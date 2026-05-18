पाकिस्तान का आतंक प्रेम फिर बेनकाब! खूंखार आतंकी तलहा सईद संग मंच साझा करते दिखे मंत्री; Video वायरल

Pakistan Terror Links: पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद से रिश्तों को लेकर सवालों में घिर गया है. वायरल तस्वीरों में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तलहा सईद और आमिर हमजा को पाकिस्तानी नेताओं के साथ मंच साझा करते देखा गया. इस घटना ने पाकिस्तान पर आतंकियों को संरक्षण देने के आरोपों को फिर हवा दे दी है, जबकि भारत पहले से ऐसे आरोप लगाता रहा है.
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Lashkar-E-Taiba: पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद को लेकर दुनिया के सामने बेनकाब होता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में नामित आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद तथा LeT के सह-संस्थापक आमिर हमजा को पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं के साथ खुलेआम देखा गया है.
तस्वीरों में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताुल्लाह तरार और वरिष्ठ नेता अहसान इकबाल कथित तौर पर इन आतंकियों के साथ नजर आ रहे हैं. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के बीच कथित गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि जो काम पहले पर्दे के पीछे होता था, अब वह खुलेआम दिखाई देने लगा है. भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को संरक्षण देने के आरोप लगाता रहा है और अब सामने आई ये तस्वीरें उन आरोपों को और मजबूत करती दिखाई दे रही हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी हो सकती है, क्योंकि तलहा सईद और आमिर हमजा जैसे नाम वैश्विक आतंकवाद से जुड़े रहे हैं.
बता दें कि इससे पहले भी एक तस्वीर बाहर आई थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक करीबी सहयोगी को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी हाफिज तलहा सईद के साथ एक ही मंच पर देखा गया था. बता दें कि तलहा सईद 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा है.
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हाफिज सईद भारत के सबसे वांटेड आतंकियों में गिना जाता है. 2008 के मुंबई आतंकी हमलों से लेकर पुलवामा विस्फोट तक की जांच में उसका नाम सामने आ चुका है. National Investigation Agency ने उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर में आतंक फंडिंग और आतंकी गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज किए हैं.