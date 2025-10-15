Video: पहले ठोका फिर पाकिस्तानी टैंक ले उड़े तालिबान के लड़ाके, चौकी भी तबाह; मारे गए कई सैनिक

Taliban Fighters Capture Pakistani Tank: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण गोलीबारी हुई है. तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की एक चौकी पर कब्जा कर लिया और एक टैंक जब्त किया है.
Pakistani-Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रही लड़ाई और तेज होती जा रही है. जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह दोनों देशों के सैनिकों के बीच भीषण गोलीबारी हुई. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अफगान तालिबान सैन्य बलों ने पाकिस्तानी आर्मी के एक बॉर्डर पोस्ट को तबाह कर दिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, तालीबान के लड़ाकों ने एक टैंक को अपने कब्जे में ले लिया है जिसका इस्तेमाल तालिबान पोस्ट को टारगेट करने के लिए किया जा रहा था.
BREAKING: Afghan Taliban forces have seized a tank from Pakistan army and taken it to Afghanistan. pic.twitter.com/8KGSrHohjE
— OSINT Updates (@OsintUpdates) October 15, 2025
खबर अपडेट की जा रही है...