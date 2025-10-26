आतंक का नया चेहरा अफीरा बीबी, जैश की नई लेडी किलर; क्या है पुलवामा हमले से कनेक्शन?

पाकिस्तान ने एक बार फिर से नई जिहादी साजिश शुरू कर दी है. इस बार पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित होकर महिला जिहादी भर्तियां शुरू की है. इस बार पाकिस्तान ने महिला विंग पर फोकस किया है. इस महिला ब्रिगेड का है चेहरा अफीरा बीबी. इतना ही नहीं अफीरा बीबी का पुलवामा हमले से भी कनेक्शन रहा है. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने अपनी महिला शाखा ‘जमात-उल-मोमिनात’ में नया चेहरा शामिल किया है. सूत्रों के अनुसार, अफीरा बीबी को संगठन की शूरा (सलाहकार परिषद) में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.

अफीरा बीबी अब सादिया अजहर के साथ मिलकर संगठन की महिला विंग की गतिविधियों को संचालित करेंगी. गौरतलब है कि सादिया अजहर, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन हैं और 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी हैं. जैश-ए-मोहम्मद के इस कदम को संगठन के भीतर महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने और आतंकी नेटवर्क को और मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' की तर्ज पर चला जिहादी संगठन

4 महीने पहले भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकी कैंपों पर एक्शन लेते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे. भारत के इस प्रहार ने जैश और लश्कर जैसे बड़े आतंकी संगठनों की भी कमर तोड़ दी थी. भारत ने इसे 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम पहलगाम में मारे गए लोगों की पत्नियों को समर्पित किया था. अब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भी भारत की तर्ज पर अपने संगठन में महिलाओं को कमांड देते हुए एक बार फिर से आतंक की जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में जैश को कितना नुकसान हुआ इसकी गवाही संगठन के सरगना मसूद अजहर के करीबी और परिवार के लोग दे चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए अफीरा का पुलवामा अटैक कनेक्शन

अब फिर एक बार जैश कैंप में बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं. इसी भर्ती में एक नाम ऐसा है. जिसका सीधा कनेक्शन पुलवामा हमले से जुड़ रहा है. अफीरा के पुलवामा कनेक्शन को डिकोड करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं कि मौलाना मसूद के आतंकी कैंप में अफीरा की भूमिका क्या होगी. अफीरा जैश की शूरा काउंसिल यानी सलाहकार परिषद की सदस्य बनाई गई है. वो मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के साथ मिलकर काम करेगी. अफीरा के पास जैश की महिला विंग को बढ़ाने की जिम्मेदारी है. संगठन से नई महिलाओं को जोड़ने और जिहादी विचारधारा के प्रचार-प्रसार का भी जिम्मा मिला है. जैश की महिला विंग को 'जमात उल मोमिनात' कहा जाता है.

जैश के लिए अफीरा बीबी क्यों अहम?

अब सवाल ये है कि अफीरा बीबी का जैश के साथ जुड़ना अहम क्यों है और अफीरा का पुलवामा हमले से क्या कनेक्शन है. दरअसल जैश कमांडर आतंकी उमर फारूक जो 2019 में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था. ये मार्च 2019 में सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीर के दाचीगाम नेशनल पार्क इलाके में मारा गया था. अफीरा बीबी इसी उमर फारूक की पत्नी है. अफीरा को जोड़कर जैश ने कट्टरपंथी युवाओं और महिलाओं के बीच भावनात्मक संदेश दिया है. जैश इस इमोशनल अपील के दम पर तेजी से संगठन का विस्तार करना चाहता है. ऑपरेशन सिंदूर ने भले ही आतंकियों का ठिकाना तहस-नहस कर दिया. आतंकियों का कुनबा मिट्टी मिला दिया. इसके बावजूद दशकों से पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः 'मुनीर का फील्ड मार्शल बनना पाक के लिए बीमारी जैसा, अंदर से खोखला हो गया मुल्क'