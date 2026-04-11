Pakistan: आतंकी हमलों और घटनाओं में कमी, लेकिन पाकिस्तान ग्लोबल टेरर इंडेक्स में आया अव्वल

Terrorism in Pakistan: भले दुनिया भर में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 28 प्रतिशत और हमलों में करीब 22 प्रतिशत की कमी आई है. लेकिन आतंक को अपनी धरती पर पनाह दोने वाला पाकिस्तान अपवाद बना हुआ है. शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल आतंकवाद से जुड़ी 1,139 मौतों के साथ पाकिस्तान 'ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026' में अव्वल रहा.

ऑनलाइन मैगजीन 'अमेरिकन थिंकर्स' के लिए लिखते हुए, मोरक्को की रिसर्चर और पत्रकार फातिमा अल हाशिमी ने कहा कि पाकिस्तान में हिंसा अब एक आम बात बन गई है. यह एक दुखद नॉर्मलाइजेशन है जो देश की तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की एक गहरी और ज्यादा खतरनाक सच्चाई को दिखाता है. यह लगातार छठा साल है जब आतंकवाद में बढ़ोतरी हुई है.

पाक में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में इजाफा

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह बढ़ोतरी एक लगातार और चिंताजनक रुझान के जारी रहने का संकेत है. फातिमा ने बताया, 'पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में पिछले छह सालों से हर साल बढ़ोतरी हुई है, और हालिया बढ़ोतरी एक दशक में साल-दर-साल होने वाली सबसे बड़ी बढ़ोतरी है.

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हमलों की संख्या 2023 में 517 से बढ़कर 2024 में 1,099 हो गई, जो दोगुनी से भी ज्यादा थी. इसके बाद 2025 में इसमें थोड़ी कमी आई, हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर ही बनी रही.

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के इंडिकेटर्स में घटनाएं, मौतें, घायल होने वाले लोग और बंधक शामिल हैं. यह एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाते हैं, जहां आतंकी हिंसा न केवल 'लगातार जारी है, बल्कि ऐसे तरीकों से बढ़ रही है जो राज्य की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता के लिए चुनौती बन रहे हैं.'

दो जगह बनी हुई हैं सेंटर प्वॉइंट

एक्सपर्ट ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हिंसा के सेंटर प्वॉइंट बने हुए हैं. 2025 में हुए कुल हमलों में से 74 प्रतिशत से ज्यादा और कुल मौतों में से 67 प्रतिशत इन्हीं इलाकों में हुईं.

फातिमा ने आगे कहा, 'ये इलाके, जिनकी शासन और विकास के मामले में लंबे समय से उपेक्षा की गई है, पाकिस्तान के आंतरिक संघर्ष का खामियाजा लगातार भुगत रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी रणनीति अभी भी मुख्य रूप से छापे, जवाबी हमले और लक्षित हमलों पर ही ज्यादा केंद्रित है. जबकि आतंक-रोधी रणनीति के गैर-सैन्य पहलू कमजोर, बिखरे हुए या पूरी तरह से नदारद हैं.'

'देश में कोई डेटाबेस मौजूद नहीं'

फातिमा ने कहा, 'इस कमजोरी का सबसे साफ लक्षण यह है कि आतंकवाद से जुड़ा कोई भरोसेमंद और रजिस्टर्ड डेटाबेस मौजूद नहीं है. वैश्विक संगठन पारदर्शी और सबूतों पर आधारित रिपोर्टिंग पर निर्भर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कानून-प्रवर्तन एजेंसियां ​​अक्सर यह उम्मीद करती हैं कि दुनिया बिना किसी दस्तावेज के ही उनके दावों को स्वीकार कर ले.'

उन्होंने तर्क दिया कि जब तक पाकिस्तान बल प्रयोग की रणनीति से आगे बढ़कर वैचारिक आतंकवाद, सीमा पार शरणस्थलों, राजनीतिक अस्थिरता और शासन-व्यवस्था की कमियों जैसे गहरे मुद्दों का समाधान नहीं करता, तब तक स्थायी शांति हासिल करना नामुमकिन होगा.

फातिमा ने आगे कहा, 'इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए केवल मिलिट्री पावर से काम नहीं चलेगा. इसके लिए राजनीतिक स्पष्टता, संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में नागरिक शासन और गंभीर क्षेत्रीय कूटनीति, विशेष रूप से अफगानिस्तान के साथ, जरूरी है.

इसके लिए पुलिस सुधारों की जरूरी है जो स्थानीय कानून प्रवर्तन को मजबूत करें, न कि उसे हाशिए पर धकेलें. इसके लिए उन एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की जरूरत है, जो अक्सर अलग-थलग होकर काम करती हैं. और इसके लिए न्यायिक सुधारों भी होने चाहिए, जो यह सुनिश्चित करें कि आतंकियों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाया जाए, न कि उन्हें वापस संघर्ष में धकेल दिया जाए.'