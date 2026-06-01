Advertisement
trendingNow13234987
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनट्रंप की पैरवी में पानी की तरह पैसे बहा रहा कंगाल पाकिस्तान, हर महीने खर्च कर रहा लाखों डॉलर; सामने आया गंदी लॉबिंग का सच

ट्रंप की पैरवी में पानी की तरह पैसे बहा रहा कंगाल पाकिस्तान, हर महीने खर्च कर रहा लाखों डॉलर; सामने आया गंदी लॉबिंग का सच

पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने लोगों को दंग कर के रख दिया है. FARA के दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी बढ़ती राजनयिक और रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष 10 मिलियन डॉलर से 12 मिलियन डॉलर के बीच खर्च कर रहा है. इतना ही नहीं पाकिस्तान भारत को लेकर हमेशा कुछ गलत और झूठे दावे ही करता आ रहा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की पैरवी में पानी की तरह पैसे बहा रहा कंगाल पाकिस्तान, हर महीने खर्च कर रहा लाखों डॉलर; सामने आया गंदी लॉबिंग का सच

Pakistan News: पाकिस्तान को दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है. हालांकि, अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है. आलम यह है कि पाकिस्तान की अवाम भले ही गरीबी में जीने को मजबूर हो, लेकिन इस्लामाबाद अमेरिका में पैरवी के प्रयासों पर हर महीने करीब दस लाख डॉलर खर्च करने में भी पीछे नहीं हट रहा है. 

दरअसल, अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के अंतर्गत सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी बढ़ती राजनयिक और रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष 10 मिलियन डॉलर से 12 मिलियन डॉलर के बीच खर्च कर रहा है. वहीं, लॉबिंग होने के बाद यह खर्च करीब 10 लाख डॉलर प्रतिमाह तक पहुंच जाता है. 

पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा 

विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने यह एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से 12 लाख डॉलर के अनुबंध की हालिया रिपोर्ट कोई असामान्य बात बिल्कुल नहीं है. सभी विदेशी सरकार समय-समय  पर लॉबिस्टिक नियुक्त करती हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही खर्च खर्च कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एफएआरए दस्तावेजों के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में प्रति महीने करीब 9 लाख डॉलर खर्च कर रहा है. बताया जाता है कि इन खर्चों में अमेरिकी गृहमंत्री के साथ बैठकों कराने के लिए 50,000 डॉलर प्रति माह का अनुबंध और व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने वाली एक फर्म को 2.5 लाख प्रति डॉलर प्रति महीने दिए जा रहे हैं. 

सचदेव की ओर से कहा गया कि अक्टूबर में 25000 डॉलर मासिक वेतन पर नियुक्त एक फर्म को हाल में ही 12 लाख डॉलर के बड़े अनुबंध में अपग्रेड किया गया है. 

पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने किया झूठा दावा 

हैरान करने वाली बात है कि हाल में ही रावलपिंडी में सेना के जनरल मुख्यालय में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा कि भारत ने अमेरिका के सामने मध्यस्थता की मांग की थी. लेकिन सच यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने डीजीएमओ के सामने इन हमलों को रोकने की गुहार लगाई थी. 

यह भी पढ़ें: बच्चों को सोशल मीडिया देने से बेहतर है सिगरेट थमा दो! डेनमार्क की PM के इस बयान ने दुनिया को चौंकाया

जानिए क्या होते हैं FARA रिकॉर्ड्स

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से समीक्षा किए गए लॉबिंग संबंधी खुलासे में एक अलग तस्वीर देखने को मिली है. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि तनाव के चरम काल में पाकिस्तानी प्रतिनिधि अमेरिका अधिकारियों के साथ  सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे थे. कुछ समीक्षा में पाया गया कि 9 मई से 9 मई 2025 के बीच पाकिस्तानी एजेंटों ने कैपिटल हिल, पेंटागन और अमेरिकी ट्रेजरी से जुड़े लगभग 60 संपर्कों को रिकॉर्ड किया.

यह भी पढ़ें: शादी के कुछ ही घंटे बाद पसरा मातम! अमेरिका में चॉपर क्रैश में भारतीय मूल के पायलट की मौत, दुल्हन की बची जान

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Pakistanus

Trending news

टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
Mamata Banerjee
टीएमसी में ममता बनर्जी ने शुरू की 'सर्जरी', दो विधायकों को पार्टी से किया बेदखल
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी कहानी, जानिए स्‍थानीय लोगों की जुबानी
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
tamilnadu news
नाराज पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई नई पार्टी बनाने जा रहे? भाजपा को लगेगा झटका
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
CBSE OSM System
छात्र परेशान, CBSE मालामाल? राहुल गांधी का एजुकेशन सिस्टम पर निशाना...
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
Dawood Ibrahim
जाली पासपोर्ट, फर्जी नाम और दाऊद का हाथ, मुन्ना झिंगाड़ा की वो खौफनाक दास्तां, जब...
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर आखिर कितना महंगा होगा? भाजपा सांसद की बात आपको सुननी चाहिए
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
West Bengal
आपदा की राहत में भी बड़ा खेल? बंगाल में राशन के बाद अब 'राहत सामग्री' घोटाला?
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
Suvendu Adhikari Cabinet Expansion
सुवेंदु सरकार का महा-विस्तार! 35 विधायकों ने लिया शपथ, शामिल हुए कई दिग्गज चेहरे
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
Bengal Free Bus Travel For Women
खुशखबरी! आज से महिलाओं के लिए सरकारी बसें मुफ्त; सफर से पहले जान लें जरूरी नियम
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान
Dawood Ibrahim
ISI ने भारत के खिलाफ खोले दो फ्रंट, दाऊद के गुर्गे मुन्‍ना झिंगाड़ा को मिली कमान