DNA: अग्नि-5 की उड़ान...PAK को फिर लगा 'सदमा', टेंशन में मुनीर की सेना, रेड अलर्ट पर क्यों है पाकिस्तान?

DNA Analysis: अब हम पाकिस्तान के NOTAM वाले डर का विश्लेषण करेंगे, जिसका पहला शॉक पाकिस्तान को 20 अगस्त को लगा था. जब भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण का जश्न मनाया. कल हमने आपको डीएनए में इस मिसाइल और इस परीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी लेकिन भारत ने हिंद महासागर में 48 घंटे का नोटम जारी किया था और अभी भी इस नोटिस का वक्त बाकी है. इसलिए पाकिस्तान सदमे में हैं और आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आ रहा होगा. क्या भारत कुछ देर बाद कोई और बड़ा धमाका कर सकता है. इस समय पूरा पाकिस्तान रेड अलर्ट पर है, पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार, पत्रकार और एक्सपर्ट सब टेंशन में हैं कि भारत आगे क्या करने वाला है.

पाकिस्तान में 24 घंटे से ​अग्नि फाइव की चर्चा चल रही है लेकिन आगे क्या होने वाला है. भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह नोटम देकर लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट क्यों कर रहा है और इस मिसाइलों का संभावित निशाना कौन होगा. ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो भारत को परमाणु धमकी देने वाले मुल्क को परेशान कर रही हैं, मुनीर के मुल्क को शायद भारत के नए धमाके का डर सता रहा है. आज आपको भारत की वॉर वाली तैयारियों और पाकिस्तान पर पड़ रहे इसके असर के बारे में जानना चाहिए. अग्नि 5 का परीक्षण तो भारत ने कर लिया लेकिन समंदर में आगे कौन कौन सी मिसाइलों के परीक्षण बाकी हैं जिनका धमाके का डर पाकिस्तानियों को रात को सोने नहीं दे रहा, आज आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए.

आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत पाकिस्तान ने देखी. पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं. ब्रह्मोस को रोकने की का​बिलियत उनके देश में नहीं है लेकिन इस बार पाकिस्तान को डबल शॉक लग सकता है. भारत, ब्रह्मोस-2 के परीक्षण की तैयारी कर रहा है. ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है लेकिन ब्रह्मोस टू हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल होगी. यानि ब्रह्मोस-2 की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा होगी. ब्रह्मोस टू रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन जैसी शक्तिशाली हो सकती है. जिसकी रफ्तार 9 मैक है. यानि ये आवाज़ की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा तेज चल सकती है.

इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत से किया जा सकता है. यानि किसी भी कॉरवेट या डिस्ट्रॉयर से इसको समंदर में दागा जाएगा. पाकिस्तान, भारत की मौजूदा मिसाइल क्षमता को रोकने में भी सक्षम नहीं है. हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के परीक्षण के बाद पाकिस्तान की सेनाओं का हौसला बुरी तरह से गिर जाएगा. ब्रह्मोस-2 के अलावा भारत K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर सकता है. जो पानी के अंदर से लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने की भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी. K-4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है. इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर तक है...और यह परमाणु हथियार से हमला करने में सक्षम है, यानि ये पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हमला कर सकती है. इसका परीक्षण INS Arihan या भारतीय नौसेना की किसी दूसरी सबमरीन से किया जा सकता है. K-4 के परीक्षण के बाद भारत का न्यक्लियर ट्रॉयड और भी मजबूत हो जाएगा.

इसके अलावा समंदर में भारत अपने एक और खतरनाक हथियार का परीक्षण कर सकता है. ये भारत की सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल निर्भय है. जिसके ज़मीन और आसमान से लॉन्च किए जाने वाले वर्जन का सफलतापूर्वक टेस्ट हो चुका है लेकिन अभी समंदर से हमला करने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण बाकी है और डीआरडीओ किसी भी वक्त इसका परीक्षण करने के लिए तैयार है. आप आपको भारत की इस मिसाइल की ताकत के बारे में भी जानना चाहिए. निर्भय एक स्वदेशी सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसकी रेंज 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है. निर्भय का मरीन संस्करण परमाणु हथियार से हमला करने में भी सक्षम है. निर्भय मिसाइल को 533 मिलीमीटर टॉरपीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है. इसका मतलब है कि यह मिसाइल सबमरीन या किसी भी दूसरे समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, जिसमें 533 मिलीमीटर टॉरपीडो ट्यूब मौजूद हो.

