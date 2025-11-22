Advertisement
trendingNow13013601
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, दाऊद के साथ मिलकर रच रहा भारत के खिलाफ षड्यंत्र; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

India Bangladesh Border: इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने पर यहां आतंकी ढांचे को तैयार करने वाली गतिविधियों को बढ़ाया है. क्योंकि, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच न के बराबर और पाकिस्तानी नागरिकों के सुरक्षा मंजूरी नियमों में भी ढील दी गई है.

 

|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, दाऊद के साथ मिलकर रच रहा भारत के खिलाफ षड्यंत्र; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Pakistan narco terror network in Bangladesh: पाकिस्तान को लेकर एक नई रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है, जिसमें वो बांग्लादेश की जमीन को नशा बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इतना ही न पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है. पाकिस्तान के इस मिशन में उसकी आर्मी के पूर्वी कंमाडों शामिल हैं जो बांग्लादेशी जमीन पर प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं. पाकिस्तान को लेकर सामने रिपोर्ट में दावा किया गया है की ट्रेनिंग सेंटर में अब तक 125 युवाओं को तराशा गया है, जिसमें 50 से अधिक रोहिंग्या शामिल है. इसके अलावा प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला और हिज्ब उत तहरीर के लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई है. 

रोहिंग्या को ट्रेनिंग 

यहां ट्रेनिंग के दौरान इनको गुरिल्ला युद्ध तकनीक के अलावा भारत की सीमा में घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जा रही है. पाकिस्तान की आईएसाई की तरफ से इस युवकों को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के उस इलाके में ट्रेनिंग दी जा रही है जहां फेसिंग नहीं है. साउथ एशिया प्रेस  हवाले से रिपोर्ट का दावा है कि गया है कि पाकिस्तान हाइब्रिड वारफेयर  की रणनीति के तहत बांग्लादेश में नया सेंटर बना रहा है, जिसके लिए वो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ मिलकर नशे की तस्करी और आतंकी संगठन खड़ा कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूनुस सरकार के बाद बढ़ा कारोबार

इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने पर यहां आतंकी ढांचे को तैयार करने वाली गतिविधियों को बढ़ाया है. क्योंकि, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच न के बराबर और पाकिस्तानी नागरिकों के सुरक्षा मंजूरी नियमों में भी ढील दी गई है. जिसके चलते आईएसआई एजेंटों और नशे का कारोबार करने के लिए खुली छूट मिल गई. 

भारत के लिए चुनौती

सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान नशीली दवाइयों और आतंकवाद के जरिए भारत को दोहरे दबाव में लाना चाहता है, खासकर बॉर्डर से लगते इलाकों में को अस्थिर करना उसका उद्देश्य है. इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश के आंतरिक ढांचे को कमजोर कर कट्टरपंथी समर्थक सरकार स्थापित करना चाहता है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसके खिलाफ संयुक्त कार्रवाई नहीं की गई तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का नार्को टेरर हब बन सकता है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

TAGS

Today Latest Hindi News

Trending news

देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
Shashi Tharoor
ट्रंप-ममदानी की ये फोटो दिखाकर किसको सबक सिखा रहे थरूर, पढ़ा दिया लोकतंत्र का पाठ
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
Pune
तेंदुए से जान बचाने के लिए गांव वालों ने बनाया ऐसा कवच, गले में पहनकर बिंदास घूम रहे
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
Ram Mandir
बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी... बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पर बवाल
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान
aap
गोवा में AAP ने 22 जिला पंचायत उम्मीदवार उतारे, सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान