Advertisement
trendingNow13153624
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान की चौधरी बनने की चाहत पर ईरान ने फेरा पानी, बोला- Sorry... ये मंजूर नहीं, सीधे हमसे बात करे अमेरिका

पाकिस्तान की चौधरी बनने की चाहत पर ईरान ने फेरा पानी, बोला- Sorry... ये मंजूर नहीं, सीधे हमसे बात करे अमेरिका

Pakistan on Israel Iran War: दुनिया में आतंक का अड्डा बने जिस पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा था, अब वही यूएस-इजरायल बनाम ईरान जंग में ‘शांति दूत’ बनने की फिराक में है. लेकिन ईरान ने उसके अरमानों पर ठंडा पानी फेर दिया है, जिससे उसकी भद पिट गई है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान की चौधरी बनने की चाहत पर ईरान ने फेरा पानी, बोला- Sorry... ये मंजूर नहीं, सीधे हमसे बात करे अमेरिका

Pakistan Mediating on Israel Iran War: दुनिया में आतंक का निर्यात करने वाले पाकिस्तान को इजरायल-ईरान जंग में अपने लिए बड़ा मौका दिख रहा है. वह मध्यस्थता करके जंग रुकवाने का श्रेय लेने के लिए हाथ-पांव मार रहा है. इसके लिए पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके अपनी इच्छा खुलकर बता चुके हैं. लेकिन अब ईरान ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है. तेहरान का स्पष्ट कहना है कि संघर्ष समाप्ति के लिए दोनों मुल्कों में कोई बातचीत नहीं हो रही है और यदि ऐसा हुआ भी तो अमेरिका को खुद सीधे ईरान से बात करनी होगी. 

'अपनी असफलता को समझौता मत कहिए'

ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाकरी ने बुधवार को फार्स न्यूज़ एजेंसी को दिए बयान में कहा कि अमेरिका अपने युद्ध में असफल हो रहा है और चेहरा बचाने के लिए खुद से ही बातचीत कर रहा है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत चल रही है.

इब्राहिम जोल्फाकरी ने कहा, 'अपनी असफलता को समझौता मत कहिए. ईरान अपने दुश्मनों के आगे झुकने वाला नहीं है. जब तक हमारे मुल्क पर हमले होंगे, हम दोगुनी ताकत से दुश्मनों को निशाना बनाते रहेंगे.' जोल्फाकरी ने धमकी देते हुए कहा, 'जब तक हमारी मर्ज़ी पूरी नहीं होती, तब तक तेल की पुरानी कीमतें या क्षेत्रीय व्यवस्था वापस नहीं आएगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

ईरानी नेता डील के लिए बेताब- ट्रंप

जोल्फाकरी का यह बयान, ट्रंप के इस दावे के जवाब में आया है, जिसमें वे लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत की प्रक्रिया चल चल रही है और ईरानी नेता डील के लिए बहुत बेताब हैं. 

पाकिस्तान को जंग में दिख रहा 'मौका'!

उधर, दोनों मुल्कों में पनपे इस अविश्वास में पाकिस्तान अपने लिए बेहतरीन मौका देख रहा है. ट्रंप से शहबाज-मुनीर की बात होने के बाद पाकिस्तान का नेतृत्व इस बारे में पूरी तरह सक्रिय हो उठा है. न्यूयार्क टाइम्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने अमेरिका का योजना प्रस्ताव तेहरान तक पहुंचा दिया है. यह एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव है, जिसे संघर्ष विराम के लिए यूएस-इजरायल की शर्त बताया जा रहा है. इस कथित प्रस्ताव पर अभी तक ईरान सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है.

ईरान के पाकिस्तान में राजदूत रजा आमिरी मोगादम ने कहा, 'मेरी जानकारी के अनुसार दोनों देशों के बीच अब तक कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है. हालांकि, कुछ मित्र देश तेहरान और वाशिंगटन के बीच संवाद का आधार तैयार कर रहे हैं, जिससे इस थोपी गई जंग को समाप्त करने में मदद मिलेगी.'

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tension

Trending news

LIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC ने किया इनकार
israel iran war
LIVE: मिडिल ईस्ट में पनपे हालात पर संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू, TMC ने किया इनकार
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रही भरोसा?
Kerala Assembly Elections 2026
केरलम में केवल 10% महिला प्रत्याशी, क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रही भरोसा?
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
West bengal elections
पहले ममता के चहते ऑफिसर्स हटाए, अब 7 अधिकारियों पर गिरी गाज; बंगाल में EC का खेला
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
Punjab CM
नशे की लत से रोजगार तक: ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदलती जिंदगियां
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
Supreme Court
वंदेमातरम को लेकर सरकारी सर्कुलर के खिलाफ याचिका, SC ने किया सुनवाई से इनकार
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
Petrol Diesel Stock
ढाई लाख नए PNG कनेक्शन, जमाखोरों पर प्रहार; पिछले 25 दिनों में क्या-क्या हुआ?
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
jammu kashmir news
अंद्राबी की सजा की हो समीक्षा...आसिया की उम्रकैद के बाद महबूबा मुफ्ती की मांग
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
LPG Supply in India
पेट्रोल पंप पर 'स्टॉक खत्म' के बोर्ड टंगे, मारपीट होने लगी, सिलेंडर की किल्लत क्यों?
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?