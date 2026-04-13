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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनशांति वार्ता के नाम पर करोड़ों उड़ाए…अब चाय के कप गिन रही पाकिस्तानी जनता! IMF के पैसे लगा दिए ठिकाने

शांति वार्ता के नाम पर करोड़ों उड़ाए…अब चाय के कप गिन रही पाकिस्तानी जनता! IMF के पैसे लगा दिए ठिकाने

Pakistan's Expenditure on US-Iran Peace Talks: यूएस-ईरान में शांति वार्ता का दिखावा करना पाकिस्तान को भारी पड़ा है. शांतिदूत का खिताब हासिल करने के लिए उसने IMF से मिले फंड का बड़ा हिस्सा इस नौटंकी में खर्च कर दिया. अब जब यह ड्रामा बिना नतीजे के खत्म हो गया है तो वहां की जनता पाई-पाई का हिसाब लगा रही है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:56 AM IST
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शांति वार्ता के नाम पर करोड़ों उड़ाए…अब चाय के कप गिन रही पाकिस्तानी जनता! IMF के पैसे लगा दिए ठिकाने

How Much Pakistan Spent on US-Iran Peace Talks: इस्लामाबाद में शांति वार्ता करवाने वाला पाकिस्तान कल तक तो सीना ठोक-ठोक कर खुद को सबसे बड़ा पीसमेकर बता रहा था. मगर आज उसी पाकिस्तान की अवाम चाय-समोसे का हिसाब जोड़ रही है. कौन कहां रहा और किसने क्या खाया. होटल-ट्रैवल का कितना खर्चा आया. ये सबकुछ बही खाते में लिख रही है. जानते हैं क्यों, दरअसल शांति का ठेकेदार बनने वाला पाकिस्तान एक मीटिंग के बाद की कर्जदार बन गया. अब शहबाज-मुनीर करोड़ों का बिल ट्रंप पर फाड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

शांति वार्ता के बाद छाती क्यों पीट रहे पाकिस्तानी?

सवाल है कि शांति वार्ता तो ईरान-अमेरिका के बीच हुई. ऐसे में उसके फेल होने का असर भी ईरान-अमेरिका पर पड़ना चाहिए. लेकिन इस्लामाबाद शांति वार्ता के बाद पाकिस्तानी क्यों छाती पीटने लगे? आखिर क्यों समोसे-पकोड़े का हिसाब जोड़ने लगे. उसकी वजह है. सीजफायर पर चर्चा के नाम पर पाकिस्तान ने जो करोड़ों का खर्चा किया. अब वहीं खस्ताहाल पाकिस्तानियों को नस्तर की तरह चुभ रहा है.

जिस मुल्क की अवाम पाई-पाई को मोहताज हो. जहां आटे के लिए भी महासंग्राम छिड़ता हो. जो मुल्क IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले-लेकर चलता हो. उसी पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामाबाद के चौक-चौराहों पर बैनर-होर्डिंग्स लगाए गए. शांति वार्ता के लिए फाइव स्टार सेरेना होटल को बुक किया. 

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पाई-पाई के खर्चों का लगा रहे हिसाब

होटल के आसपास वाले इलाके को लाइटिंग से चमकाया गया. दुनिया के मीडिया चैनलों को कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया.  इस्लामाबाद में करीब 10 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए.

इस्लामाबाद का सेरेना होटल हाई-प्रोफाइल बैठकों का बड़ा केंद्र माना जाता है. लिहाजा इसी पांच सितारा होटल में शांति वार्ता का मंच सजाया गया था. इतना ही नहीं, इसी होटल में दोनों देशों का डेलिगेशन ठहरा था. बता दें कि इस्लामाबाद का सेरेना होटल पाकिस्तान के उन चुंनिदा होटल्स में से एक है. जहां एक रात का किराया लाखों में है. इस होटल में तमाम तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद है.

होटल में एक रात का किराया 7 लाख रुपये

बता दें कि सेरेना होटल में करीब 350 से ज्यादा कमरे मौजूद हैं. जिनमें से 50 एग्जिक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल सुइट्स है. जहां एग्जिक्यूटिव सुइट का किराया 1.12 लाख रुपये हैं. वहीं प्रेसिडेंशियल सुइट्स का किराया करीब 7 लाख रुपये है. दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 12 घंटे की शांति वार्ता के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने करोड़ों रूपए फूंक दिए.

लेकिन आखिर में हुआ क्या. शहबाज-मुनीर की दलाली फेल हो गई. कंगाल पाकिस्तान को और गहरे गड्ढे में डाल दिया. अब ये देखना होगा कि शांति का ठेका लेकर मालामाल बनने का ख्वाब सजाने वाला पाकिस्तान इस खर्चे की भरपाई के लिए अमेरिका या फिर IMF से लोन लेता है या फिर किसी अरब मुल्क के आगे झोली फैलाता है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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