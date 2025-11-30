Advertisement
पाकिस्तान-चीन

लहूलुहान गाजा से भी फायदा लेने निकला पाकिस्तान! सैनिक के बदले मिलेंगे सिलेंडर और डॉलर! भारत के लिए क्या है खतरा?

Pakistan send Troops to Gaza: पाकिस्तान एक बार फिर से बड़े राजनीतिक खेल में शामिल होने की तैयारी में है. आर्थिक संकट से जूझते इइस देश ने गाजा संकट के बहाने खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सक्रिय दिखाने की रणनीति अपनाई है. सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस कदम से अरब देशों की आर्थिक मदद और राजनीतिक समर्थन हासिल कर पाएगा या सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा.

 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:53 AM IST
लहूलुहान गाजा से भी फायदा लेने निकला पाकिस्तान! सैनिक के बदले मिलेंगे सिलेंडर और डॉलर! भारत के लिए क्या है खतरा?

Pakistan Gaza Deal Explainer: घर में दाना नहीं, मां चली भुनाने... यह कहावत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती है. आर्थिक संकट से जूझ रहा देश पाकिस्तना गाजा संकट को लेकर बड़ा कदम उठाया है. गाजा संकट को खत्म करने के लिए अब पाकिस्तान कमर कस रहा है. पाक के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने शनिवार को घोषणा की कि पाकिस्तान गाजा में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स की मदद के लिए अपने सैनिक भेजेगा. डिप्टी पीएम डार ने इस दौरान कहा कि हमास से समर्पण करवाना पाकिस्तान का काम नहीं है. यह फिलिस्तीन के कानून और संबंधित अधिकारियों का काम है. दूसरे देशों का इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए. 

मिस्र दौरे के दौरान तय हुई डील?
सीएनएन-न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला इस महीने की शुरुआत में मिस्र में हुए बैठक के दौरान लिया गया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की मुलाकात मिस्र में CIA के वरिष्ठ अधिकारियों और मोसाद के अधिकारियों से हुई. इसी बैठक में यह फाइनल हुआ कि पाकिस्तानी सैनिक गाजा में हमास और उसके लड़ाकों को काबू में करने की भूमिका निभाएंगे. कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इसके पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक पैकेज मिलेगा. पाकिस्तान के इस कदम के पीछे का क्या असल मकसद है? क्या इसके बदले पाकिस्तान को कोई बड़ी सहायता मिलने वाली है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि पाक सैनिक के बदले 'सिलेंडर और डॉलर' मिलेगा. 

आइए जानते हैं क्या है सैनिक के बदले सिलेंडर और डॉलर का फार्मूला

पाक के लिए 'लाइफलाइन' का सौदा
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय वेंटिलेटर पर है. ऐसे में 'सैनिक के बदले सिलेंडर और डॉलर' की डील पाकिस्तान को फिर से जिंदा करने वाली साबित हो सकती है. इससे दो भागों में समझा जा सकता है-

सिलेंडर
पाकिस्तान के लिए सिलेंडर का मतलब है सस्ती और आसान शर्तों पर कच्चा तेल और LNG गैस. इस समय पाकिस्तान में बिजली और गैस का संकट इतना गहरा हो गया है कि यह एक राजनीतिक विस्फोट का रूप ले सकता है. वहीं इस डील के बदले अगर सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अगर पाकिस्तान को तेल-गैस उधार, सस्ता या क्रेडिट पर उपलब्ध कराते हैं तो यह सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार को जीवनदान देगा. पाकिस्तान की यह डील महंगाई कम करने में कामयाब हो सकती है.

डॉलर
डॉलर का सीधा अर्थ है कैश यानी नकद सहायता, निवेश, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में गारंटी से. अभी पाकिस्तान IMF के बेलआउट पैकेज पर निर्भर है. लेकिन IMF भी हर लोन पैकेज को अंतिम रूप देने से पहले सऊदी और UAE की सहमति चाहता है. बिना मजबूत अरब सपोर्ट के IMF का पैसा भी अटक जाता है. इसलिए गाजा में सैन्य भूमिका की पेशकश अरब देशों के लिए वफादारी का प्रैक्टिकल सबूत साबित हो सकता है जो इसके बदले में उन्हें IMF और दूसरे वित्तीय मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित करेगा.

अरब देशों के लिए यह 'सौदा' क्यों जरूरी?
अरब देशों के लिए भी यह डील बहुत जरूरी है. क्योंकि वे गाजा संकट में सीधे सैन्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. उनकी तीन बड़ी मजबूरियां हैं जिन्हें पाकिस्तान पूरा कर सकता है, आइए जानते हैं.

फ्रंट पर एक मुस्लिम देश की जरूरत
इजरायल के साथ सीधे सैन्य टकराव से बचने अंदरूनी विरोध और अमेरिका के दबाव के कारण अरब के देश गाजा संकट में अपनी सेना नहीं भेजना चाहते हैं. उन्हें एक मुस्लिम देश की जरूरत है जो फ्रंट पर दिखे और वह है परमाणु शक्ति संपन्न हो, इन सभी प्वाइंट में पाकिस्तान फिट बैठता है.

सिया और सन्नी की भी लड़ाई
ईरान, सिया वाला देश पहले से ही गाजा समर्थक समूहों को खुलकर सपोर्ट कर रहा है. सुन्नी वाले अरब देश यह नहीं चाहते कि पूरा नैरेटिव शिया नेतृत्व वाले ईरान के हाथ में चला जाए. पाकिस्तान जो एक सुन्नी देश है इस नैरेटिव में फिट बैठ सकता है.

जनता को 'कुछ करते' दिखाना
गाजा संकट को लेकर अरब जनता में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है. अपने-अपने देशों में उठते इस गुस्से को शांत करने के लिए पाक सैनिकों की तैनाती एक कार्रवाई के रूप में पेश कर सकते हैं. अरब देशों के लिए यह अपनी जनता को दिखाने का एक तरीका है कि हम चुप नहीं बैठे हैं.

ये भी पढे़ंः रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?

भारत के लिए इस डील के क्या मायने?
अगर पाकिस्तान इस 'सैनिक के बदले सिलेंडर और डॉलर' डील में सफल हो जाता है तो इसके भारत के लिए क्या मायने होंगे आइए समझते हैं...

अगर यह डील कामयाब हो जाती है तो सस्ती एनर्जी और बड़ा फंड मिलने से पाकिस्तान को अपनी सेना पर ज्यादा खर्च करने का मौका मिलेगा जो उसकी सैन्य क्षमता को मजबूत कर सकता है. जो भारत के लिए मुसीबत बन सकता है.

पाकिस्तान IMF से फंड पाकर आर्थिक रूप से मजबूत होकर कश्मीर और LoC पर सख्ती बढ़ा सकता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है.

अरब देशों से मिली 'कृपा' पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी जिससे वह भारत-विरोधी नैरेटिव को फिर से तेज कर सकता है.

ये भी पढ़ेंः वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां

