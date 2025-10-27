मुनीर की फौज के पीछे पड़ा TPP, बना लिया नए साल का प्लान, अब बरसाएगा आसमानी आफत

DNA Analysis: टीटीपी ने एक गुप्त बैठक की. इस बैठक में संगठनात्मक परिवर्तन पर मुहर लगी. नए साल यानी 2026 का प्लान भी सार्वजनिक किया गया. सभी सैन्य जोन के नेतृत्व में बदलाव किया गया है. नए कमांडर को नई जिम्मेदारी दी गई. एहसानुल्लाह इपी को साउदर्न मिलिट्री जोन का प्रमुख बनाया गया है. सेंट्रल मिलिट्री जोन में हिलाल गाजी को डिप्टी हेड बनाया गया है. इस नेतृत्व परिवर्तन के बीच जिस एक निर्णय ने आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी है, वो है एयफोर्स यूनिट. टीटीपी के पास एक डेडिकेटेड एयरफोर्स यूनिट होगी. इसकी कमान सलीम हक्कानी के पास रहेगी. टीटीपी की एयरफोर्स यूनिट 2026 के अंत तक पूरी तरह से ऑपरेशन होगी. टीटीपी अगर वाकई ऐसा कर पाने में कामयाब रहता है तो आसिम मुनीर के लिए ये बेहद मुश्किल होगा. आने वाले साल में आतंकी हमलों में बेहिसब बढ़ोतरी हो सकती है. वैसे भी 2025 में टीटीपी ने आसिम मुनीर की फौज नाक में दम कर रखा है.

क्या बन पाएगी एयरफोर्स?

आप भी ये जानना चाहते होंगे कि टीटीपी कैसे अपनी एयरफोर्स यूनिट बनाएगा? क्या कोई प्रतिबंधित संगठन अफनी एयरफोर्स बना सकता है? क्या अब टीटीपी के पास भी फाइटर जेट होंगे? टीटीपी की एयरफोर्स यूनिट सबसे पहले क्वाडकॉप्टर ड्रोन ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करेगी. वैसे इससे वो पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हमले करता रहा है. लेकिन एयरफोर्स यूनिट के गठन का मतलब ये हो सकता है कि वो अब कॉर्डिनेशन के साथ हमले करे और ये भी संभव है कि उसकी ड्रोन क्षमता में सुधार आया हो या फिर उसमें सुधार करने की तैयारी बड़े स्तर पर हो. इसका अर्थ ये है कि सलीम हक्कानी के नेतृत्व में टीटीपी का पहला लक्ष्य ड्रोन अटैक को और तेज करना है.

क्या कहता है कानून?

इस साल टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 54 से ज्यादा ड्रोन हमले किए. ये हमले नॉर्थ वजीरिस्तान और बन्नू इलाकों में हुए. सिर्फ बन्नू में ही 20 ड्रोन हमले हुए. जिसमें 9 आमलोग मारे गए, जबकि 19 पुलिसवाले घायल हुए. ये जितने भी ड्रोन अटैक किया था टीटीटीपी ने वो सभी कमर्शियल क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स थे. इन चाइनीज ड्रोन में विस्फोटक लगाकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले किए. लेकिन अब जब एयरफोर्स यूनिट बन गई है तो संभव है कि सैन्य ड्रोन से हमले बढ़े. लेकिन बड़ा सवाल है कि टीटीपी को सैन्य ड्रोन कहां से मिलेगा? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सिर्फ संप्रभु देश ही आधिकारिक तौर पर एयर फोर्स चलाने की इजाजत रखते हैं. इस हिसाब से कानूनन टीटीपी ना तो ड्रोन खरीद सकता है ना ही वो फाइटर जेट खरीद सकता है. इसके बावजूद टीटीपी ने एयरफोर्स यूनिट बनाने का ऐलान किया तो मुनीर कैंप में खलबली मच गई. ऐसा क्यों हुआ, उसे ऐसे समझिए.

Add Zee News as a Preferred Source

एयरफोर्स से डरा पाकिस्तान

जो आसिम मुनीर टीटीपी की एयरफोर्स से डरा हुआ है, वो खुद आतंकियों का पोषण करने के लिए कुख्यात है. वन वर्ल्ड आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक, मुनीर ने लीबिया की बागी लीबियाई नेशनल आर्मी को JF-17 लड़ाकू विमान, एडवांस टैंक और भारी सैन्य साजो-सामान बेचने की करीब 33 हजार पांच सौ करोड़ की सीक्रेट आर्म्स डील की है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ किसी तरह के हथियार की खरीद-बिक्री पर बैन लगा रखा है. लेकिन अपने फायदे हुए मुनीर ने लीबिया में गृहयुद्ध की ताक में बैठे लीबियाई नेशनल आर्मी को हथियार बेच दिए हैं. अब यही चुनौती आसिम मुनीर को अपने घर में भी मिल रही है. जिस तरह लीबियाई नेशनल आर्मी को पाकिस्तान मिल गया, उसी तरह टीटीपी को अफगानिस्तान या कोई और देश ड्रोन बेच सकता है या फिर ब्लैक मार्केट वो इकट्ठा कर सकता है. पाकिस्तान की सेना में इसको लेकर बेचैनी है, तब इमरान ख़ान पार्टी ने एक वीडियो जारी कर मुनीर की पोल खोल दी है.

यह भी पढ़ें: AI-डीपफेक अलर्ट: भारत विरोधी Fake Video फैला रहा पाकिस्तान, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश

टीपीपी की एयरफोर्स यूनिट

इमरान खान की पार्टी ने बताया कि जब टीटीपी एयरफोर्स यूनिट बना रहा है. तब मुनीर की सेना साबुन, सर्फ, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स और दूध बनाकर बेच रही है. इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है. इसमें वो तमाम समान हैं, जो पाकिस्तान की सेना बनाती है और फिर उसे आमलोगों को बेचती है. इसीलिए पाकिस्तानी में मुनीर की सेना को कारोबारी भी कहा जाता है. लेकिन इस वीडियो के जारी करने का समय बहुत महत्वपूर्ण है. पाकिस्तान के लिए टीटीपी बहुत बड़ी चुनौती बन गया है. वो अफगान तालिबान की तरह इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहता है. टीटीपी खुद को पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ रक्षात्मक जिहाद करने वाला मानता है और दावा करता है कि पाकिस्तान का वर्तमान संविधान और व्यवस्था इस्लामिक नहीं है. टीटीपी के ये जिहादी अब घात लगाकर हमला करते रहे हैं. आत्मघाती हमला करते रहे हैं. IED ब्लास्ट करते रहे हैं. लेकिन अब वो जिस तरह तेज गति से एयरस्ट्राइक करने की तैयारी में है, वो मुनीर के लिए चिंतित करने वाली है.