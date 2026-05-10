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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर खड़ा हो रहा जैश का गढ़, शहबाज सरकार ने आतंकियों के लिए दिए 25 करोड़

ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर खड़ा हो रहा जैश का गढ़, शहबाज सरकार ने आतंकियों के लिए दिए 25 करोड़

Pakistan Terrorists: बहावलपुर लंबे समय से जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख गढ़ माना जाता रहा है. भारत लगातार पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकी ढांचे सक्रिय हैं और उन्हें संरक्षण मिलता है. वहीं पाकिस्तान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता आया है

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Rachit Kumar|Last Updated: May 10, 2026, 04:21 PM IST
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ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर खड़ा हो रहा जैश का गढ़, शहबाज सरकार ने आतंकियों के लिए दिए 25 करोड़

Pakistan Jaish-E-Mohammed: पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय मारकज सुभानअल्लाह को लेकर एक बार फिर बड़े दावे सामने आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ष 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान झेलने के बाद अब इस परिसर का दोबारा निर्माण कराया जा रहा है.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान सरकार की ओर से करीब 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये जारी किए गए हैं. बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में फंड जारी होने के बाद मार्च 2026 से निर्माण कार्य तेज कर दिया गया.

दोबारा बनाए जा रहे गुंबद

सूत्रों के अनुसार, बहावलपुर स्थित इस परिसर में टूटे हुए गुंबदों को दोबारा बनाया जा रहा है. मिसाइल हमलों से क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत के साथ-साथ नई संरचनाएं भी तैयार की जा रही हैं.

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यह भी दावा किया गया है कि परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पाकिस्तान की विशेष सुरक्षा इकाइयों को वहां तैनात किया गया है.
बता दें कि 7 मई 2025 की रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों पर सटीक एयरस्ट्राइक की थी. इस कार्रवाई में बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशनल सेंटर मारकज सुभानअल्लाह को निशाना बनाया गया था.

जानकारी के मुताबिक, मुख्य इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और कई गुंबद ढह गए थे.पूरे परिसर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी.

भारत के लिए क्यों अहम है मामला?

बहावलपुर लंबे समय से जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख गढ़ माना जाता रहा है. भारत लगातार पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकी ढांचे सक्रिय हैं और उन्हें संरक्षण मिलता है. वहीं पाकिस्तान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता आया है. ऐसे में जैश से जुड़े ढांचे का पुनर्निर्माण हो रहा है, तो इसे भारत की सुरक्षा चिंताओं से जोड़कर देखा जा रहा है. खासकर जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ, ड्रोन गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं.

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उसके कई अहम एयरबेस को निशाना बनाया था, जिसमें बेहद अहम नूर खान एयरबेस भी शामिल था. भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी सेना और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था. इसी में जैश का यह आतंकी ठिकाना भी शामिल था. 

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Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौती...और पढ़ें

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