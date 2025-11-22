बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, दाऊद के साथ मिलकर रच रहा भारत के खिलाफ षड्यंत्र; रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

India Bangladesh Border: इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने पर यहां आतंकी ढांचे को तैयार करने वाली गतिविधियों को बढ़ाया है. क्योंकि, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच न के बराबर और पाकिस्तानी नागरिकों के सुरक्षा मंजूरी नियमों में भी ढील दी गई है.
Pakistan narco terror network in Bangladesh: पाकिस्तान को लेकर एक नई रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है, जिसमें वो बांग्लादेश की जमीन को नशा बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इतना ही न पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है. पाकिस्तान के इस मिशन में उसकी आर्मी के पूर्वी कंमाडों शामिल हैं जो बांग्लादेशी जमीन पर प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं. पाकिस्तान को लेकर सामने रिपोर्ट में दावा किया गया है की ट्रेनिंग सेंटर में अब तक 125 युवाओं को तराशा गया है, जिसमें 50 से अधिक रोहिंग्या शामिल है. इसके अलावा प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला और हिज्ब उत तहरीर के लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई है.
रोहिंग्या को ट्रेनिंग
यहां ट्रेनिंग के दौरान इनको गुरिल्ला युद्ध तकनीक के अलावा भारत की सीमा में घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जा रही है. पाकिस्तान की आईएसाई की तरफ से इस युवकों को भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के उस इलाके में ट्रेनिंग दी जा रही है जहां फेसिंग नहीं है. साउथ एशिया प्रेस हवाले से रिपोर्ट का दावा है कि गया है कि पाकिस्तान हाइब्रिड वारफेयर की रणनीति के तहत बांग्लादेश में नया सेंटर बना रहा है, जिसके लिए वो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ मिलकर नशे की तस्करी और आतंकी संगठन खड़ा कर रहा है.
यूनुस सरकार के बाद बढ़ा कारोबार
इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने पर यहां आतंकी ढांचे को तैयार करने वाली गतिविधियों को बढ़ाया है. क्योंकि, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान से आने वाले माल की जांच न के बराबर और पाकिस्तानी नागरिकों के सुरक्षा मंजूरी नियमों में भी ढील दी गई है. जिसके चलते आईएसआई एजेंटों और नशे का कारोबार करने के लिए खुली छूट मिल गई.
भारत के लिए चुनौती
सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान नशीली दवाइयों और आतंकवाद के जरिए भारत को दोहरे दबाव में लाना चाहता है, खासकर बॉर्डर से लगते इलाकों में को अस्थिर करना उसका उद्देश्य है. इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश के आंतरिक ढांचे को कमजोर कर कट्टरपंथी समर्थक सरकार स्थापित करना चाहता है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसके खिलाफ संयुक्त कार्रवाई नहीं की गई तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का नार्को टेरर हब बन सकता है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.