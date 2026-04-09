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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपहले आंख दिखाई, फिर पड़ा नरम; कैसे तुरंत UAE का पैसा देने को तैयार हुआ पाकिस्तान?

पहले आंख दिखाई, फिर पड़ा नरम; कैसे तुरंत UAE का पैसा देने को तैयार हुआ पाकिस्तान?

Pakistan To Retrun UAE Loan: संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में पाकिस्तान को लोन पर दिए गए दिए गए बिलियन डॉलर की रकम वापस मांग ली. दाएं-बाएं ताकने के बाद अब आखिरकार इस्लामाबाद ने इसे वापस लौटाने का विचार कर ही लिया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 09, 2026, 08:15 PM IST
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पहले आंख दिखाई, फिर पड़ा नरम; कैसे तुरंत UAE का पैसा देने को तैयार हुआ पाकिस्तान?

Pakistan News: पश्चिम एशिया की जंग के बीच हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तान से उसे कर्ज पर दिए गए पैसे वापस मांग लिए. हैरानी की बात ये थी कि पाकिस्तान ने इसपर खुद (UAE) को ही भला-बुरा कहना शुरू कर दिया. अब जाकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अबू धाबी को कर्ज चुकाने का आश्वासन दिया है. बता दें कि उनका यह बयान तब सामने आया है जब पाकिस्तान-UAE के संबंध तनाव पर हैं.  

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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