तोशाखाना-II केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की जेल, 1-1 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना

Imran Khan and his wife Bushra in prison: पाकिस्तान की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. तोशाखाना-II मामले में अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है. यह फैसला शनिवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने सुनाया है. अदालत ने दोनों पर 1-1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है.
17 साल की सजा
यह फैसला विशेष जज शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया है. अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सजा तय की है, जिसे जोड़ने पर कुल सजा 17 साल बनती है. पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा दी गई है. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी उन्हें दोषी माना गया है. सुनवाई के दौरान एफआईए के अधिकारी अदालत में मौजूद थे, जबकि इमरान खान की ओर से उनके वकील ने पक्ष रखा था.
7 करोड़ से अधिक कीमत
तोशाखाना-II मामला सरकारी तोहफों से जुड़ा हुआ है. सरकारी वकील के अनुसार, साल 2021 में इमरान खान और बुशरा बीबी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे. इस दौरान उन्हें एक महंगा ग्राफ ज्वेलरी सेट सरकारी तोहफे के रूप में मिला. आरोप है कि इस तोहफे की असली कीमत 7 करोड़ रुपये से ज्यादा थी, लेकिन इसे जानबूझकर काफी कम कीमत पर दिखाया गया. जांच एजेंसियों का दावा है कि इसकी कीमत सिर्फ 58 लाख रुपये लगवाई गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
कम कीमत दिखाने के लिए बनाया गया दबाव
सरकारी वकील के मुताबिक, इस ज्वेलरी की कम कीमत दिखाने के लिए दबाव बनाया गया था. आरोप है कि इमरान खान के तत्कालीन सचिव के जरिए मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति पर दबाव डाला गया था. वहीं, इमरान खान और बुशरा बीबी का कहना रहा है कि उन्होंने नियमों के मुताबिक तोहफे की तय राशि का भुगतान किया था. लेकिन जांच एजेंसियां इस दावे से सहमत नहीं रहीं और इसे नियमों का उल्लंघन बताया है.
अब जाकर मिली सजा...
यह मामला पहले NAB के पास था. जनवरी 2024 में जांच की मंजूरी दी गई और अगस्त 2024 में अदालत में मामला दर्ज किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह केस एफआईए को सौंप दिया गया था. अक्टूबर 2024 में अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कई बार तारीख टलने के बाद अब फैसला सुनाया गया है. इस सजा के बाद इमरान खान की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं और इसका असर पाकिस्तान की राजनीति पर भी साफ दिख रहा है.
