ट्रंप की पैरवी में पानी की तरह पैसे बहा रहा कंगाल पाकिस्तान, हर महीने खर्च कर रहा लाखों डॉलर; सामने आया गंदी लॉबिंग का सच

Pakistan News: पाकिस्तान को दुनिया में आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है. हालांकि, अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है. आलम यह है कि पाकिस्तान की अवाम भले ही गरीबी में जीने को मजबूर हो, लेकिन इस्लामाबाद अमेरिका में पैरवी के प्रयासों पर हर महीने करीब दस लाख डॉलर खर्च करने में भी पीछे नहीं हट रहा है.

दरअसल, अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के अंतर्गत सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी बढ़ती राजनयिक और रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष 10 मिलियन डॉलर से 12 मिलियन डॉलर के बीच खर्च कर रहा है. वहीं, लॉबिंग होने के बाद यह खर्च करीब 10 लाख डॉलर प्रतिमाह तक पहुंच जाता है.

पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा

विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने यह एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से 12 लाख डॉलर के अनुबंध की हालिया रिपोर्ट कोई असामान्य बात बिल्कुल नहीं है. सभी विदेशी सरकार समय-समय पर लॉबिस्टिक नियुक्त करती हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही खर्च खर्च कर रहा है.

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एफएआरए दस्तावेजों के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में प्रति महीने करीब 9 लाख डॉलर खर्च कर रहा है. बताया जाता है कि इन खर्चों में अमेरिकी गृहमंत्री के साथ बैठकों कराने के लिए 50,000 डॉलर प्रति माह का अनुबंध और व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने वाली एक फर्म को 2.5 लाख प्रति डॉलर प्रति महीने दिए जा रहे हैं.

सचदेव की ओर से कहा गया कि अक्टूबर में 25000 डॉलर मासिक वेतन पर नियुक्त एक फर्म को हाल में ही 12 लाख डॉलर के बड़े अनुबंध में अपग्रेड किया गया है.

पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने किया झूठा दावा

हैरान करने वाली बात है कि हाल में ही रावलपिंडी में सेना के जनरल मुख्यालय में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा कि भारत ने अमेरिका के सामने मध्यस्थता की मांग की थी. लेकिन सच यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने डीजीएमओ के सामने इन हमलों को रोकने की गुहार लगाई थी.

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जानिए क्या होते हैं FARA रिकॉर्ड्स

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से समीक्षा किए गए लॉबिंग संबंधी खुलासे में एक अलग तस्वीर देखने को मिली है. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि तनाव के चरम काल में पाकिस्तानी प्रतिनिधि अमेरिका अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे थे. कुछ समीक्षा में पाया गया कि 9 मई से 9 मई 2025 के बीच पाकिस्तानी एजेंटों ने कैपिटल हिल, पेंटागन और अमेरिकी ट्रेजरी से जुड़े लगभग 60 संपर्कों को रिकॉर्ड किया.

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