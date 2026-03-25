पाकिस्तान की चौधरी बनने की चाहत पर ईरान ने फेरा पानी, बोला- Sorry... ये मंजूर नहीं, सीधे हमसे बात करे अमेरिका

Pakistan Mediating on Israel Iran War: दुनिया में आतंक का निर्यात करने वाले पाकिस्तान को इजरायल-ईरान जंग में अपने लिए बड़ा मौका दिख रहा है. वह मध्यस्थता करके जंग रुकवाने का श्रेय लेने के लिए हाथ-पांव मार रहा है. इसके लिए पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके अपनी इच्छा खुलकर बता चुके हैं. लेकिन अब ईरान ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है. तेहरान का स्पष्ट कहना है कि संघर्ष समाप्ति के लिए दोनों मुल्कों में कोई बातचीत नहीं हो रही है और यदि ऐसा हुआ भी तो अमेरिका को खुद सीधे ईरान से बात करनी होगी.

'अपनी असफलता को समझौता मत कहिए'

ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाकरी ने बुधवार को फार्स न्यूज़ एजेंसी को दिए बयान में कहा कि अमेरिका अपने युद्ध में असफल हो रहा है और चेहरा बचाने के लिए खुद से ही बातचीत कर रहा है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत चल रही है.

इब्राहिम जोल्फाकरी ने कहा, 'अपनी असफलता को समझौता मत कहिए. ईरान अपने दुश्मनों के आगे झुकने वाला नहीं है. जब तक हमारे मुल्क पर हमले होंगे, हम दोगुनी ताकत से दुश्मनों को निशाना बनाते रहेंगे.' जोल्फाकरी ने धमकी देते हुए कहा, 'जब तक हमारी मर्ज़ी पूरी नहीं होती, तब तक तेल की पुरानी कीमतें या क्षेत्रीय व्यवस्था वापस नहीं आएगी.'

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ईरानी नेता डील के लिए बेताब- ट्रंप

जोल्फाकरी का यह बयान, ट्रंप के इस दावे के जवाब में आया है, जिसमें वे लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत की प्रक्रिया चल चल रही है और ईरानी नेता डील के लिए बहुत बेताब हैं.

पाकिस्तान को जंग में दिख रहा 'मौका'!

उधर, दोनों मुल्कों में पनपे इस अविश्वास में पाकिस्तान अपने लिए बेहतरीन मौका देख रहा है. ट्रंप से शहबाज-मुनीर की बात होने के बाद पाकिस्तान का नेतृत्व इस बारे में पूरी तरह सक्रिय हो उठा है. न्यूयार्क टाइम्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने अमेरिका का योजना प्रस्ताव तेहरान तक पहुंचा दिया है. यह एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव है, जिसे संघर्ष विराम के लिए यूएस-इजरायल की शर्त बताया जा रहा है. इस कथित प्रस्ताव पर अभी तक ईरान सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है.

ईरान के पाकिस्तान में राजदूत रजा आमिरी मोगादम ने कहा, 'मेरी जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच अब तक कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है. हालांकि, कुछ मित्र देश तेहरान और वाशिंगटन के बीच संवाद का आधार तैयार कर रहे हैं, जिससे इस थोपी गई जंग को समाप्त करने में मदद मिलेगी.'