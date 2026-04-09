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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनखाने के पड़े लाले, लेकिन सीजफायर का क्रेडिट लेने चले... ट्रंप की कठपुतली मुनीर की अपने ही मुल्क में हालत पतली, 75 रुपये में बिक रहा 1 टमाटर

खाने के पड़े लाले, लेकिन सीजफायर का क्रेडिट लेने चले... ट्रंप की कठपुतली मुनीर की अपने ही मुल्क में हालत पतली, 75 रुपये में बिक रहा 1 टमाटर

Pakistan Inflation: पाकिस्तानी पीएम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उनके मुल्क की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है. एक ओर जहां वह ट्रंप के साथ ईरान जंग में सीजफायर का क्रेडिट ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने मुल्क के खाने-पीने के लाले पड़े हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 09, 2026, 05:05 PM IST
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खाने के पड़े लाले, लेकिन सीजफायर का क्रेडिट लेने चले... ट्रंप की कठपुतली मुनीर की अपने ही मुल्क में हालत पतली, 75 रुपये में बिक रहा 1 टमाटर

Pakistan News: पाकिस्तान में आटा-चावल और फल-सब्जियां सोने के भाव बिक रहे हैं, लेकिन पश्चिम एशिया की जंग में सीजफायर को लेकर वह झूम रहा है. एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पीएम शहबाद शरीफ अपने मुल्क की छवि सुधारने के लिए दुनियाभर में झूठा प्रचार कर रहे हैं तो वहीं घर पर खुद उनकी हालत भिखारी जैसी है.  

खाने के पड़े लाले 

अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर करवाकर पाकिस्तानी सरकार लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करवा रही है ताकि उनकी आवाम को पाकिस्तानी होने पर गर्व महसूस करवाया जा रहा है तो वहीं पिछले 24 घंटों से इस्लामाबाद में खाने के लाले पड़े हैं. पश्चिम एशिया में जंग के चलते यहां महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है. 'X'पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तानी सांसद यह बताते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में 1 टमाटर 75 रुपये में बिक रहा है. बता दें कि दूसरे मुल्कों के भरोसे रहने वाले पाकिस्तान में महंगाई 7.3 प्रतिशत हो गई है.  

ये भी पढ़ें- टमाटर पर पाकिस्‍तानी हैं 'लाल', शहबाज दुनिया में बनने निकले शांतिदूत; वहां भी हीरोगीरी की अमेरिका ने निकाली हवा

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बेतहाशा बढ़ी महंगाई 

बता दें कि पाकिस्तान में ब्रेड, दूध से लेकर आटा-दाल-चावल से खाने के तेल तक फूड प्रोडक्ट्स के दाम बेतहाशा बढ़े हैं. ये धीरे-धीरे लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं.

पेट्रोल की कीमतों में 43 फीसदी और डीजल के दाम में 55 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हो चुकी है. इतना ही नहीं, हाई स्पीड डीजल 520.35 रुपये प्रति लीटर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है. वहीं कर्ज का बोझ भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को झकझोर रहा है. UAE ने इस महीने के अंत तक पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करने का फरमान सुनाया है.  

ये भी पढ़ें- DNA: जो मुनीर अफगानिस्तान की पिटाई से बचने के लिए कतर-तुर्किये दौड़ा, उसे कैसे ट्रंप ने दे दिया सीजफायर का क्रेडिट?

8 बजे बंद होंगे बाजार 

एक रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तान में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है. ईंधन और गैस की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 7 अप्रैल से देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने का आदेश दिया है. तो ये हालात पाकिस्तान के हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार दुनिया भर में सीजफायर का क्रेडिट ले रही है, जबकि सच ये है कि अमेरिका ने कमजोर मुनीर और शहबाज को सिर्फ जरिया बनाया है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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