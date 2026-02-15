भारत की बढ़ेगी टेंशन? इस्तांबुल में पाकिस्तान और रूस के बीच हुई बड़ी डील; क्या फल-फूल रही है नई दोस्ती!

pakistan-russia impact on india-russia relations: इस्तांबुल में आयोजित ओआईसी सम्मेलन के दौरान एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है. पाकिस्तान के संचार मंत्री और रूस के परिवहन उपमंत्री के बीच हुई इस हाई लेवल बैठक में मॉस्को और इस्लामाबाद के बीच सीधी यात्री उड़ानें शुरू करने पर सहमति बनी है. एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए रूस से सस्ता तेल और गैस चाहता है, वहीं रूस भी पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच एशिया में नए रास्ते तलाश रहा है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज एक व्यावहारिक सहयोग है या रूस-भारत के दशकों पुराने रिश्तों के बीच पाकिस्तान अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है.

क्या सच में पनप रही है पाकिस्तान और रूस के बीच दोस्ती?

पाकिस्तान और रूस आजकल एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन इसे पक्की दोस्ती के बजाय जरूरत का साथ कहना ज्यादा सही होगा. पाकिस्तान को अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए सस्ता तेल और गैस चाहिए, जबकि रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद एशिया में नए बाजार तलाश रहा है. दोनों देश फिलहाल सिर्फ व्यापार और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर हाथ मिला रहे हैं, जो बदलती दुनिया में उनके अपने-अपने फायदे के लिए है.

भारत के नजरिए से देखें तो इस नजदीकी से फिलहाल कोई बड़ा रणनीतिक खतरा नहीं है. भारत और रूस के बीच रक्षा और ऊर्जा के संबंध इतने पुराने और गहरे हैं कि वे पाकिस्तान के साथ रूस की सामान्य बातचीत से प्रभावित नहीं होंगे. कुछ लोगों का मानना है कि भारत-अमेरिका की ट्रेड डील के बाद लोगों का ये मानना है कि अब रूस भारत के साथ पहले जैसी दोस्ती नहीं रखेगा. लेकिन कुछ जानकारों के हिसाब से पाकिस्तान-रूस के बढ़ते संपर्क को केवल एक व्यावहारिक सहयोग माना जा रहा है, न कि भारत के खिलाफ कोई बड़ा बदलाव .

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों देशों के मंत्रियों के बीच हुई बातचीत

ये बैठक पाकिस्तान के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान और रूस के परिवहन उपमंत्री ज्वेरेव दिमित्री स्टानिस्लावोविच के बीच हुई है. बातचीत में हवाई और जमीन दोनों रास्तों से संपर्क बढ़ाने के विकल्पों पर चर्चा की गई. दोनों देशों ने परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बेहतर संपर्क से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

पाकिस्तानी मंत्री को दिया पीटर्सबर्ग आने का निमंत्रण

बैठक के दौरान रूसी पक्ष ने पाकिस्तानी मंत्री को सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले अंतरराष्ट्रीय परिवहन और लॉजिस्टिक्स फोरम में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया. यह कार्यक्रम एक से तीन अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाएगा. इस मंच पर क्षेत्रीय परिवहन सहयोग और नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होने की उम्मीद है. इससे दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत हो सकती है.

वीजा से जुड़ी परेशानियों पर हुई बात

दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों पर भी बातचीत हुई. खास तौर पर बैंकिंग चैनलों को आसान बनाने और व्यापार से जुड़ी बाधाओं को हटाने पर जोर दिया गया है. पाकिस्तानी मंत्री ने बताया कि माल ढुलाई करने वाले ड्राइवरों को वीजा से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने इन समस्याओं के समाधान की जरूरत बताई है.

पाकिस्तान ने मध्य एशिया के रास्ते जमीन से संपर्क बढ़ाने में भी दिलचस्पी दिखाई. इस योजना में चीन और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर काम करने की बात कही गई. उनका कहना था कि नए परिवहन कॉरिडोर बनने से पाकिस्तान और रूस के बीच व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे. दोनों पक्षों ने माना कि परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सहयोग से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे.