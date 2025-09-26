Advertisement
पाकिस्तान की नई साजिश, अफगान सरहद पर बना लश्कर का नया 'आतंकी किला', भारत के लिए कितना खतरा?

Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीने बाद  पाकिस्तानी आतंकी समूह अपने नेटवर्क को फिर से बनाने में लगे हुए हैं. ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक, प्रतिबंधित सबसे प्रमुख संगठनों में से एक लश्कर-ए-तैयबा (LeT), अफगानिस्तान सरहद के पास खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में एक नया ट्रेनिंग कैंप बना रहा है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:00 PM IST
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद उसके कई आतंकी ठिकानों नेस्तोनाबूद कर दिया था. लेकिन अब आतंक का जाल एक बार फिर फैलने लगा है. भारतीय सेना की सटीक कार्रवाई में 9 आतंकी लॉन्चपैड तबाह हुए थे और 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ था. इसके महीनों बाद भी पाकिस्तान में आतंकी संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है. ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) अब खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में अफगानिस्तान सरहद के पास नया ट्रेनिंग और रिहायशी कैंप बना रहा है.

सेना सूत्रों का कहना है कि भले ही ये ठिकाने एलओसी और सरहद से कुछ दूरी पर हों, लेकिन भारत की नजर से दूर नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर इन पर भी कार्रवाई हो सकती है. मर्कज जिहाद-ए-अक्सा नाम की यह नई सुविधा लोअर दिर जिले के कुंबन मैदान इलाके में बनाई जा रही है, जो अफगानिस्तान की सरहद से महज 47 किलोमीटर दूर है. 22 सितंबर 2025 की तस्वीरों और वीडियोज से पता चलता है कि इमारत की पहली मंजिल तैयार हो चुकी है और छत डालने का काम चल रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इसका कंस्ट्रक्शन जुलाई में शुरू हुआ था, यानी 'ऑपरेशन सिंदूर' के महज दो महीने बाद, जिसमें पीओके (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में लश्कर-ए-तैयबा के 'मर्कज अहले हदीस' फिदायीन कैंप को तोड़ा गया था. 4,643 वर्ग फुट जमीन पर बना यह नया कैंप, लश्कर-ए-तैयबा की 'जामिया अहले सुन्नत' मस्जिद के बगल में है. 

लीडरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा ने इस सुविधा का प्रबंधन बड़े कमान्डरों को सौंप रखा है. कैंप की कमान नजर जावेद के पास है, जो 2006 हैदराबाद बम धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है. आइडियोलॉजिकल (वैचारिक) ट्रेनिंग मुअम्मद यासीन यानी बिलाल भाई देख रहे हैं, जबकि हथियारों की ट्रेनिंग अनस उल्‍लाह खां को सौंपी गयी है, जिसने पहले गढ़ी हबीबुल्लाह कैंप में ट्रेनिंग हासिल की है. कंस्ट्रक्शन पूरा होने पर यह सुविधा समूह की जान-ए-फिदाइ (आत्मघाती दस्ते) को भी रखेगी. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, यहां दो बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे, जिसका नाम दौरा-ए-खास और दौरा-ए-लश्कर है. सिक्योरिटी अधिकारियों का आकलन है कि नया बेस मध्यम से हाई लेवल का खतरा है और एक बार एक्टिव होने पर यह एक साथ दर्जनों भर्ती को चरमपंथ की तरफ मोड़ने और ट्रेंड करने में सक्षम होगा.

fallback

ऑपरेशन सिंदूर के बाद ढांचा बदलना

7 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में एक्टिव आतंकी संगठनों को बड़ा झटका दिया. इस कार्रवाई के कुछ ही हफ्तों में लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन (HM) जैसे संगठनों ने अपने ठिकाने पीछे खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में शिफ्ट करना शुरू कर दिया.  नया LeT कैंप HM के एक ठिकाने से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, जिससे दोनों गुटों के बीच तालमेल के संकेत मिलते हैं. वहीं, जैश-ए-मोहम्मद भी इस इलाके में अपनी मौजूदगी फिर से मजबूत कर रहा है. इससे आशंका बढ़ गई है कि KPK भारत-विरोधी आतंकी गतिविधियों का नया गढ़ बन सकता है.

पाकिस्तान का दोहरा खेल

जून 2025 में पाकिस्तानी सेना ने लोअर दिर में एक बड़ा 'क्लीनअप' ऑपरेशन चलाया. इसका निशाना थे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं. इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान समर्थक गुटों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के लिए वहां नए ठिकाने बनाने का रास्ता खुल गया.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखाता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन असल में उसका ध्यान सिर्फ उन आतंकियों पर होता है जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हैं. जबकि भारत-विरोधी संगठनों को सुरक्षा, संसाधन और पनाहगाह दिए जाते हैं, ताकि वे दोबारा मजबूत हो सकें.

भारत के लिए कितना खतरा?

नया LeT कैंप भले ही भारतीय सरहद से काफी दूर हो, लेकिन सेना का कहना है कि दूरी उन्हें बचा नहीं पाएगी.  एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी कि 'अगर इन कैंपों से भारत पर हमला हुआ, तो ये कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे.' एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिसंबर 2025 तक 'मरकज जिहाद-ए-अक्सा' पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद LeT की ताकत को फिर से स्थापित करने वाला बड़ा कदम होगा. JeM और HM के नए ठिकानों के साथ यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान घरेलू दुश्मनों को खत्म करते हुए भारत-विरोधी आतंकी ढांचे को अब भी बचाए रखे हुए है.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं.

