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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनऑपरेशन सिंदूर के 1 साल और गीदड़भभकी देने लगा पाकिस्तान, फिर सताने लगी पानी की चिंता

ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल और गीदड़भभकी देने लगा पाकिस्तान, फिर सताने लगी पानी की चिंता

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे हो रहे हैं. एक साल पहले भारत ने जो फैसला लिया था, देश अब भी उसी पर टिका है. इसी बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने गीदड़भभकी की है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 06, 2026, 10:58 AM IST
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ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल और गीदड़भभकी देने लगा पाकिस्तान, फिर सताने लगी पानी की चिंता

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद भी पाकिस्तान गीदड़भभकी से पीछे नहीं हट रहा है. करीब एक साल पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भीषण तबाही मचाई थी. साथ ही भारत ने सिंधु का जल भी रोक दिया था. अब पाकिस्तान ने गीदड़भभकी देते हुए कहा कि इंडस वॉटर्स ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने या मोड़ने की कोई भी कोशिश युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी.

पाकिस्तान की गीदड़भभकी

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने ये भी कहा कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी गलत काम का पूरी ताकत, पक्के इरादे और पक्के इरादे से जवाब दिया जाएगा. एक तरफ पाकिस्तान गीदड़भभकी पर लगा है और हकीकत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद भी चिनाब नदी पर बने खास बांधों से कंट्रोल में पानी छोड़ा जा रहा है. सलाल बांध का एक गेट खोला गया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कड़े शब्दों में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं. 

ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने सिखाया सबक

ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) भारतीय सेना द्वारा 6-7 मई 2025 की रात को चलाया गया एक बड़ा सैन्य हवाई अभियान था. यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था. इस मिशन में एलओसी (LoC) के पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था. भारतीय सेना ने कई आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था. भारतीय सेना के शौर्य और साहस के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर सीजफायर की भीख मांगने लगा और 10 मई को सीजफायर हो गया.

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कही ये बात

बीते दिन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उन्हीं को टारगेट किया, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था. मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए बंद नहीं किया था कि हमारी क्षमता कम हो गई थी, हमने इसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे. हमारे पास सर्ज कैपेसिटी भी थी, यानी अचानक जरूरत पड़ने पर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की काबिलियत. यह न सिर्फ हमारे पास थी, बल्कि अब भी है और यह पहले से भी ज्यादा मजबूत है इसलिए, मुझे नहीं लगता कि और कुछ कहने की जरूरत है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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