Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'गेंद अब तालिबान के पाले में...' सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाए पाक PM शहबाज शरीफ

Pakistan-Taliban Ceasefire: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि स्थायी युद्धविराम के लिए तालिबान को पहल करनी होगी. यह बयान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे के युद्धविराम की घोषणा के बाद आया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 08:48 PM IST
Shehbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि स्थायी युद्धविराम के लिए गेंद तालिबान के पाले में है. यह बयान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार हुई भीषण झड़पों के बाद 48 घंटे के युद्धविराम की घोषणा के एक दिन बाद आया है. प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि अगर अफगानिस्तान इस मुद्दे को सुलझाना चाहता है और 48 घंटों में पाकिस्तान की मांगों पर ध्यान देना चाहता है, तो हम इसके लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी दोहराया कि पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों का सफाया किया जाना चाहिए और अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल हमलों की साजिश रचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.

17 लोगों की गई जान

बता दें, बुधवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार तनाव बढ़ गया जब रात भर हुई झड़पों की खबरें आईं, जिनमें दर्जनों नागरिक और सैनिक मारे गए. लड़ाई बढ़ने पर दोनों पक्षों ने 48 घंटे के युद्धविराम पर सहमति जताते हुए इसे रोकने की घोषणा की. युद्ध विराम से पहले अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने दावा किया कि कंधार के स्पिन बोल्डक क्षेत्र में कम से कम 17 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए. 

बता दें, दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य वजह पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर यह आरोप लगाना है कि वह चरमपंथियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) नामक एक आतंकी संगठन के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है जिसके बारे में उसका कहना है कि यह संगठन अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तानी हमलों की योजना बनाता है. हालांकि, अफगानिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है.

युद्ध विराम पाकिस्तानी पक्ष के आग्रह पर हुआ: जबीहुल्लाह मुजाहिद

ताजा जानकारी के अनुसार, सीमा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों से कोई हिंसा की खबर नहीं मिली है और संघर्ष विराम अभी भी लागू है. पेशावर में एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इलाके में किसी भी संभावित सैन्य गतिविधि का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं. शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमीनी हमले करने का आरोप लगाया. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देश बुधवार शाम 6 बजे से 48 घंटे के लिए अस्थायी युद्धविराम लागू करेंगे. बयान में यह भी कहा गया कि इस युद्धविराम का अनुरोध काबुल ने किया था. अफगान तालिबान के जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि युद्ध विराम पाकिस्तानी पक्ष के आग्रह के कारण हुआ है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Pakistan-Afghanistan War

