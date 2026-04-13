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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजिस स्क्रिप्ट से रची थी साजिश, उसी में फंस गया पाकिस्तान, अब खुद पर मंडरा रहा संकट, प्लान B पर चले US-इजरायल

जिस स्क्रिप्ट से रची थी साजिश, उसी में फंस गया पाकिस्तान, अब खुद पर मंडरा रहा संकट, प्लान B पर चले US-इजरायल

US-Iran Peace Talks Harm Pakistan: पाकिस्तान ने यूएस-ईरान में मध्यस्थता के नाम पर जिस स्क्रिप्ट से साजिश रची थी, अब पाकिस्तान उसी में फंस गया है. उस पर किसी एक का पक्ष लेने और जंग का निशाना बन जाने का खतरा मंडरा रहा है. वहीं इससे बेपरवाह यूएस और इजरायल ने अब ईरान के खिलाफ प्लान B पर अमल शुरू कर दिया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:39 AM IST
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जिस स्क्रिप्ट से रची थी साजिश, उसी में फंस गया पाकिस्तान, अब खुद पर मंडरा रहा संकट, प्लान B पर चले US-इजरायल

Why US-Iran Peace Talks Harm Pakistan: ट्रंप ही नहीं इजरायल का भी वार्ता विफल होने के बाद नेक्स्ट प्लान रेडी है. ज़ी न्यूज़ ने इसकी आशंका पहले ही जताई थी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मध्यस्थता की आड़ में अपनी रोटी सेंक रहे हैं. शहबाज-मुनीर के सामने पहले से ही क्लियर था कि जिन शर्तों के साथ अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद पहुंचे हैं. दोनों को एक-दूसरे के ये टर्म एंड कंडीशन कबूल नहीं होंगे. मतलब 21 घंटे पाकिस्तान ड्रामा करता रहा और आखिरकार EXPOSED हो गया.

शहबाज-मुनीर का डर्टी गेम एक्सपोज

21 घंटों तक लटका धोखे का सिर्फ ये बोर्ड नहीं उतर रहा है बल्कि पाकिस्तान की इज्जत उतर रही है. जिस पाकिस्तान ने अपनी वाहवाही कराने के लिए पूरा ट्रैप बिछाया था. ट्रंप और खलीफा की आंखों में धूल झोंकने के लिए माहौल बनाया था, वो खेला खत्म हो गया और ZEE NEWS की बात सच साबित हुई कि इस्लामाबाद में मध्यस्थता वाली मीटिंग सिर्फ पाकिस्तान का ड्रामा था. शहबाज-मुनीर के मीडिएशन का डर्टी गेम EXPOSED हो गया. 

कुल मिलाकर इस्लामाबाद टॉक्स सर्कस निकला. ऐसा सर्कस जिसमें दो सूटेड-बूटेड जमूरे 21 घंटों तक दुनिया को धोखा देते रहे है कि वो अमेरिका-ट्रंप को एक मेज पर बैठाएंगे. मिडिल-ईस्ट में युद्ध खत्म करवाकर कोई स्थायी समाधान निकालेंगे. लेकिन बबूल के पेड़ पर आम कहां फलता है.

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ईरानी प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंचे लेकिन मुनीर के फैलाए भ्रम में नहीं फंसे और बैरंग वापस लौट गए. अमेरिका के उप-राष्ट्रपति अपने सबसे काबिल वार्ताकारों के साथ इस्लामाबाद पहुंचे. शहबाज शरीफ की फरेबी स्वागत का मजा लिया और ठेंगा दिखाते हुए बिना किसी नतीजे के लौट गए.

पाकिस्तान ने क्यों रचा ये ड्रामा?

पाकिस्तान को ये पहले से मालूम था कि वार्ता से कुछ नहीं निकलेगा. फिर भी शहबाज और मुनीर ने सीजफायर के लिए नाटक रचा. नतीजा पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हुई है कि काटो तो खून नहीं. उसका शर्म से सिर गड़ गया है. चले थे मध्यस्थ बनने और अब खुद ईरान के हमले की आशंका से जूझ रहे हैं. 

अमेरिका-ईरान के  वार्ता के मुद्दे बहुत पहले से क्लियर थे. टॉक्स टेबल पर बैठने से पहले ईरान-अमेरिका अपना-अपना मसौदा तैयार कर चुके थे. दोनों वही लिखा मसौदा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिसे शर्तें बताकर पेश कर दिया. जिसमें अमेरिका ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर संवर्धन का विचार परमानेंट छोड़ दे.
 
ईरान ने मना कर दिया और कहा कि लेबनान और इजरायल के बीच पूर्ण युद्धविराम हो. इस पर अमेरिका ने इनकार कर दिया. उसने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दे. कुल मिलकर शर्तें रखने का दौर चलता रहा लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ. 

टूट गया उम्माह का नेता बनने का सपना

वहीं पाकिस्तान की बुरी तरह भद पिट गई. शहबाज-मुनीर को लगा था कि इससे इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगी. अगर वार्ता सफल हुई तो बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रदर्शित करेंगे. इससे मुस्लिम उम्माह बनने के सपने की ओर पाकिस्तान तेजी से दौड़ लगा पाएगा. अमेरिका, सऊदी अरब और IMF से उसे और कर्ज हासिल होगा.

मतलब अपनी भीखमंगी दशा से उबरने की कोशिश में पाकिस्तान ने 21 घंटे का इस्लामाबाद में तमाशा खड़ा किया. जबकि उसकी मंशा तो सऊदी के साथ मिलकर ईरान को घेरने की थी. अब आलम ये है कि मध्यस्थता का भूत शहबाज-मुनीर के सिर से उतर चुका है. शहबाज-मुनीर ने सिर्फ दुनिया को धोखा नहीं दिया अपनी अवाम के साथ भी फ्रॉड किया.वैसे इन दोनों धोखेबाजों से कोई भी उम्मीद बेमानी ही है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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