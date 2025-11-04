पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बड़ा धमाका, बेसमेंट के ब्लास्ट से ऊपर तक उड़े चीथड़े

Supreme Court Blast: पाकिस्तान (Palistan) के सुप्रीम कोर्ट (SC) में भीषण धमाका हुआ है. धमाका इतना तेज था कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का स्ट्रक्चर हिल गया. बेसमेंट में हुए धमाके से वहां मौजूद लोगों के दिल दहल गए. धमाके (Supreme Court blast) की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाके में चार लोग घायल हुए हैं और सर्वोच्च अदालत की संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है.

हिल गया सुप्रीम कोर्ट

इस ब्लास्ट के घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है. अधिकारियों ने बताया कि चारों पीड़ितों की हालत स्थिर है. डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है. प्रारंभिक जांच के मुताबिक, कैफेटेरिया के सेंट्रल एयर कंडीशनिंग (एसी) प्लांट के मेंटिनेंस के दौरान विस्फोट हुआ.

धमाका इतना शक्तिशाली था कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत हिल गई, जिससे वकीलों, कर्मचारियों और विजिटर्स में दहशत फैल गई और वे सुरक्षित बाहर निकल आए.

पुलिस ने कहा कि यह घटना आकस्मिक प्रतीत होती है और एसी सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण हुई. बाद में बचाव और सुरक्षा दलों ने इलाके को खाली करा लिया और विस्फोट के कारणों की जांच जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं-भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च

'पाकिस्तान का समय खराब है'

पाकिस्तान की सेना पीओके और बलूचिस्तान में पिट रही है. उसकी इकॉनमी कर्ज के झूले में झूलरही है. भारी महंगाई के बीच अब उसे सुप्रीम कोर्ट में रिनोवेशन का काम कराने के लिए अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा.

बताते चलें कि हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया में जनता की पहुंच आसान करने और न्याय पालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ उसकी दक्षता बढ़ाने के लिए नया सार्वजनिक सुविधा पोर्टल लॉन्च किया था.

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां क्यों गए उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा