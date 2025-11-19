Advertisement
India-Pakistan War: 'जंग की संभावना से इनकार नहीं...', दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाक को सता रहा ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, रक्षा मंत्री की गीदड़भभकी

India-Pakistan War: समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, ना तो हम भारत को नजरअंदाज कर रहे हैं और ना ही किसी भी स्थिति में उस पर भरोसा कर रहे हैं. मेरे विश्लेषण के आधार पर मैं पूर्ण युद्ध या भारत की तरफ से किसी शत्रुतापूर्ण रणनीति की संभावना से इनकार नहीं करता.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 07:52 PM IST
India Attack Pakistan: पाकिस्तान का अब हलक सूख रहा है. उसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सताने लगा है. लिहाजा पाकिस्तान ने गीदड़भभकी देना शुरू कर दिया है. पड़ोसी मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी कि भारत के साथ पूर्ण युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय तनावों के बीच हम पूरी तरह से अलर्ट हैं.

समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'ना तो हम भारत को नजरअंदाज कर रहे हैं और ना ही किसी भी स्थिति में उस पर भरोसा कर रहे हैं. मेरे विश्लेषण के आधार पर मैं पूर्ण युद्ध या भारत की तरफ से किसी शत्रुतापूर्ण रणनीति की संभावना से इनकार नहीं करता, जिसमें सीमा पर घुसपैठ या हमले (संभवतः अफ़ग़ानिस्तान) शामिल है. हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा.'

आर्मी चीफ के बयान से पाक में खलबली

ख्वाजा आसिफ का डर भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान के बाद नजर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का महज एक ट्रेलर था. उन्होंने जोर देकर कहा था कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना उनको (पाकिस्तान) सबक सिखाने के लिए तैयार थी कि कैसे एक पड़ोसी देश को पेश आना चाहिए.

दोनों देशों के बीच बयानों का यह सिलसिला इस साल हुई आतंकी घटनाओं के बाद शुरू हुआ है. 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी. इस साल पहलगाम के बाद भारत की धरती पर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला था. 

आसिफ की गीदड़भभकी

इस महीने की शुरुआत में, आसिफ ने पहले ही ज्यादा आक्रामक रुख का संकेत देते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान एक साथ आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा था, 'हम तैयार हैं; हम पूर्वी (भारत) और पश्चिमी (अफगानिस्तान) दोनों सीमाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं. अल्लाह ने पहले दौर में हमारी मदद की, और वह दूसरे दौर में भी हमारी मदद करेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर वे अंतिम दौर चाहते हैं, तो हमारे पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

india pakistan war

