Advertisement
trendingNow13164899
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन1 साल की बात और 29 साल तक इनकार, सालों तक कर्ज टालता रहा पाकिस्तान? अब चुकाने पर क्यों हुआ मजबूर?

1 साल की बात और 29 साल तक इनकार, सालों तक कर्ज टालता रहा पाकिस्तान? अब चुकाने पर क्यों हुआ मजबूर?

Pakistan: पाकिस्तान कर्ज से डूब रहा है. हालांकि पाकिस्तान इस महीने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का कर्ज चुकाने जा रहा है. मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पाकिस्तान के इस फैसले की क्या वजह है जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 04, 2026, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 साल की बात और 29 साल तक इनकार, सालों तक कर्ज टालता रहा पाकिस्तान? अब चुकाने पर क्यों हुआ मजबूर?

Pakistan: पाकिस्तान कर्ज पर ही चल रहा है. दुनियाभर में ऐसे कई देश हैं जिससे पाकिस्तान कर्ज लिया है. यहां के लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं लेकिन ये देश अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहा है. कर्ज से डूबते हुए पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है. पाकिस्तान इस महीने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का कर्ज चुकाने जा रहा है. आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है, पाकिस्तान अक्सर कर्ज चुकाने के समय को बढ़ाता आया है लेकिन अब वो इस परंपरा को तोड़कर अपनी छवि को सुधारने के प्रयास में लगा है. आखिर शहबाज के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जिसके दबाव में वो ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं? आइए जानते हैं. 

एक साल के लिए लिया था कर्ज

पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय के अनुसार इस महीने के अंदर पाकिस्तान  यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) का पूरा $3.5 बिलियन का कर्ज लौटाने का फैसला किया है. कर्ज लौटाने की तारीख भी तय हो चुकी है. 11 अप्रैल को पाकिस्तान 450 मिलियन डॅालर, 17 अप्रैल को  2 अरब डॉलर और 23 अप्रैल को 1 अरब डॉलर का भुगतान करेगा. पाकिस्तान जो कर्ज चुकाएगा उसमें पाकिस्तान 450 मिलियन डॉलर का कर्ज 1996-97 में लिया था. यह कर्ज पाकिस्तान ने सिर्फ एक साल के लिए लिया था लेकिन इसे चुकाने में 30 साल लगने जा रहे हैं.

लोन पॉलिसी में बदलाव

इस अचानक पेमेंट का मुख्य कारण अबू धाबी की लोन पॉलिसी में बदलाव है. पहले, UAE ने कई अरब डॉलर के डिपॉजिट को कई सालों तक रोलओवर किया है. हालांकि, फाइनेंस मिनिस्ट्री के टॉप सोर्स बताते हैं कि सबसे नया रोलओवर सिर्फ एक महीने के लिए दिया गया था, जिससे “फाइनेंशियल मुश्किलों” का एक ऐसा सिलसिला बन गया जो टिक नहीं सकता. पाकिस्तान भी आईएमएफ और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है. जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा कदम उठाने जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुआ मजबूर पाक

यूएई इस समय ईरान-इजरायल जंग में फंसा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने एक महीने में 400 से ज्यादा मिसाइलें और 200 से ज्यादा ड्रोन रोके हैं. इसका असर यूएई की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि यूएई अपनी घरेलू सुरक्षा और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस्लामिक नाटो जैसे प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधन बचा रहा है. जिसकी वजह से वह पुराने रोल ओवर नीति पर सख्त है. ऐसे हालात में पाकिस्तान के सामने मजबूरी है कि वह उसके कर्ज को चुकता करे. ये भी कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट संकट पर पाकिस्तान के रुख से यूएई संतुष्ट नहीं था. 

क्यों नहीं चुका पाया कर्ज

पाकिस्तान इस समय भारी आर्थिक संकट में है और आईएमएफ (IMF) के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है. पाकिस्तान के कर्ज न चुका पाने के कारण कम विदेशी मुद्रा भंडार, भारी आयात (import) पर निर्भरता, कम निर्यात (export), और राजनीतिक अस्थिरता हैं. जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेता है. इसी की वजह से वह इतने सालों तक कर्ज चुका पाने में नाकाम रहा है. 

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान का ओपन सीक्रेट! कौन हैं हिना बलोच, जिन्होंने कहा- 80% पाकिस्तानी GAY हैं

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
DNA
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे