शनिवार को सात भारतीय कैदियों को वापस भारत भेज दिया है. ये सभी लोग 2023 में पंजाब में आए बाढ़ के दौरान अपने पशुओं को बचाने की कोशिश में गलती से पाकिस्तान में चले गए थे. अटारी सीमा के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से इन सात कैदियों को रिहा करने का आदेश आया था.

कैसे पहुंचे थे पाकिस्तान?
पाकिस्तान रेंजर्स ने इन कैदियों को भारतीय सीमा सुरक्षा बल के हवाले किया था. इसके बाद उन्हें कस्टम्स और इमिग्रेशन कार्यालय में लाकर सारी प्रक्रिया पूरी की गई. इन सात नागरिकों में से चार फिरोजपुर जिले के, एक जालंधर का, एक लुधियाना का और एक उत्तर प्रदेश का था. सभी अपने जानवरों को बचाने के दौरान बाढ़ में बहकर पाकिस्तान चले गए थे.

इससे पहले जनवरी में भारत ने अटारी-वाघा सीमा के जरिए एक पाकिस्तानी नागरिक हाफिज मुहम्मद अब्बू बकर को रिहा कर पाकिस्तान भेजा था. सितंबर में भारत ने 48 पाकिस्तानी मछुआरों और 19 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को रिहा किया था, जिन्होंने अपने जेल की सजा पूरी कर ली थी. यह सभी लोग भी अटारी-वाघा सीमा के जरिए लौटाए गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी कैदियों को रिहा करने का आग्रह
भारत सरकार ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह सभी भारतीय कैदियों और मछुआरों को जल्द से जल्द रिहा करे. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों के मामले को अधिक प्राथमिकता दी गई है और पाकिस्तान को उनकी सुरक्षा, भलाई और जल्द रिहाई सुनिश्चित करनी चाहिए.

वर्तमान में भारत ने पाकिस्तान में बंद 382 नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने भारत में बंद 53 नागरिक कैदियों और 193 मछुआरों की सूची साझा की है. भारत ने विशेष रूप से उन 159 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की जल्दी रिहाई का अनुरोध किया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है.
यह भी पढ़ें: पहले सीना ठोकर ट्रंप का किया विरोध, अब चीन से मदद मांगने जा रहे कीर स्टार्मर, अमेरिका- ब्रिटेन में खुलकर होगी दुश्मनी या बचा लेंगे शी जिनपिंग?

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
Andhra pradesh news
'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, पूर्व सीएम ने चेताया
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद संसद भवन पहुंचीं निर्मला सीतारमण, 10.30 बजे कैबिनेट मीटिंग
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद संसद भवन पहुंचीं निर्मला सीतारमण, 10.30 बजे कैबिनेट मीटिंग
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?