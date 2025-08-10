भारत से टक्कर लेना पाकिस्तान को पड़ रहा भारी, एयर स्पेस बंद करने से हुआ अरबों का नुकसान

Pakistan Airspace loss: पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी कड़वे हो चुके हैं. वहीं पाकिस्तान ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने एयर स्पेस को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया है. अब इसका परिणाम ये है कि उसे 2 महीने में कुल 4.10 अरब रुपये का नुकसान हो गया है. इस्लामाबाद की ओर से यह फैसला भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद लिया गया था.



आय में 20 प्रतिशत की कमी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एयर स्पेस बंद करने से तकरीबन 100-150 भारतीय विमानों पर असर पड़ा है, जिससे उसकी आय में 20 प्रतिशत की कमी आई है मंत्रालय ने कहा कि एयर स्पेस की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी आर्थिक विचारों से ज्यादा जरूरी है. बता दें कि हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण पाकिस्तान को अप्रैल 24 से जून 30 2025 तक 4.10 अरब रुपये का नुकसान हुआ है. यह नुकसान ओवरफ्लाइट शुल्क से होने वाली आय में कमी के कारण हुआ है. साल 2019 में इसी तरह से एयर स्पेस को बंद करने से पाकिस्तान को 7.6 अरब रुपये का नुकसान हुआ था.

हवाई क्षेत्र बंद करने का कारण

बता दें कि बीते 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू-कश्मीर स्थित पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था. सरकार का दावा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है. इसको लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था. इसके साथ पाकिस्तान और PoK स्थित आतंकवादी समूहों के ठिकानों पर भी हमला किया गया था, जिसके चलते दोनों देशों के बीच संबंध अधिक तनावपूर्ण हो गए.

पाकिस्तान को होगा नुकसान

बता दें कि पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए बंद रहेगा, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है. वहीं भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस प्रभावित हो रही है. पाकिस्तान के इस फैसले से उसे आर्थिक रूप से काफी समस्या होने वाली है.

F&Q

पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र क्यों बंद किया?

पाकिस्तान ने भारत के सिंधु जल संधि निलंबन के कारण पने हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया है.

एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है?

पाकिस्तान को अप्रैल 24 से जून 30, 2025 तक 4.10 अरब रुपये का नुकसान हुआ है, जो ओवरफ्लाइट शुल्क से होने वाली आय में कमी के कारण हुआ है.