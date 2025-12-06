Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान का दोगलापन, मतलब के लिए 'उम्मत के कातिल' से भी कर ली दोस्ती!

Pakistan or Israel secret friendship:एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में सामने आया है कि पाकिस्तान इजरायल के स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर अपने देश में जासूसी कर रहा है, खासकर बलूचिस्तान में, पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है और इसे बदनाम करने की कोशिश करार दिया है.  

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:08 AM IST
Pakistan or Israel secret friendship: पाकिस्तान और इजरायल के बीच सीक्रेट दोस्ती का खुलासा हुआ है. दुनिया के सामने पाकिस्तान हमेशा इजरायल का विरोधी दिखता है और उसे मान्यता भी नहीं देता है. लेकिन पर्दे के पीछे हालात कुछ और हैं. हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह सामने आया कि पाकिस्तान ने इजरायल की मदद से अपने ही देश में लोगों की जासूसी की है. खासकर बलूचिस्तान में जोर-शोर से इजरायली स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है.

इजरायल की कंपनी इंटेलेक्सा का है साफ्टवेयर
रिपोर्ट के मुताबिक, एक मानवाधिकार वकील को 2025 की गर्मियों में वॉट्सएप पर एक अनजान नंबर से संदिग्ध लिंक मिला था. इस लिंक के जरिए उनका फोन हैक हो गया और उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल से मदद मांगी तो जांच में पता चला कि यह लिंक इजरायल की कंपनी इंटेलेक्सा का बनाया हुआ स्पाइवेयर था. यह स्पाइवेयर बहुत ही खतरनाक और आक्रामक है.

प्रीडेटर नामक स्पाइवेयर 
एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया कि यह जांच कई महीनों तक चली है. इसमें कंपनी के अंदरूनी दस्तावेज, सेल्स और मार्केटिंग मटीरियल और ट्रेनिंग वीडियो की भी समीक्षा की गई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रीडेटर नाम का यह स्पाइवेयर पाकिस्तान में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जरिए सरकारी एजेंसियां बलूचिस्तान में लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं.

रिपोर्ट को ग्रीस, इजरायल और स्विट्जरलैंड के मीडिया और रिसर्च संस्थानों ने मिलकर प्रकाशित किया है. साथ ही, गूगल ने भी पाकिस्तान समेत कई देशों में अपने यूजर्स को स्पाइवेयर के खतरे की चेतावनी दी है. स्पाइवेयर के टारगेट बने अकाउंट्स की पहचान की गई है.

पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश
पाकिस्तान सरकार ने इस रिपोर्ट के दावों को गलत बताया है. एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि यह खबर पूरी तरह से गलत और भ्रामक है.

इस खुलासे से यह बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान और इजरायल के बीच औपचारिक रिश्तों के बिना भी गुप्त तरीके से काम चल रहा है. यह मामला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है और इसे लेकर चर्चा जारी है. जनता और मानवाधिकार संगठन अब इस बात पर नजर रख रहे हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों की जांच और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए.

इस पूरी घटना से यह संदेश मिलता है कि दुनिया में कई बार दिखावे और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क होता है. पाकिस्तान हमेशा इजरायल के खिलाफ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में दोनों के बीच कुछ खुफिया और तकनीकी सहयोग मौजूद है.

