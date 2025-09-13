पाकिस्तान ने 500 मिलियन डॉलर में अब क्या बेच दिया? मच गया बवाल

Pakistan America Minerals Deal: पाकिस्तान की अमेरिका से एक डील हुई और पाकिस्तानी कहने लगे कि मुनीर और शरीफ की जोड़ी ने बलूचिस्तान बेच दिया. अमेरिका ने भाव लगाया और चीन ने धोखा खाया. पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मुल्क की बड़ी सरमायाकारी सोना, तांबा, दीगर नायाब धातुएं निकलवालने के लिए अमेरिकी कंपनी से 500 करोड़ के MOUs पर दस्तखत हुए हैं. अमेरीकी हुकूमत और PAK फौज ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो अमेरिका को दिए जाएंगे. पाकिस्तानी कह रहे हैं कि MOU में क्या है ये सौदा क्या है वो किस खास जगह पर हैं किसी को कुछ पता नहीं है. बस इतना पता है कबायली इलाकों में कई इलाके खाली कराए गए ऑपरेशन के नाम पर और डील हो गई.

पाकिस्तान ने आका बदला!

पाकिस्तानी स्यापा कर रहे हैं. मातम मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान पूरा बर्बाद होगा. बलूचिस्तान में घात होगा. पाकिस्तान के टुकड़े होंगे. भूखी मरती अवाम के दुखड़े बड़े होंगे. आसिम मुनीर अपनी जेब भरेगा और शहबाज शरीफ का बैंक बैलेंस परवान चढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तानी फौज की एक बड़ी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन उसने अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटिजिक मेटेल USSM के साथ MOU साइन किया है.

कौन कितना लूट सकता?

पाकिस्तान में इस वक्त लूट मचाने का कॉम्पीटीशन चल रहा है. इस रियलिटी शो में मुनीर और सिर्फ नाम के शरीफ शहबाज ने अपने ही मुल्क को लूटने खसोटने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसके लिए

- शहबाज़ और मुनीर ने अमेरिका की एक मेटल कंपनी के साथ डील साइन की है.

- पाकिस्तान और अमेरिका के बीच 500 मिलियन डॉलर के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है.

- जिसका मकसद बलूचिस्तान समेत देश के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों को बढ़ावा देना है.

- और इस डील के साथ पाकिस्तान ने अपने दुर्लभ खजाने को गिरवी रख दिया है.

इससे पहले पाकिस्तान ने CPEC के नाम पर बलूचिस्तान की जमीन ड्रैगन को सौंप दी थी. जिसका पूरे बलूचिस्तान में जमकर विरोध होता रहा और अब अमेरिका से समझौते का भी बलूचिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं. यानी खजाना बलूचिस्तान का प्लान आसिम मुनीर का लेकिन फायदा सिर्फ और सिर्फ चीना अमेरिका का.

बलूचिस्तान का 'खजाना', मुनीर का निशाना!

आसिम मुनीर को लगता है कि देश का भविष्य बलूचिस्तान की जमीन के नीचे दफ्न है और अमेरिका से इस डील के जरिए ना सिर्फ बदहाल पाक की कंगाली दूर हो सकती है.

- बलूचिस्तान में मौजूद रेको दिक खदान में करीब 12.3 मिलियन टन तांबा और 20 मिलियन औंस से ज्यादा सोने का भंडार मौजूद है.

- सोने-तांबे का खजान बेचकर मुनीर पाकिस्तान को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में शुमार करना चाहता है.

- बलूचिस्तान में लोहा, क्रोमाइट, सीसा, जिंक, निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम जैसे खनिज भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं.

- बलूचिस्तान में रेयर मेटल्स जैसे नियोडिमियम, डिसप्रोशियम, यिट्रियम, यूरेनियम, और थोरियम के भी होने की संभावना है.

अब तक पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में चीन की नजर थी. लेकिन अब पता चल चुका है कि तेल के नाम पर पाकिस्तान में एंट्री कर चुके ट्रंप का असल मकसद बलूचिस्तान को खोखला करके सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है.

सालों से चीन पाकिस्तान पर मेहरबान है और अब बिजनेसमैन ट्रंप को पाकिस्तान में मुनाफा नजर आ रहा है. दोनों देशों की स्ट्रैटजी से आपको समझ आ जाएगा कि जिनपिंग और ट्रंप को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है. दोनों का फोकस सिर्फ बलूचिस्तान पर है.

चीन CPEC के जरिए पाकिस्तान में बड़ा प्लेयर बना हुआ है. तो अमेरिका ने तेल निकालने के नाम पर पाकिस्तान में एंट्री की तैयारी की है.

मुनीर का काम बनता...भाड़ में जाए जनता!

मुनीर की साजिशों के खिलाफ पूरा बलूचिस्तान बंदूक उठा चुका है. राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण, सैन्य दमन और अपनी जमीन में मौजूद खजाने पर विदेशी ताकतों का कंट्रोल. ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बलोचों का गुस्सा क्रांति में बदल चुका है. वहीं दूसरी ओर अपने आकाओं को खुश करने के लिए मुनीर अपने लोगों का खून बहाने में पीछे नहीं है.