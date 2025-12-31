POS बिलिंग मशीन पाकिस्तान में क्यों बन गई शहबाज सरकार के लिए गले की फांस? 16 जनवरी को कौन 'हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने’ को तैयार

Pakistan countrywide shutdown January 16: पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ सेल (POS) बिलिंग मशीनों को अनिवार्य करने का फैसला शहबाज शरीफ़ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यह छोटे और मध्यम व्यापारियों के बीच गहरा असंतोष पैदा कर रहा है. व्यापारी इसे काला कानून बताते हुए कहते हैं कि इससे उनके कारोबार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, टैक्स अधिकारियों को रिश्वत और उत्पीड़न का नया मौका मिलेगा, और समग्र टैक्स सिस्टम में सुधार की बजाय सिर्फ छोटे दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है.

POS पाकिस्तान में क्यों बन गई शहबाज सरकार के लिए गले की फांस?

फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) द्वारा लागू इस नीति का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और अर्थव्यवस्था को डॉक्यूमेंटेड बनाना है, लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि यह IMF के दबाव में लिया गया फैसला है, जो बड़े भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर छोटे कारोबारियों को कुचल रहा है. अब समझते हैं आ‌खिर क्या वजह है कि यह कदम सरकार के गले की फांस बन गई है. जिसमें कुछ बातें मुख्य हैं.

आर्थिक बोझ और लागत: छोटे दुकानदारों का कहना है कि POS मशीनें लगाने की लागत (खरीद, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग) उनके लिए असहनीय है. कई व्यापारी संगठनों ने दावा किया है कि इससे हजारों छोटे बिजनेस बंद हो सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं. FBR पर आरोप है कि वे दुकानें सील कर रहे हैं, जो व्यापारियों को और परेशान कर रहा है.

भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के आरोप: व्यापारी नेता जैसे अजमल बलोच ने FBR पर सालाना 53 ट्रिलियन PKR के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसमें FBR का बड़ा हाथ बताया है. उनका कहना है कि POS के नाम पर अधिकारी रिश्वत मांगेंगे और छोटे व्यापारियों को चुन-चुनकर टारगेट करेंगे, जबकि बड़े भ्रष्टाचारियों को छूट मिल रही है. कई FBR अधिकारियों की विदेश में लग्जरी लाइफ और अतिरिक्त संपत्ति को भी हाईलाइट किया गया है.

कस्टम और इम्पोर्ट में गड़बड़ियां: विरोध में कस्टम ऑपरेशन की गड़बड़ियों का भी जिक्र है, जहां कानूनी आयातित सामान जब्त कर लिया जाता है और बाद में गायब हो जाता है. इससे व्यापारियों का सरकार पर भरोसा और कम हुआ है.

IMF और राजनीतिक दबाव: यह नीति इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के आकलन पर आधारित है, लेकिन व्यापारी इसे सरकार की विफलता बताते हैं कि बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय छोटे सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है. इससे सरकार की छवि खराब हो रही है, खासकर जब अर्थव्यवस्था पहले से संकट में है.

POS मशीनें न हटाईं तो 16 जनवरी से देशव्यापी बंद!

अब इस मामले में पाकिस्तान भर के व्यापारियों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. और कहा है अगर पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें लगाना अनिवार्य करने का फैसला वापस नहीं लिया गया, तो 16 जनवरी से पूरे देश में बंद का ऐलान किया जाएगा.

विरोध प्रदर्शन और पुलिस बल की तैनाती

इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताजरान और ट्रेडर्स एक्शन कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया. सैकड़ों दुकानदार और बाजार प्रतिनिधि आबपारा चौक से रेड जोन की ओर मार्च करने निकले, लेकिन भारी पुलिस बल ने सेरेना होटल के पास जुलूस रोक दिया. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहीं धरना दे दिया है.