निर्भय मिसाइल का मरीन संस्करण भारत की कलवरी क्लास सबमरीन और प्रोजेक्ट P-75 के तहत तैयार हो रही स्वदेशी सबमरीन के लिए उपयुक्त हैं. P-75 सबमरीन समुद्र में गहराई तक हमलों के अलावा लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है और निर्भय इसकी मुख्य ताकत बन जाएगी. इसके अलावा भारतीन नौसेना के Shivalik-class फ्रिगेट्स, और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है. हालां​कि जल, थल और वायु, तीनों जगहों से लॉन्च की जाने वाली भारतीय मिसाइलों का तोड़ अभी भी पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है लेकिन नई मिसाइलों के टेस्ट के बाद समंदर से भारत की मारक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क भारत को छेड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे हालांकि पाकिस्तानियों को अभी नहीं पता उसे समंदर में भारत कौन सा नया शॉक देने वाला है. यानि समंदर में कौन सी मिसाइल का टेस्ट करने वाला है लेकिन आज आपको अग्नि फाइव के टेस्ट की खबर मिलने के बाद पाकिस्तानियों की हालत जरूर देखनी चाहिए, किस तरह पाकिस्तान से एक्सपर्ट को डर सताने लगा है अब भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर देगा.

आपने पाकिस्तान के तमाम एक्सपर्ट को सुना अग्नि 5 के परीक्षण और भारत के नोटम की वजह से लगभग सभी को लग रहा है. भारत, पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है और आपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर के वक्त भारत अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है. अब भारत आगे मिसाइलों का परीक्षण करे या ना करे. पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है. भारत कोई खतरनाक योजना बना चुका है. पाकिस्तान कितना डरा हुआ है. उसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अग्नि-5 के परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी अपने आसमान के लिए नोटम जारी कर दिया है. पाकिस्तान ने एलान किया है 22 अगस्त को इस्लामाबाद और नियंत्रण रेखा के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद रहेगा. इस दौरान नागरिक हवाई यातायात को इन मार्गों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी. यानि हो सकता है पाकिस्तान भी भारत के डर से एलओसी के आस पास कोई सैन्य अभ्यास या मिसाइल परीक्षण करे.

इसके अलावा पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में लाहौर से लेकर रहिमयार खान तक और कराची से ग्वादर तक कई अहम हवाई मार्ग 26 अगस्त 2025 तक बंद कर दिए गए हैं. यानि पाकिस्तान भारत के मिसाइल परीक्षणों की खबर से बौखला गया है. इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के विमानों के लिए अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल पर पाबंदी एक महीने के लिए बढ़ा दी है. ये हाल तब है जब पाकिस्तान को इससे अब तक 4 अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है. वैसे पाकिस्तानियों के डर की वजह सिर्फ अग्नि 5 का परीक्षण नहीं है. भारतीय सेना ने आधुनिक ड्रोन वॉरफेयर के अभ्यास के कुछ ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिसे देखकर पाकिस्तानियों का​ दिल बैठा जा रहा है. आधुनिक युद्ध में अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ड्रोन साबित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत अपनी काबिलियत लगातार बढ़ा रहा है. अब भारतीय सेना ने इसका वीडियो सबूत भी दिया है. जिसे आज आपको भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए और भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए.

भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के अंतर्गत स्पियर कोर ने अगरतला में ड्रोन प्रहार 2 का युद्धाभ्यास किया. इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना ने कई उन्नत ड्रोन तकनीकों को एक जगह हमले के लिए इकट्ठा करने ड्रोन के जरिए दुश्मन की जानकारी जुटाने और ड्रोन से दुश्मनों पर भीषण हमला करने का अभ्यास किया है. इसके बाद आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ड्रोन पावर को देख चुके पाकिस्तान में इस बात का डर भी बढ़ गया है. क्या इस बार भारत ड्रोन से बड़ा हमला करेगा, अगर पाकिस्तान की आशंका सही साबित हुई और भारत की ड्रोन सेना पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटी तो पाकिस्तानी सैनिकों का हाल क्या होगा. इसके लिए आज आपको भारतीय सेना के ड्रोन पराक्रम का एक ट्रेलर भी जरूर देखना चाहिए. जिस वक्त पाकिस्तान के पत्रकारों और एक्सपर्ट्स को किसी भी वक्त भारत के हमले का डर सता रहा है. उस वक्त भारतीय सेना की ड्रोन एक्सरसाइज़ पाकिस्तान को इसलिए भी परेशान कर रही है. क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कोई पहली ड्रोन एक्सरसाइज़ नहीं है. भारतीय सेना एक के बाद एक लगातार ड्रोन वॉर का अभ्यास कर रही है.

