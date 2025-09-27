Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ट्रंप की भले ही जयकार कर रहे शहबाज शरीफ लेकिन मन में कुछ और है? पाक रक्षा मंत्री ने कैमरे पर सच बोल दिया

Khwaja Asif on China: शहबाज शरीफ क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने तो कुछ ऐसा ही इशारा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों पर चीन को दिक्कत नहीं होगी. आखिर में उन्होंने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के लिए चीन ज्यादा भरोसेमंद है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:15 AM IST
Pakistan America Relations: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस तरह संयुक्त राष्ट्र के मंच से डोनाल्ड ट्रंप की जय-जयकार की, वो पूरी दुनिया ने देखा. सबको पता है कि पाकिस्तान फंड की लालच में ऐसा करता रहा है. ट्रंप को खुश करने के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार देने की भी बात कह दी. शायद 10 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक इंटरव्यू जारी हुआ जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका-पाक रिश्तों की सच्चाई खोल कर रख दी. शहबाज के 'ट्रंप-प्रेम' से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दोनों देशों के संबंध बेहतर हो रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी कुछ अलग ही खिंचड़ी पका रहे हैं. कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को लेकर शहबाज ट्रंप से मिले थे और 'चीज़' वाली तस्वीर भी खींची गई थी लेकिन अब पता चल रहा है कि ढोल में पोल है. 

पाकिस्तान ने पिछले चार वर्षों में अपने 80 प्रतिशत हथियार चीन से खरीदे हैं. चीन और अमेरिका के तल्ख रिश्तों का जिक्र करते हुए एक इंटरव्यू में जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि आपका देश अब ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, मिनरल डील, क्रिप्टो डील और भी कई चीजें हो रही हैं. इससे आपके चीन के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं? इसकी वजह यह है कि ट्रंप दिनभर में कई बार चीन को कोसते रहते हैं. अमेरिका और चीन में अच्छे रिश्ते नहीं कहे जा सकते हैं. 

क्या पाकिस्तान से नाराज हो जाएगा चीन?

पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि हम बिल्कुल भी इस बात से चिंतित नहीं हैं क्योंकि समय के साथ चीन से हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं. 50 के दशक से और भारत-चीन... देखिए अमेरिका के साथ हमारे संबंधों से चीन बिल्कुल भी चिंतित नहीं है. अगला सवाल यह था कि पाकिस्तान के स्ट्रैटिजिक फ्यूचर के लिए आपको चीन और अमेरिका में कौन बेहतर दिखता है? क्योंकि दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं. 

अमेरिका तो दिखावा, प्रेम चीन से है!

पाक रक्षा मंत्री ने कहा कि हां, आप सच कह रहे हैं. पहले भी और इंशाअल्लाह आगे भी चीन हमारा एक भरोसेमंद सहयोगी रहेगा. एक भरोसेमंद, हथियार देने वाला हर तरह का... आप जानते हैं. हमारी एयरफोर्स, हमारी सबमरीन, हमारे जेएफ-17 और 10, दोनों चीनी प्लेन हैं. हमारी पनडुब्बियां वहीं से आई हैं. ज्यादातर हथियार हमारे चीन से हैं. और हमारा रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है. चीन के साथ रिश्ते पहले से काफी मजबूत हुए हैं. इसकी मुख्य वजह ये है कि दूसरे सोर्स पर भरोसा नहीं है, जैसे अमेरिका. 

साफ है कि पाकिस्तान चीन के साथ अपना फ्यूचर देखता है, अमेरिका के साथ नहीं. पाक रक्षा मंत्री ने इस पर हामी भरते हुए कहा कि हां, क्योंकि  वह एक भरोसेमंद दोस्त है और क्योंकि वह हमारा पड़ोसी है. 

पढ़ें: ऐसे भी कोई करता है बेइज्जती! सरेआम भारतीय पत्रकार के सवाल पर तिलमिला गए शहबाज शरीफ

पढ़ें: 'कोई शर्म नहीं... पाकिस्तान ने ओसामा को दी पनाह' UN में शहबाज को भारत का संदेश; शांति पर ज्ञान देना करें बंद

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

