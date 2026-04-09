खाने के पड़े लाले, लेकिन सीजफायर का क्रेडिट लेने चले... ट्रंप की कठपुतली मुनीर की अपने ही मुल्क में हालत पतली, 75 रुपये में बिक रहा 1 टमाटर

Pakistan News: पाकिस्तान में आटा-चावल और फल-सब्जियां सोने के भाव बिक रहे हैं, लेकिन पश्चिम एशिया की जंग में सीजफायर को लेकर वह झूम रहा है. एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पीएम शहबाद शरीफ अपने मुल्क की छवि सुधारने के लिए दुनियाभर में झूठा प्रचार कर रहे हैं तो वहीं घर पर खुद उनकी हालत भिखारी जैसी है.

खाने के पड़े लाले

अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर करवाकर पाकिस्तानी सरकार लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करवा रही है ताकि उनकी आवाम को पाकिस्तानी होने पर गर्व महसूस करवाया जा रहा है तो वहीं पिछले 24 घंटों से इस्लामाबाद में खाने के लाले पड़े हैं. पश्चिम एशिया में जंग के चलते यहां महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है. 'X'पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तानी सांसद यह बताते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में 1 टमाटर 75 रुपये में बिक रहा है. बता दें कि दूसरे मुल्कों के भरोसे रहने वाले पाकिस्तान में महंगाई 7.3 प्रतिशत हो गई है.

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बेतहाशा बढ़ी महंगाई

बता दें कि पाकिस्तान में ब्रेड, दूध से लेकर आटा-दाल-चावल से खाने के तेल तक फूड प्रोडक्ट्स के दाम बेतहाशा बढ़े हैं. ये धीरे-धीरे लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं.

Pakistanis are buying 1 tomato for 75 rs - Pak Parliamentarian shocking claim in Pak Parliament pic.twitter.com/gEzVlPNXIr — Frontalforce (@FrontalForce) April 8, 2026

पेट्रोल की कीमतों में 43 फीसदी और डीजल के दाम में 55 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हो चुकी है. इतना ही नहीं, हाई स्पीड डीजल 520.35 रुपये प्रति लीटर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है. वहीं कर्ज का बोझ भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को झकझोर रहा है. UAE ने इस महीने के अंत तक पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करने का फरमान सुनाया है.

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8 बजे बंद होंगे बाजार

एक रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तान में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है. ईंधन और गैस की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 7 अप्रैल से देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने का आदेश दिया है. तो ये हालात पाकिस्तान के हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार दुनिया भर में सीजफायर का क्रेडिट ले रही है, जबकि सच ये है कि अमेरिका ने कमजोर मुनीर और शहबाज को सिर्फ जरिया बनाया है.