इससे पहले जुलाई के अंत में दुश्मनों को ड्रोन से खत्म करने का अभ्यास किया गया था और एक महीने के अंदर फिर से ड्रोन वॉर की एक्सरसाइज की गई है, जिसमें नई तकनीक और नए ड्रोन्स के साथ युद्धाभ्यास किया गया है. ड्रोन प्रहार-2 एक्सरसाइज़ अगरतला में हुई. आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए, अगरतला से चीन का नज़दीकी बॉर्डर लगभग 2300 किलोमीटर दूर है जबकि पाकिस्तान से इसकी दूरी 3 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा है. यहां पर अभ्यास करने के दो फायदे हैं इतनी दूरी से चीन और पाकिस्तान किसी को भी भारतीय ड्रोन के इंप्रेशन नहीं मिलेंगे. यानि भारत के ड्रोन के संचालन का तरीका विधि, ताकत, तकनीकी फीचर्स, और दूसरी जानकारी दुश्मन मुल्कों तक नहीं पहुंचेगी. जबकि बॉर्डर इलाके में अभ्यास से पाकिस्तान को इसका पता चल सकता था, इसके अलावा अगरतला के आस पास का इलाका पहाड़ों और जंगलों की मौजूदगी की वजह से बहुत कुछ जम्मू कश्मीर जैसा है. जिससे यहां अभ्यास युद्ध की स्थिति में एलओसी के पास काम आएगा.

भारतीय सेना ने आपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, बहावलपुर, मियानो, कराची, छोर, रावलपिंडी और अटक में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया था. ये जानकारी खुद पाकिस्तान की तरफ से दी गई. पाकिस्तान की सेना ने भारत के ड्रोन हमले में हुए सैन्य​ ठिकानों के नुकसान की बात भी स्वीकार थी. आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हारोप ड्रोन पाकिस्तान के लिए अबूझ पहेली साबित हुए थे लेकिन अब ड्रोन वॉर के लिए भारत की तैयारी नेक्स्ट लेवल तक जाने की है. आपको भी जानना चाहिए भारतीय सेना को ड्रोन पावर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं और किस तरह भारतीय सेना ड्रोन की सुपर पावर बनती जा रही है. इसमें DRDO भी बड़ा योगदान कर रही है.

DRDO ने भारतीय सेना के लिए लो-स्पीड ड्रोन जैसे रुद्र और नाग का विकास किया है जिनसे निगरानी और सटीक हमला दोनों किया जा सकता है. DRDO ने किरन और ध्रुव जैसे कॉम्बैट ड्रोन भी विकसित किए हैं जो जमीन और हवाई लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट कर सकते हैं. भारतीय आर्मी और एयरफोर्स दोनों स्वार्म ड्रोन और वर्टिकल टेकऑफ ड्रोन पर काम कर रहे हैं. वर्टिकल टेकऑफ ड्रोन वो ड्रोन होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं लेकिन उन्हें लॉन्च करने के लिए एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ती. ये ड्रोन AI टारगेटिंग प्रणाली से संचालित होते हैं और टारगेट पर बिल्कुल सटीक हमला करते हैं. इसके अलावा भारतीय नौसेना ने "स्वार्म ड्रोन मिशन" का परीक्षण किया है. जो समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों पर हमला करने में सक्षम हैं, ऐसे ड्रोन एक साथ किसी बड़े लक्ष्य पर हमला करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपस में ​ऐसे सिंक्रनाइज होते हैं ताकि ये एक-दूसरे के रास्ते में न आएं.

भारत को ड्रोन पावर बनाने के लिए अगले 5 साल में ड्रोन तकनीक पर 1 लाख करोड़ रुपये यानि 13 बिलियन डॉलर खर्च किया जाएगा. इसके जरिए स्मार्ट ड्रोन स्वार्म सिस्टम, सामरिक कमांड और कंट्रोल सेंटर विकसित किया जा रहा है । यानि ड्रोन वॉर के लिए अगल से आधुनिक कमांड सेंटर बन रहा है. वहीं दुश्मन के ड्रोन से सुरक्षा के लिए अलग नेटवर्क और AI आधारित ड्रोन डिफेंस तकनीक भी विकसित की जा रही है, इसके लिए DRDO ने कर्नाटक में एक ड्रोन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की स्थापना की है. जहां ड्रोन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्रोसेसिंग, और लक्ष्यों पर सटीक हमले की तकनीक को बेहतर करने पर भी काम किया जा रहा है. आधुनिक युद्ध में अब सेनाएं जोखिम वाले मोर्चों पर सीधे सैनिकों को नहीं उतारतीं बल्कि ड्रोन के जरिए दुश्मनों को आसानी से खत्म करने की रणनीति बनाई जाती है. भारतीय सेना भी अब ड्रोन को ही वॉर का हथियार बना रही है.