Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

हम लड़ना नहीं चाहते... तालिबान ने धमकाया तो नर्म पड़ा पाकिस्तान; अब तुर्की के मंत्री करेंगे दौरा

Pakistan Vs Afghanistan: पाकिस्तान और तालिबान के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. तुर्की में हुई तीसरे दौर की बातचीत भी नाकाम हो गई है. इसके बाद फिर से पाकिस्तान तालिबान को धमका रहा है, हालांकि तालिबान भी कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:37 AM IST
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता भी फेल रही. दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को लगातार जंग की खुली धमकी दे रहे हैं. जिसके बाद अफगानिस्तान ने भी कह दिया है कि अगर पाकिस्तान जंग चाहता है तो फिर अफगानिस्तान भी कह दिया है कि अफगानिस्तान जंग से पीछे नहीं हटेगा और वो अपनी रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा. तालिबान के इस बयान के बाद पाकिस्तान के सुर थोड़े नर्म पड़े हैं. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह बातचीत के जरिए द्विपक्षीय मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है.

अफगानिस्तान ने क्या कहा?

शनिवार को बातचीत नाकाम होने के पीछे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस्लामाबाद की बिल्कुल गैर वाजिब थीं. इससे बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी और बैठक बेनतीजा खत्म हो गई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा.

तुर्की के मंत्री जा सकते हैं इस्लामाबाद

कहा यह भी जा रहा है कि तालिबान बातचीत विफल होने के बाद तुर्की के कुछ मंत्री इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं. एक जानकारी के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख पाकिस्तान दौरे की योजना बना रहे हैं. तुर्की अधिकारी अफगानिस्तान के साथ शांति समझौते पर चर्चा करेंगे. कहा गया है कि यात्रा का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तुरंत स्थायी जंगबंदी और शांति कायम करना है.

तीसरे राउंड की बातचीत भी फेल

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह कराने के लिए कतर और तुर्किए की सारी कोशिशें फेल हो गईं. तुर्किए और कतर ने तीन राउंड वार्ता के तहत दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला. इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता से पहले ही उनमें विश्वास की कमी थी. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार के बातचीत करने के स्वतंत्र अधिकार पर सवाल उठाया था. 

भारत पर भी आरोप लगाता रहता है पाकिस्तान

जबकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने तालिबान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करने के बजाय काबुल को प्रभावित करने के लिए भारत को दोषी ठहराया. वार्ता के बाद आसिफ ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि बातचीत एक अनिश्चित दौर में चली गई है. अफगान प्रतिनिधिमंडल बिना किसी कार्यक्रम के आया था और कोई लिखित समझौता साइन नहीं किया.

क्या चाहता है पाकिस्तान?

दरअसल इस्लामाबाद चाहता है कि अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादियों खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़े नेटवर्क को निर्णायक रूप से खत्म किया जाए और सीमा पार हमलों को रोकने के लिए एक लिखित समझौता चाहता है. वहीं तालिबान ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अफगान कानून और संप्रभुता पर आधारित होनी चाहिए.

'इस्लाम के एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा तालिबान'

इस बीच तालिबान ने इस्लामाबाद के जरिए आंतरिक अफगान सुरक्षा उपायों को तय करने की कोशिशों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि काबुल इस्लामाबाद के लिए पुलिस एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा या ऐसे खुले वादे साइन नहीं करेगा जिनका इस्तेमाल विदेशी दखल को सही ठहराने के लिए किया जा सके. वार्ता में बाधा की एक वजह वेरिफिकेशन रही. बातचीत के दौरान इस्लामाबाद ने लिखित, मॉनिटर करने योग्य शर्तें और तीसरे पक्ष के वेरिफिकेशन के लिए एक मैकेनिज्म की मांग की मांगा, जिसे अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन माना.

लिखित वादे की रखी पेशकश

अफगान तालिबान ने पाकिस्तान-तालिबान को पनाह देने या सीमा पार आतंकवादी हमलों में मदद करने में किसी भी तरह की संलिप्तता से बार-बार इनकार किया है. लिखित वादा करने का मतलब होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ गुप्त ऑपरेशनों में काबुल की संलिप्तता के इस्लामाबाद के आरोपों को सही ठहराना.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

PakistanAfghanistanTalibanTurkey

