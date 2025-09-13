पाकिस्तान में 'लेडी सिंघम' का 'भौकाल' देख भड़के 'पंजाबी', अवाम बोली- 'शर्मिंदा कर दिया'
पाकिस्तान में 'लेडी सिंघम' का 'भौकाल' देख भड़के 'पंजाबी', अवाम बोली- 'शर्मिंदा कर दिया'

SP Ayesha Butt: पंजाब के गुजरावाला की एसपी मैडम सोशल मीडिया में चर्चा में हैं. क्योंकि जो पंजाब बाढ़-बर्बादी के सैलाब में डूबा हुआ है. लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं वहां ये मैडम पूरे सरकारी तामझाम यानी पब्लिक के पैसों के इस्तेमाल के साथ सड़क पर साइकिल चलाने का शौक पूरा कर रही हैं.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:07 AM IST
पाकिस्तान में 'लेडी सिंघम' का 'भौकाल' देख भड़के 'पंजाबी', अवाम बोली- 'शर्मिंदा कर दिया'

Pakistan Flood: अब आपको पाकिस्तान पुलिस की एक लेडी ऑफिसर का करनामा दिखाते हैं. दरअसल पाकिस्तान पंजाब पुलिस में SP की पोस्ट पर तैनात लेडी ऑफिसर ने अपना शौक पूरा करने के लिए पूरे शहर में ही कर्फ्यू लगा दिया. पूरे सरकारी तामझाम और हाई सिक्योरिटी के साथ सड़क पर शौक पूरा करते हुए इन SP मैडम की तस्वीरें जैसे ही वायरल हुईं. पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर इस लेडी ऑफिसर को घेर लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर पाकिस्तान में वर्दीधारियों को शर्मसार कर दिया. 

साइक्लोथॉन से भड़के लोग!

पाकिस्तान में ओहदा... रसूख... और वर्दी हो तो... क्या मर्द और क्या ख्वातीन सबका माथा सनक जाता है और इसकी जीती जागती और ताज़ा मिसाल हैं, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस की वर्दीधारी एसपी आयशा बट. 

आजकल पंजाब के गुजरावाला की ये एसपी मैडम अपनी इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया में खासी चर्चा में हैं. क्योंकि जो पंजाब बाढ़ और बर्बादी के सैलाब में डूबा हुआ है. जहां लोग दाने दाने और पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं वहां ये मैडम पूरे सरकारी तामझाम यानी पब्लिक के पैसों के इस्तेमाल के साथ सड़क पर साइकिल चलाने का शौक पूरा कर रही हैं.

पाक पुलिस की SP मैडम का शौक अवाम को ले डूबेगा

(एसपी मैडम की साइकिलिंग)

ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान के पंजाब के लोग कह रहे हैं कि ये गुजरावाल की एसपी साहिबा को आप जरा देखें ये सड़क पर निकली हैं अपना साइकिल चलाने का शौक पूरा करने के लिए अब इनके आग भी गाड़ियां हैं पीछे भी गाड़ियां हैं सिक्योरिटी जा रही है बादशाह अकबर की साहबजादी रियाया को साइड में खड़ा करके आज बूंदा बांदी में अपना साइकिल चलाने का शौक पूरा कर रही हैं इस वक्त पंजाब डूब रहा है और ये आपकी अशराफिया की हरकतें हैं.

वैसे आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस में कार्यरत एसपी आयशा बट अपनी काबिलियत और खूबसूरती की वजह से भी खासी चर्चा में रहती है. पंजाब की इन एसपी मैडम को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन पुलिस यानि IAWP की तरफ से एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 से भी नवाजा गया है. गुजरेवाला में मैडम की सख्ती और एक्शन के दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं. लेकिन इस बार कैमरे में चमकने का शौक एसपी आयशा बट की लानत मलानत करवा बैठा...

शौक बड़ी चीज है!
वैसे पाकिस्तान के लिए इस तरह का वाकया कोई नया नहीं है. सियासतदां हों या फौजी अफसर. बिजसमैन हो या टेररिस्ट. पाकिस्तान में जिसके पास जितनी पावर है वो उसकी हनक दिखाने से बाज नहीं आता और आप अवाम सिर्फ मुंह बंद करके अपने मातहतों के तमाशे देखने को मजबूर है. 

अरे जनाब कौन आएगा आगे और कौन रोकेगा मैडम को. अब अगर यहां कई आम ख्वातीन होती. तो पाकिस्तान में उसे शरिया या बुर्के का हवाला देकर सलाखों के पीछे ठूंस दिया जाता या फिर ये हो सकता था कि सड़क पर मजमा लगाकर कोड़े लगा दिए जाते. लेकिन ये एसपी साहिबा हैं वो भी खूबसूरत और वर्दीधारी इसलिए ये जो भी करें पाकिस्तानियों को कबूल ही करना होगा.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Ayesha Butt

